El JNE revela que en distritos del sur de Lima, donde mesas tuvieron problema, hubo menos ausentismo

En conferencia de prensa, el JNE explica que el ausentismo electoral responde a causas multicausales y no principalmente a la demora logística. Se presentan datos comparativos de distritos de Lima que demuestran una alta participación ciudadana a pesar de los inconvenientes.

La presencia de electores en distritos de Lima Metropolitana afectados por problemas logísticos alcanzó porcentajes superiores al promedio general, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que descarta una incidencia significativa del ausentismo en esas zonas.

Villa El Salvador registró un 82% de participación electoral y San Juan de Miraflores un 80%, ambos por encima del promedio de la capital peruana, de acuerdo con cifras oficiales presentadas por Gunther Gonzales Barrón, miembro titular del JNE.

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De acuerdo con el reporte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en los distritos donde se identificaron deficiencias logísticas, la afluencia de votantes resultó mayor que en aquellos que no presentaron dificultades.

Fotografía del lunes 13 de abril de 2026 que muestra a un integrante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que carga una caja para empezar la instalación de una de las mesas de votación en el colegio Señor de los Milagros, en el distrito de Lurín (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

Villa El Salvador alcanzó el 82% de participación, mientras que San Juan de Miraflores llegó al 80%, superando así el promedio de Lima Metropolitana, situado en torno al 80%. Este comportamiento contrasta con lo esperado, ya que se preveía que los inconvenientes en la instalación de mesas afectarían la concurrencia.

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En distritos donde no se reportaron problemas logísticos, como Lince, La Molina, Ate y Cieneguilla, los niveles de votación oscilaron entre el 77% y el 79%. La diferencia porcentual refuerza la conclusión expuesta por el JNE: la incidencia del ausentismo en zonas con dificultades operativas fue mínima o incluso inexistente.

Medidas extraordinarias

Según explicó Gonzales Barrón, la mayor participación en distritos con problemas logísticos se atribuye a una serie de medidas extraordinarias implementadas el día de la votación.

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Entre las acciones adoptadas figuran la ampliación del horario de instalación de mesas, la extensión del tiempo para sufragar y la apertura de ciertas mesas el día siguiente al previsto oficialmente.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú realiza la revisión y consolidación de actas en una sala de cómputo con urnas y monitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El resultado de esas medidas ha sido que el ausentismo no ha sido significativo, si no, no tendríamos estas cifras”, señaló el funcionario durante su presentación.

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, añadió que el fenómeno del ausentismo responde a una multiplicidad de causas y no únicamente a la demora en la instalación de mesas. La mayoría de las dispensas recibidas hasta el momento por la entidad electoral se relaciona con circunstancias ajenas a las complicaciones logísticas.

“La gran mayoría, por no decir casi todas, obedecen a otras circunstancias y no responden al tema del ausentismo”, precisó Burneo.

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Con procesos anteriores

El análisis oficial advierte sobre la dificultad de comparar las tasas de ausentismo de 2026 con las de procesos anteriores, como el año 2016, debido a la transformación social y la migración interna registrada en la última década.

Una urna electoral transparente de la ONPE, con votos en su interior, se observa en un centro de votación peruano junto a documentos y pizarras que muestran los resultados de la primera vuelta electoral, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez liderando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque del JNE apunta a evaluar la situación en el propio contexto de 2026, distinguiendo entre distritos con y sin incidencias logísticas.Respecto al posicionamiento de Lima en el ranking nacional de ausentismo, la capital peruana figura en el puesto diecisiete, lo que indica que existen otras regiones con mayor índice de ausencia electoral, sin que estas hayan enfrentado problemas de despliegue.

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Burneo subrayó que estos resultados obedecen a factores de diversa naturaleza, incluyendo características territoriales y condiciones particulares de cada región.

Fortalecimiento

El Jurado Nacional de Elecciones reiteró el compromiso institucional para garantizar el derecho al voto y minimizar el impacto de eventualidades en el proceso electoral. Desde la primera vuelta, la entidad ha impulsado campañas de fortalecimiento dirigidas a fomentar la participación ciudadana.

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“El Jurado ha hecho todos los esfuerzos para que haya la mayor participación a través de su campaña”, afirmó el presidente del organismo. Las cifras reveladas apuntan a que las estrategias adoptadas resultaron efectivas en mitigar el ausentismo en los distritos afectados por dificultades logísticas, sin registrar descensos significativos en los porcentajes de votación.