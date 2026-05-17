JNE define esta semana las fechas y detalles de los debates presidenciales con Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Jurado Nacional de Elecciones para su proclamación como ganadores de la primera vuelta electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definirá esta semana los detalles de los debates finales entre los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, luego de que se confirmaran en la segunda vuelta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció en conferencia de prensa del organismo electoral que ya se ha coordinado una ronda de negociaciones con representantes de ambas agrupaciones políticas y que se realizará entre el lunes 18 y el martes 19 de mayo.

PUBLICIDAD

Según indicó el representante del Jurado Nacional de Elecciones, el encuentro con los partidos políticos estará centrado específicamente en discutir cuáles serán las fechas, los lugares, las posibilidades logísticas para realizar más de un debate, además de la metodología del debate presidencial.

De acuerdo con la programación del organismo electoral, el objetivo es que la exposición de planes de gobierno de ambos postulantes ocurra “como máximo una semana antes de los comicios, programados para el domingo 7 de junio”. Esto significa que, en caso de que solo se pacte un encuentro oficial, este podría realizarse hasta el domingo 31 de mayo, dentro de dos semanas.

PUBLICIDAD

Proclamación oficial del JNE - Foto / Carlos Díaz

El titular del JNE subrayó que, una vez establecidas las reglas y fechas del debate, estos acuerdos serán informados “de manera inmediata a la ciudadanía, como parte de las políticas de transparencia” que impulsa el organismo electoral.

JNE proclamó resultados de las Elecciones 2026

Más de un mes luego de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) finalmente promulgó los resultados de las votaciones a la presidencia y se hizo oficial que Fuerza Popular y Juntos por el Perú fueron las organizaciones políticas con más votos durante el proceso electoral.

PUBLICIDAD

Según el acta oficial emitida por el JNE, Fuerza Popular recibió un total de 2,877,678 votos, lo que representa al 17.192 % de peruanos; mientras que Juntos por el Perú se ubicó en el segundo lugar con 2,015,114; que equivale al 12.039 % de electores. En tercer lugar también se encuentra Renovación Popular, que recibió 1,993,905 votos.

La Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, lee el acta de proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta, detallando el cómputo de votos para cada organización política.

Debido a que ninguno de los partidos políticos logró obtener más del 50 % de los votos válidos durante las elecciones, el JNE también hizo oficial que tanto Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), deberán participar de una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, tal como se indica en el cronograma electoral.

PUBLICIDAD

El anuncio, realizado 35 días después de los comicios del 12 de abril, contó con la presencia de autoridades nacionales y observadores internacionales, como Alexander Gray, jefe de la misión de observación de la Unión Europea, y el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. También asistieron representantes de los partidos participantes, entre ellos la congresista Norma Yarrow de Renovación Popular, quien señaló posteriormente que ha presentado un pedido de nulidad de la proclamación.