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Luciana Fuster deslumbró con su paso en el Festival de Cannes: “Los sueños se cumplen”

La reina de belleza peruana expresó su emoción en redes sociales, donde mostró detalles de su look y lo que vivió en esta experiencia

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Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, de pie en una alfombra roja, posa de perfil con un elaborado vestido dorado con pedrería y flecos. Lleva el cabello recogido y grandes pendientes
Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, posa elegante en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes con un resplandeciente vestido dorado adornado con cristales y abalorios.

La modelo e influencer Luciana Fuster vivió un momento clave en su trayectoria al asistir por primera vez al Festival de Cine de Cannes. Desde la ciudad francesa, compartió con sus seguidores cada instante de su paso por una de las alfombras rojas más reconocidas del mundo.

“MAMÁ, estoy por 1era vez en el Festival de Cannes llorando de felicidad”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, acompañando la frase con fotografías de su llegada y de su vestuario, lo que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

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La Miss Grand International 2023 no ocultó su emoción tras cumplir uno de sus sueños profesionales y utilizó sus redes para animar a quienes la siguen a perseguir sus metas.

La reina de belleza peruana expresó su emoción en redes sociales, donde mostró detalles de su look y lo que vivió en esta experiencia | Instagram

“Los sueños se cumplen amigos, trabajen mucho y no paren de esforzarse hasta que se sientan orgullosos de ustedes mismos”, recomendó, agradeciendo además el apoyo recibido. “Gracias por tanto apoyo y cariño que recibo siempre, son los mejores”, añadió en la misma publicación.

Cada detalle de su look fue motivo de atención. Para la ocasión, Luciana Fuster eligió un vestido del diseñador Mario Rosales, quien le ha acompañado en otros momentos importantes de su carrera. “Mi vestido maravilloso, Rosales, como siempre, acompañándome en los momentos más especiales”, expresó la modelo, destacando la labor del diseñador en la confección de su atuendo para la gala.

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El impacto de su presencia en el festival no pasó inadvertido entre los asistentes ni en las redes, donde su nombre se posicionó entre las tendencias de la jornada. Fuster consolidó así su imagen internacional, sumando una experiencia relevante en el circuito de la moda y el espectáculo.

Retrato de Luciana Fuster con un vestido brillante dorado y plateado con escote pronunciado y flecos en los hombros, cabello recogido y pendientes
Luciana Fuster posa en un deslumbrante vestido dorado y plateado con lentejuelas y flecos, durante su paso por el prestigioso Festival de Cannes.

¿Cuál fue la función de Luciana Fuster en Cannes?

No solo fue invitada a la alfombra roja. Luciana Fuster se desempeñó como anfitriona del evento internacional Fashion Connect Cannes, una de las reuniones más exclusivas dentro del programa de actividades paralelas al Festival de Cine de Cannes 2026. Este espacio, organizado por Clegg en colaboración con Royal Gentlemen, se ha consolidado como una plataforma de networking y exposición para diseñadores, personalidades del cine, la música y la industria de la moda.

Fashion Connect Cannes va más allá de un desfile convencional. El evento reúne a un grupo selecto de invitados mediante acceso únicamente por invitación, lo que garantiza una experiencia VIP en el Hôtel Carlton, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Allí, los asistentes tienen la oportunidad de establecer conexiones estratégicas y fortalecer vínculos en un entorno donde confluyen talento, creatividad y negocios.

En ese contexto, la participación de Luciana Fuster como anfitriona refuerza su posicionamiento en el ámbito internacional, no solo como figura de la moda, sino como representante peruana en un escenario global. Su presencia en Cannes y su rol en Fashion Connect Cannes evidencian el alcance de su carrera y el interés que despierta entre marcas, diseñadores y medios especializados.

Luciana Fuster será la anfitriona VIP del evento Fashion Connect Cannes, el punto de encuentro de celebridades, diseñadores y figuras internacionales en el Festival de Cine de Cannes. IG
Luciana Fuster será la anfitriona VIP del evento Fashion Connect Cannes, el punto de encuentro de celebridades, diseñadores y figuras internacionales en el Festival de Cine de Cannes. IG

La experiencia vivida por la modelo peruana en Francia marca un nuevo capítulo en su recorrido profesional. La proyección internacional que le aporta el festival y la posibilidad de interactuar con referentes de la industria abren nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento y la moda.

El paso de Luciana Fuster por el Festival de Cine de Cannes suma así un hito en la representación latinoamericana en eventos de alto perfil, mostrando la capacidad de las figuras de la región para ocupar un espacio destacado en escenarios internacionales.

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