Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos a nivel nacional este 17 de mayo de 2026

Perú continúa registrando actividad sísmica. Entre el 11 y el 16 de mayo se reportaron al menos doce temblores en varias regiones del país, incluido un sismo de 3.6 en Chilca, 3.4 en Cajamarca, y 3.6 en Arequipa, según el IGP

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Mapa físico de Perú con marcadores sísmicos rojos y naranjas y círculos concéntricos. El logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) está en la esquina inferior derecha.
Un mapa físico de Perú muestra la distribución de la actividad sísmica reciente con marcadores rojos y naranjas, y el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la esquina inferior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio de Perú ha registrado una serie de sismos de baja a moderada magnitud en diferentes regiones entre el 11 y el 17 de mayo de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ninguno de los movimientos telúricos activó alertas de emergencia ni provocó daños materiales o víctimas, según confirmó el IGP.

Las autoridades del IGP documentaron al menos doce temblores a nivel nacional en ese periodo. La actividad sísmica se distribuyó en varias regiones, entre ellas Chilca, Cajamarca, Arequipa, Tacna, Tumbes y Apurímac. El rango de magnitud de los eventos fluctuó entre 3.4 y 4.7, cifras que se consideran habituales en la actividad geológica del país, uno de los más sísmicos de Sudamérica por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

17:00 hsHoy

Sismo en Cañete

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 3.5 se registró el 17 de mayo de 2026 a las 04:04:44, con una profundidad de 57 kilómetros. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima, con coordenadas -12.59 de latitud y -76.81 de longitud. La intensidad del movimiento telúrico fue de nivel III en Chilca.

10:25 hsHoy

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido a las 04:04 horas del 17 de mayo de 2026. El movimiento telúrico, con una profundidad de 57 kilómetros, tuvo su epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima. Según el reporte, la intensidad fue de nivel III en Chilca, perceptible por la población local, aunque sin causar daños materiales ni personales.

Mapa físico de la región Lima, Perú, con enfoque en Chilca y Cañete. Un círculo rojo y ondas blancas concéntricas marcan un epicentro simulado.
Representación conceptual del epicentro de un sismo cerca de Chilca en un mapa físico de la región Lima, Perú, con ondas concéntricas y el área de Cañete. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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