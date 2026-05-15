Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así marchan los equipos durante la fecha 15 del Torneo Apertura.

La fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 comienza este viernes 15 de mayo y se desarrollará hasta el domingo 17, con encuentros que pueden modificar el orden en la tabla de posiciones. Aquí podrás consultar en tiempo real la ubicación de los 18 equipos a lo largo de la jornada.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima permanece en la cima de la tabla de posiciones con 33 puntos tras el empate 1-1 ante Sporting Cristal, resultado obtenido gracias a un gol de Esteban Pavez en tiempo de descuento en el estadio Alejandro Villanueva.

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Los Chankas suman 30 puntos y se colocan a solo una victoria de alcanzar a los ‘blanquiazules’. Cienciano, con 29 unidades, también se mantiene cerca en la disputa, especialmente porque enfrenta a Alianza en esta fecha.

Universitario de Deportes se distanció de los primeros puestos luego del empate sin goles frente a Sport Boys en el Callao. El equipo ‘crema’ jugó con 10 futbolistas desde el primer minuto y debió defender su arco para evitar la derrota como visitante.

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Sporting Cristal ocupa el duodécimo lugar, una posición inusual para los ‘celestes’, que en temporadas recientes han figurado entre los cinco primeros. El equipo dirigido por Zé Ricardo necesita sumar puntos para mejorar en la tabla acumulada.

La tabla de posiciones de la Liga 1 2026 muestra a Alianza Lima en el primer lugar con 33 puntos, seguido por Chankas CYC y Cienciano después de 14 partidos disputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura 2025

Viernes 15 de mayo

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- FC Cajamarca vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

- Universitario vs Atlético Grau (20:00 horas / estadio Monumental)

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Sábado 16 de mayo

- Melgar vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Monumental UNSA)

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- Juan Pablo II vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Juan Pablo II)

- Cienciano vs Alianza Lima (17:45 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

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- Sport Boys vs Cusco FC (20:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao)

Domingo 17 de mayo

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- ADT vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Deportivo Garcilaso vs UTC (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

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- Los Chankas vs Club Deportivo Moquegua (15:30 horas / estadio Los Chankas)

Así se jugará la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs Cienciano: el partido de la fecha

El partido central de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 será el enfrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano en Cusco, un cruce determinante en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

Si Alianza consigue la victoria, aumentará la diferencia y Cienciano quedará sin opciones de alcanzar la cima. En cambio, un triunfo del conjunto cusqueño lo situará a un punto del líder, intensificando la disputa por el título.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Dónde ver los partidos de la fecha 15

Los encuentros correspondientes a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán en vivo y de forma exclusiva a través de L1 Max, señal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la jornada. L1 Max se encuentra disponible en las principales compañías de televisión por suscripción, entre ellas Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que asegura cobertura nacional.

Quienes opten por plataformas digitales podrán acceder a los partidos mediante la aplicación Liga 1 Play, que permite ver las transmisiones en línea desde dispositivos móviles o computadoras, funcionando como alternativa a la televisión tradicional.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial de esta fecha, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas relevantes y declaraciones posteriores a los partidos, para mantener actualizados a los seguidores con todos los detalles de la jornada.