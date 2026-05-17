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Mario Irivarren reflexiona tras infidelidad a Onelia Molina y salir de EEG: “Me gustaría ser menos público”

El exchico reality se refirió a sus malas decisiones y las polémicas en las que fue envuelto, por lo que aseguró que preferiría tener mayor privacidad

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Mario Irivarren, un hombre con barba y camisa blanca abierta, al frente de un fondo difuminado con la bandera de Argentina y el logo de EEG.
El reconocido participante de Esto es Guerra, Mario Irivarren, en una composición visual con la bandera de Argentina y el logo del programa EEG al fondo, sugiriendo un desafío internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exchico reality Mario Irivarren compartió una mirada introspectiva sobre su presente y su deseo de alejarse del foco mediático. En un contexto marcado por decisiones personales y controversias públicas, el exintegrante de Esto es guerra (EEG) expresó que le gustaría ser “menos público” y valoró la privacidad en esta nueva etapa.

La repercusión de su vida privada ha sido constante, sobre todo tras su salida del programa de competencia y el fin de su relación con Onelia Molina, tema que ha ocupado espacios en la prensa de espectáculos. Irivarren fue consultado sobre los recientes rumores que vinculan a Molina con Kevin Díaz, aunque prefirió no pronunciarse.

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“Ustedes no me creen que de verdad no veo nada de temas de farándula. No estoy enterado del tema y no creo que me corresponda hablar”, declaró Irivarren.
Mario Irivarren responde sobre cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz. IG
Mario Irivarren responde sobre cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz. IG

Vida personal y nuevas prioridades

La exposición mediática ha influido en su percepción sobre las relaciones personales. Mario Irivarren confirmó que se encuentra soltero y aclaró que lo verán acompañado de amigas. “Estoy solo. Me van a ver con mi amiga Ximena (Hoyos), con Flor; me vinculan con todo el mundo, hasta con la anfitriona que me abrió la puerta, pero me verán acompañado porque no soy un ermitaño”, señaló.

El exchico reality también fue consultado sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental, especialmente después del ‘ampay’ en Argentina que derivó en la ruptura con Onelia Molina. “En esta etapa de mi vida no hay con quién iniciar una relación, así que ya veremos”, afirmó a Trome. La referencia al ‘ampay’, difundido por el programa de Magaly Medina, marcó un quiebre en la vida privada del exintegrante de EEG.

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Durante la conversación, Irivarren reconoció que el aprendizaje forma parte de su proceso personal. “Estoy tranquilo. La mejor lección que te da la vida es aprender de tus errores; ese es un ‘facto’, un gran aprendizaje”, sostuvo. La autocrítica y la capacidad para identificar las consecuencias de sus actos han sido elementos centrales en su discurso reciente.

Imagen dividida mostrando a Mario Irivarren con casco en el agua y a Ximena Hoyos con sombrero y gafas de sol en la arena, con un micrófono
Mario Irivarren es captado con Ximena Hoyos en Paracas tras su separación de Onelia Molina, generando especulación sobre una nueva relación.

Alejamiento de la televisión y nuevos proyectos

Respecto a su futuro televisivo, Mario Irivarren descartó regresar a Esto es guerra. Relató que su salida del programa se dio tras una lesión en el tobillo y que, pese a sus ganas de despedirse en su momento, los hechos se dieron de otra manera.

“Si la vida me lo permite, no volvería. Justo analizaba la lesión de Gabriel (Meneses) y me remonté a lo que viví cuando me lesioné el tobillo. Estar en el programa te demanda mucha energía y uno ya no es el mismo de cuando empezó”, explicó.

El excompetidor manifestó su deseo de consolidar su faceta empresarial y mantener un perfil bajo. “Espero que todo lo que estoy haciendo con mis empresas sirva para no tener que volver y alejarme de la televisión, porque me gustaría ser una persona menos pública. Seguiré con el streaming porque me gusta ese espacio, me siento muy cómodo haciéndolo”, detalló.
Mario Irivarren y 'La Manada'
Mario Irivarren reconoce públicamente los errores cometidos en el pódcast 'La Manada' tras la polémica del ampay en Argentina. (Instagram La Manada)

La reflexión de Irivarren pone en perspectiva los desafíos de quienes han permanecido durante años en el foco mediático y buscan reenfocar sus prioridades. Su intención de preservar la privacidad y construir una vida fuera de la televisión se suma a una tendencia entre figuras públicas que evalúan el costo de la exposición constante.

La experiencia en realities y la notoriedad en redes sociales han brindado visibilidad, pero Mario Irivarren parece decidido a redefinir su presente y futuro profesional lejos de la sobreexposición.

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