Partidos de hoy, domingo 17 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 17 de mayo se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés del fútbol. Y es que el balón rodará en las mejores ligas de Europa, así como de América, con posible presencia de jugadores peruanos en el extranjero.
En la Liga 1, Los Chankas no se rinde en la lucha por el Torneo Apertura y buscará imponerse en casa contra CD Moquegua, considerando que ahora Alianza Lima le lleva seis puntos tras el triunfo sobre Cienciano.
Por otro lado, en LaLiga de España, Real Madrid visitará a Sevilla y el campeón Barcelona recibirá a un Real Betis que logró la clasificación a la Champions League 2026/2027 al ubicarse en el quinto lugar.
De la misma manera, en la Premier League, Manchester United tratará de vencer a Nottingham Forest para mantenerse como tercero en una clasificación donde West Ham quiere dar el golpe contra Newcastle United para salir de zona de descenso.
En tanto, los futbolistas nacionales que tendrían actividad son: Marcos López (Copenhague vs Randers), Oliver Sonne y Joao Grimaldo (Slovan Liberec vs Sparta Praga), Alfonso Barco (NK Istra 1961 vs HNK Rijeka), Erick Noriega (Bahía vs Gremio), André Carrillo (Botafogo vs Corinthians) y Marco Saravia (Central Español vs Defensor Sporting).
Partidos de Liga 1
- ADT vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / L1 MAX)
- Deportivo Garcilaso vs UTC (13:15 horas / L1 MAX)
- Los Chankas vs CD Moquegua (15:30 horas / L1 MAX)
Partidos de Liga 2
- Academia Cantolao vs Carlos A. Mannucci (11:00 horas / YouTube Bicolor+)
- César Vallejo vs San Martín (13:10 horas / YouTube Bicolor+)
- Unión Comercio vs Deportivo Llacuabamba (15:15 horas / YouTube Bicolor+)
Partidos de LaLiga
- Sevilla vs Real Madrid (12:00 horas / ESPN, Disney+)
- Atlético Madrid vs Girona (12:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Athletic Club vs Celta de Vigo (12:00 horas / DSports)
- Rayo Vallecano vs Villarreal (12:00 horas / DSports)
- Real Oviedo vs Deportivo Alavés (12:00 horas / DSports)
- Elche vs Getafe (12:00 horas / ESPN 4, Disney+)
- Levante vs Mallorca (12:00 horas / DSports)
- Osasuna vs Espanyol (12:00 horas / Disney+
- Real Sociedad vs Valencia (12:00 horas / ESPN 5, Disney+)
- Barcelona vs Real Betis (14:15 horas / DSports)
Partidos de Premier League
- Manchester United vs Nottingham Forest (06:30 horas / ESPN, Disney+)
- Leeds United vs Brighton (09:00 horas / ESPN, Disney+)
- Wolverhampton vs Fulham (09:00 horas / Disney+)
- Brentford vs Crystal Palace (09:00 horas / Disney+)
- Everton vs Sunderland (09:00 horas / Disney+)
- Newcastle United vs West Ham United (11:30 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
- Como 1907 1-0 Parma (Finalizado)
- Genoa 1-2 AC Milan (Finalizado)
- Juventus 0-2 Fiorentina (Finalizado)
- Pisa SC 0-3 Napoli (Finalizado)
- AS Roma 2-0 Lazio (Finalizado)
- Inter de Milán vs Hellas Verona (08:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Atalanta vs Bolonia (11:00 horas / Disney+)
- Cagliari vs Torino (13:45 horas / Disney+)
- Sassuolo vs Lecce (13:45 horas / Disney+)
- Udinese vs Cremonese (13:45 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Stade Brestois 29 vs Angers SCO (10:00 horas / Disney+)
- Olympique de Lyon vs Lens (12:00 horas / Disney+)
- Niza vs Metz (14:00 horas / Disney+)
- Lorient vs Le Havre (14:00 horas / Disney+)
- Lille vs Auxerre (14:00 horas / Disney+)
- Racing Estrasburgo vs AS Mónaco (14:00 horas / Disney+)
- Nantes vs Toulouse (14:00 horas / Disney+)
- Paris FC vs PSG (16:45 horas / Disney+)
- Olympique de Marsella vs Stade Rennes (16:45 horas / Disney+)
Partido de liga de Dinamarca
- Copenhague vs Randers (07:00 horas)
Partido de liga de República Checa
- Slovan Liberec vs Sparta Praga (10:00 horas)
Partido de liga de Croacia
- NK Istra 1961 vs HNK Rijeka (11:45 horas)
Partidos de MLS
- Inter Miami vs Portland Timbers (17:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Nashville SC vs Los Angeles FC (19:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partido de Liga MX
- Pumas UNAM vs Pachuca (20:00 horas / Canal 5, FOX One, ViX, TUDN)
Partido de fútbol argentino
- Argentinos Juniors vs Belgrano (15:30 horas / ESPN, Disney+, TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol brasileño
- Santos vs Coritiba (09:00 horas / Premiere)
- Bahía vs Gremio (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Botafogo vs Corinthians (14:00 horas / Globo Premiere)
- Red Bull Bragantino vs Vitória (16:30 horas / Premiere)
- Chapecoense vs Remo (16:30 horas / Premiere)
- Atlético Mineiro vs Flamengo (19:00 horas / Premiere, SporTV)
Partido de fútbol ecuatoriano
- Leones del Norte vs Mushuc Runa (13:00 horas / Zapping)
- Manta vs Emelec (18:10 horas / Zapping)
Partido de fútbol paraguayo
- Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Luqueño (17:30 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol uruguayo
- Central Español vs Defensor Sporting (08:00 horas / Disney+)
- Racing de Montevideo vs Cerro Largo (13:00 horas / Disney+)
- Albion FC vs Montevideo Wanderers (16:00 horas / Disney+)
Partidos de fútbol chileno
- Huachipato vs Unión La Calera (11:30 horas / Max, TNT Sports)
- Cobresal vs Universidad Chile (14:00 horas / Max, TNT Sports)
- Colo Colo vs Ñublense (16:30 horas / Max, TNT Sports)
- Deportes Concepción vs Everton (17:30 horas / Max, TNT Sports)
Partido de fútbol boliviano
- Guabirá vs Nacional Potosí (09:30 horas / Fútbol Canal)
Partidos de fútbol venezolano
- Estudiantes de Mérida vs Carabobo FC (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Portuguesa vs Academia Puerto Cabello (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Metropolitanos FC vs Deportivo Táchira (18:15 horas / YouTube Liga FUTVE)