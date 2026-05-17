Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos a nivel nacional este 17 de mayo de 2026

Un mapa físico de Perú muestra la distribución de la actividad sísmica reciente con marcadores rojos y naranjas, y el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la esquina inferior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio de Perú ha registrado una serie de sismos de baja a moderada magnitud en diferentes regiones entre el 11 y el 17 de mayo de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ninguno de los movimientos telúricos activó alertas de emergencia ni provocó daños materiales o víctimas, según confirmó el IGP.

Las autoridades del IGP documentaron al menos doce temblores a nivel nacional en ese periodo. La actividad sísmica se distribuyó en varias regiones, entre ellas Chilca, Cajamarca, Arequipa, Tacna, Tumbes y Apurímac. El rango de magnitud de los eventos fluctuó entre 3.4 y 4.7, cifras que se consideran habituales en la actividad geológica del país, uno de los más sísmicos de Sudamérica por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.