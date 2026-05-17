Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos a nivel nacional este 17 de mayo de 2026

El territorio de Perú ha registrado una serie de sismos de baja a moderada magnitud en diferentes regiones entre el 11 y el 17 de mayo de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ninguno de los movimientos telúricos activó alertas de emergencia ni provocó daños materiales o víctimas, según confirmó el IGP.
Las autoridades del IGP documentaron al menos doce temblores a nivel nacional en ese periodo. La actividad sísmica se distribuyó en varias regiones, entre ellas Chilca, Cajamarca, Arequipa, Tacna, Tumbes y Apurímac. El rango de magnitud de los eventos fluctuó entre 3.4 y 4.7, cifras que se consideran habituales en la actividad geológica del país, uno de los más sísmicos de Sudamérica por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Sismo en Cañete
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 3.5 se registró el 17 de mayo de 2026 a las 04:04:44, con una profundidad de 57 kilómetros. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima, con coordenadas -12.59 de latitud y -76.81 de longitud. La intensidad del movimiento telúrico fue de nivel III en Chilca.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido a las 04:04 horas del 17 de mayo de 2026. El movimiento telúrico, con una profundidad de 57 kilómetros, tuvo su epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima. Según el reporte, la intensidad fue de nivel III en Chilca, perceptible por la población local, aunque sin causar daños materiales ni personales.