Miguel Trauco se quebró en vivo tras triunfo de Sport Boys ante Cusco FC por Liga 1 2026: “Es un respiro grande”

El lateral izquierdo se quebró en vivo luego del triunfo del cuadro 'rosado' sobre los 'dorados' en el Callao. (Video: L1 MAX)

El regreso a la victoria de Sport Boys se concretó con un ajustado 1-0 ante Cusco FC en el Callao, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado permitió que el equipo ‘rosado’ cortara una racha negativa y comenzara a despegarse de la zona baja de la tabla. La tensión acumulada durante semanas se hizo evidente en la figura de Miguel Trauco, quien no pudo contener la emoción tras el pitazo final.

En el césped del estadio Miguel Grau, el ‘Mago’ fue protagonista de una escena que conmovió a propios y extraños. Y es que frente a los micrófonos de L1 MAX, respondió con dificultad a las primeras preguntas del reportero Eduardo Combe. “Sí, sí, todo bien, contento por el resultado. Creo que ya era hora que la gente del Callao sienta esta alegría. Y bueno, para nosotros también es un respiro grande”, fueron sus primeras palabras, antes de que la emoción comenzara a desbordarlo.

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Gol y resumen del triunfo 'rosado' en la fecha 15 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

El futbolista reconoció la presión que sentía el plantel, ya que “todos los equipos que están abajo han ganado”, lo que obligaba a la ‘misilera’ a sumar de a tres en casa para no complicarse aún más en la clasificación. “Gracias a Dios pudimos rescatar los tres puntos acá en casa”, manifestó.

La entrevista, que en principio apuntaba a su rendimiento y a la importancia del triunfo, terminó de manera abrupta. Ante la pregunta sobre su candidatura a jugador del partido, Miguel Trauco hizo una pausa, mordió la camiseta y apenas pudo musitar un “no puedo”, antes de retirarse del lugar en llanto. La escena evidenció el peso emocional que arrastra el futbolista, tanto por la presión deportiva como por los temas personales que lo han rodeado en los últimos meses.

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Miguel Trauco se quebró en vivo tras triunfo de Sport Boys ante Cusco FC por Liga 1 2026.

La posición de Miguel Trauco en Sport Boys

El técnico de Sport Boys, Carlos Desio, ha optado por reinventar a Miguel Trauco en distintas posiciones del campo, buscando aprovechar su experiencia y versatilidad en un equipo que necesita soluciones inmediatas. Según sus declaraciones para RPP, el entrenador ha probado al jugador “de central por izquierda con Zambrano central por el medio, y me gustó”. Posteriormente, relató: “lo había puesto de doble ‘6’ y otros días lo puse de ’10′, de volante ofensivo, para hacer las transiciones”.

El estratega argentino explicó la charla que tuvo con el nacido en Tarapoto para sacarle su mejor versión. “Yo le voy preguntando cómo te sientes acá y obviamente que en todos los puestos le exijo correr, pero yo creo que tiene lo que uno necesita como técnico, la inteligencia. Un jugador inteligente puede jugar en cualquier lado y Miguel lo es”.

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Miguel Trauco ha pasado del lateral izquierdo a ser el conductor de Sport Boys, ubicándose detrás del '9', Luciano Nequecaur. - créditos: Sport Boys

La situación de Miguel Trauco tras la denuncia por abuso sexual de joven argentina en Uruguay

La temporada de Miguel Trauco se ha visto marcada por una situación extradeportiva que impactó directamente en su carrera. El jugador fue uno de los implicados en una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven argentina en Uruguay, hecho que desencadenó su salida de Alianza Lima a inicios de año. Según la información judicial recogida, la denuncia fue archivada en Argentina, ya que los hechos denunciados ocurrieron fuera de ese país, pero el caso sigue su curso en suelo ‘charrúa’, donde la justicia continúa las indagaciones, de acuerdo a lo que recogió el diario Olé.

Durante la investigación, las autoridades argentinas retuvieron celulares y realizaron pruebas de ADN, pero la causa quedó detenida a nivel local. El abogado involucrado señaló que los resultados de los exámenes aún no están listos, por lo que se espera que las diligencias se resuelvan en el ámbito uruguayo. La denuncia fue formalizada apenas horas después del hecho por la presunta víctima, quien aportó pruebas médicas y testimonios ante la fiscalía.

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Como consecuencia directa, tanto Miguel Trauco como los otros implicados (Carlos Zambrano y Sergio Peña) fueron separados de manera definitiva del club ‘blanquiazul’. El DT Pablo Guede exigió su salida inmediata para preservar la imagen institucional. Desde entonces, Trauco quedó sin club hasta su incorporación a Sport Boys, donde intenta rehacer su carrera en medio de la presión mediática y judicial.