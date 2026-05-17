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Suheyn Cipriani impactó con su llegada a Tailandia para el Miss Grand International All Stars

La peruana está entre las favoritas a llevarse esta corona internacional por primera vez. Desde su salida de nuestro país, más de un missólogo ha hablado de ella

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Imagen dividida: Suheyn Cipriani sonríe con bandera peruana en aeropuerto; a la derecha, un retrato de primer plano mostrando su belleza
Suheyn Cipriani arribó a Tailandia con un look impactante para el Miss Grand International All Stars, representando con orgullo a su país.

La llegada de Suheyn Cipriani a Tailandia para disputar el Miss Grand International All Stars 2026 ha marcado un nuevo capítulo para la representación peruana en certámenes de belleza internacionales.

La candidata fue seleccionada por Jessica Newton para asumir esta responsabilidad y, desde antes de partir, figuras especializadas y seguidores del concurso han destacado su perfil como uno de los más sólidos para alcanzar la corona, según informaron medios peruanos.

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El 14 de mayo, Suheyn Cipriani partió del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez rumbo a Bangkok, donde recibió una despedida que incluyó aplausos y muestras de aliento de parte de familiares, seguidores y especialistas en concursos de belleza.

Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars. IG
Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars. IG

El atuendo elegido para su salida, un conjunto negro, llamó la atención de los expertos en moda y generó comentarios en redes sociales. La recepción en Tailandia también atrajo la atención por su atuendo de dos piezas con referencias asiáticas, lo que generó comentarios positivos desde su arribo, de acuerdo con reportes de prensa local y publicaciones de especialistas en certámenes.

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Durante la etapa de preparación para la competencia, Cipriani llevó adelante una serie de cambios en su imagen. Entre ellos, se destacan las modificaciones en el color de cabello y la mejora de su pasarela, aspectos que han sido resaltados por diferentes observadores del medio.

Suheyn Cipriani posa de pie en un pasillo, vistiendo un blazer negro, camisa blanca, corbata roja, guantes rojos y botas altas negras
Suheyn Cipriani impactó con su llamativo atuendo al llegar a Tailandia para el Miss Grand International All Stars.

Esta evolución ha sido documentada en sus redes sociales, donde la candidata ha compartido parte de su experiencia y la emoción que le genera representar al Perú en uno de los concursos más relevantes del calendario internacional.

Ya en las instalaciones de la competencia, la representante peruana optó por un vestido negro que recibió elogios. El impacto de su presencia se reflejó en la reacción de seguidores y especialistas, quienes comenzaron a ubicar su nombre entre los perfiles con mayores posibilidades de avanzar en las rondas clasificatorias.

La peruana está entre las favortias en llevarse esta corona internacional por primera vez. Desde su salida de nuestro país más de un missólogo ha hablado de ella | TikTok

El alcance de su imagen y las repercusiones de sus elecciones de vestuario han sido abordados tanto por medios peruanos como asiáticos. La participación de Suheyn Cipriani no solo ha motivado comentarios en redes sociales, sino que también ha sido analizada por referentes del sector.

Missólogos internacionales ven a Suheyn Cipriani entre las favoritas al top 10

El avance de Cipriani en el certamen ha sido evaluado por expertos como Ramiro Barrio, creador de contenido y especialista en concursos de belleza, quien la situó en el top 6 de su ranking internacional.

Barrio destacó: “Esta niña ha tenido un crecimiento abismal. Se nota el trabajo, la disciplina, una mujer camaleónica y que definitivamente es la definición de una All Stars”. Sus palabras, recogidas en su último análisis, han elevado la expectativa sobre la representante peruana.

Barrio también resaltó la capacidad de adaptación de Suheyn Cipriani y su nivel de preparación, mencionando que estos factores la sitúan entre las candidatas con mayores posibilidades de éxito. Según el ranking publicado, las favoritas para avanzar en el Miss Grand International All Stars incluyen a las representantes de Colombia (Vanessa Pulgarín), República Dominicana, Ghana, República Checa, Tailandia y Perú.

Suheyn Cipriani posa con cabello castaño ondulado y maquillaje elegante, luciendo un vestido de noche negro con transparencias y lentejuelas
La reina de belleza Suheyn Cipriani posa con un elegante vestido negro brillante, marcando su impactante llegada al Miss Grand International All Stars celebrado en Tailandia.

La inclusión de la peruana en este selecto grupo ha generado interés entre los seguidores del concurso y ha reactivado las expectativas sobre la posibilidad de que, por primera vez, una representante de Perú alcance la corona.

Por el momento, la expectativa se mantiene alta y las miradas apuntan a su desempeño en los próximos días, cuando comiencen las evaluaciones oficiales del jurado.

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