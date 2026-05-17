La polémica reacción del ‘Tunche’ Rivera: tiró y pateó la camiseta de Universitario tras derrota ante Atlético Grau

La furiosa reacción del ‘Tunche’ Rivera: tiró y pateó camiseta de Universitario tras derrota ante Atlético Grau.

Universitario de Deportes sufrió un nuevo golpe en el estadio Monumental al caer 1-0 ante Atlético Grau en la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El resultado dejó a los ‘cremas’ lejos de los puestos de arriba y sumidos en una crisis deportiva que el flamante técnico, Héctor Cúper, intentará revertir en las próximas fechas. La frustración por el revés fue evidente tanto en el campo como en las tribunas, y tuvo su punto más alto en la explosiva reacción de José Rivera al finalizar el encuentro.

Al sonar el pitazo final, la tensión se apoderó de la cancha y el ambiente se tornó aún más hostil. El ‘Tunche’ protagonizó una escena captada por Esto Es La U 1924 que rápidamente se convirtió en tema de debate entre los hinchas del club. Mientras algunos de sus compañeros, como Matías Di Benedetto, Williams Riveros y Caín Fara, permanecían en la mitad de la cancha intentando despedirse de los aficionados, el delantero optó por marcharse de inmediato, sin sumarse al gesto de unidad.

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En ese trayecto, Diego Romero intentó contenerlo con un abrazo para calmar los ánimos, pero Rivera se soltó de su compañero, visiblemente alterado. Camino al túnel, el atacante se quitó la camiseta, la arrojó con fuerza y, tras recibir palabras de aliento de Martín Pérez Guedes, descargó su enojo pateando la prenda antes de desaparecer rumbo a los vestuarios. La escena, observada por varios miembros de la delegación ‘merengue’ y por la hinchada presente, reflejó el grado de frustración que embarga al plantel.

El 'Tunche' arrojó y pateó la camiseta de la 'U' luego de la caída ante el cuadro 'albo'. (Video: Esto Es la U 1924)

La reacción del ‘Tunche’ Rivera no tardó en generar polémica. En redes sociales, muchos hinchas expresaron su malestar y consideraron que su gesto constituyó una falta de respeto hacia la institución. Algunos llegaron a pedir la salida del futbolista de 29 años, argumentando que su actitud no representa los valores del club.

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Cabe mencionar, que el nacido en Tarapoto no ha tenido mucha continuidad esta temporada, en la que apenas ha podido disputar 267 minutos repartidos en 14 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, con un gol a su favor.

Hinchas de Universitario reclamaron a Franco Velazco tras derrota ante Atlético Grau

El malestar no se limitó al accionar de los jugadores. Tras la caída ante Atlético Grau con gol de Raúl Ruidíaz, parte de la hinchada de Universitario dirigió duras críticas al administrador del club, Franco Velazco. En las tribunas del estadio Monumental y a través de las redes sociales, los reclamos tomaron fuerza con frases como “cagast... a la ‘U’”, responsabilizándolo por el mal momento deportivo y exigieron cambios inmediatos en la gestión institucional.

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El clima de desaprobación se extendió también a referentes del plantel. Edison Flores, uno de los capitanes y parte del reciente tricampeonato nacional, fue abucheado por numerosos aficionados tras el bajo rendimiento mostrado en los últimos meses.

El administrador de la 'U' recibió insultos de los fanáticos tras la derrota con Atlético Grau. (Realidad Crema)

Héctor Cúper sobre la gestión del plantel de Universitario

El arribo de Héctor Cúper como nuevo entrenador de Universitario ha generado expectativa en torno a la posibilidad de una reconstrucción futbolística. El técnico argentino, con experiencia internacional, compartió su visión sobre el manejo del grupo en medio de la adversidad.

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“El trato especial arranca desde una base que es el equipo. He vivido experiencias donde hay jugadores que son diferentes. No podemos negar eso y, siendo así, son muy buenos para el equipo dentro de los límites. Un poco pasa por esa realidad, ese equilibrio”, señaló en conferencia de prensa.

El entrenador de 70 años dejó en claro que buscará un equilibrio entre su filosofía de trabajo y las características del plantel. “Me adaptaré a cosas, pero se tienen que adaptar a mí. En algunos lugares habrá pequeñas modificaciones, pero la adaptación tiene que ser de ambas partes, porque uno no puede venir y cambiar todo absolutamente. Lo peor que puedo hacer es imponer algo si no tengo un convencimiento de parte de los jugadores”, reflexionó.

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