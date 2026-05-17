Perú Deportes

Miguel Trauco se quebró en vivo tras triunfo de Sport Boys ante Cusco FC por Liga 1 2026: “Es un respiro grande”

El lateral izquierdo no pudo contener las lágrimas luego de la victoria del cuadro ‘rosado’ sobre los ‘dorados’ en el Callao, en medio del presente del equipo y su situación personal

Guardar
Google icon
El lateral izquierdo se quebró en vivo luego del triunfo del cuadro 'rosado' sobre los 'dorados' en el Callao. (Video: L1 MAX)

El regreso a la victoria de Sport Boys se concretó con un ajustado 1-0 ante Cusco FC en el Callao, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado permitió que el equipo ‘rosado’ cortara una racha negativa y comenzara a despegarse de la zona baja de la tabla. La tensión acumulada durante semanas se hizo evidente en la figura de Miguel Trauco, quien no pudo contener la emoción tras el pitazo final.

En el césped del estadio Miguel Grau, el ‘Mago’ fue protagonista de una escena que conmovió a propios y extraños. Y es que frente a los micrófonos de L1 MAX, respondió con dificultad a las primeras preguntas del reportero Eduardo Combe. “Sí, sí, todo bien, contento por el resultado. Creo que ya era hora que la gente del Callao sienta esta alegría. Y bueno, para nosotros también es un respiro grande”, fueron sus primeras palabras, antes de que la emoción comenzara a desbordarlo.

PUBLICIDAD

Gol y resumen del triunfo 'rosado' en la fecha 15 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

El futbolista reconoció la presión que sentía el plantel, ya que “todos los equipos que están abajo han ganado”, lo que obligaba a la ‘misilera’ a sumar de a tres en casa para no complicarse aún más en la clasificación. “Gracias a Dios pudimos rescatar los tres puntos acá en casa”, manifestó.

La entrevista, que en principio apuntaba a su rendimiento y a la importancia del triunfo, terminó de manera abrupta. Ante la pregunta sobre su candidatura a jugador del partido, Miguel Trauco hizo una pausa, mordió la camiseta y apenas pudo musitar un “no puedo”, antes de retirarse del lugar en llanto. La escena evidenció el peso emocional que arrastra el futbolista, tanto por la presión deportiva como por los temas personales que lo han rodeado en los últimos meses.

PUBLICIDAD

Miguel Trauco se quebró en vivo tras triunfo de Sport Boys ante Cusco FC por Liga 1 2026.
Miguel Trauco se quebró en vivo tras triunfo de Sport Boys ante Cusco FC por Liga 1 2026.

La posición de Miguel Trauco en Sport Boys

El técnico de Sport Boys, Carlos Desio, ha optado por reinventar a Miguel Trauco en distintas posiciones del campo, buscando aprovechar su experiencia y versatilidad en un equipo que necesita soluciones inmediatas. Según sus declaraciones para RPP, el entrenador ha probado al jugador “de central por izquierda con Zambrano central por el medio, y me gustó”. Posteriormente, relató: “lo había puesto de doble ‘6’ y otros días lo puse de ’10′, de volante ofensivo, para hacer las transiciones”.

El estratega argentino explicó la charla que tuvo con el nacido en Tarapoto para sacarle su mejor versión. “Yo le voy preguntando cómo te sientes acá y obviamente que en todos los puestos le exijo correr, pero yo creo que tiene lo que uno necesita como técnico, la inteligencia. Un jugador inteligente puede jugar en cualquier lado y Miguel lo es”.

Miguel Trauco ha pasado del lateral izquierdo a ser el conductor de Sport Boys, ubicándose detrás del '9', Luciano Nequecaur. - créditos: Sport Boys
Miguel Trauco ha pasado del lateral izquierdo a ser el conductor de Sport Boys, ubicándose detrás del '9', Luciano Nequecaur. - créditos: Sport Boys

La situación de Miguel Trauco tras la denuncia por abuso sexual de joven argentina en Uruguay

La temporada de Miguel Trauco se ha visto marcada por una situación extradeportiva que impactó directamente en su carrera. El jugador fue uno de los implicados en una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven argentina en Uruguay, hecho que desencadenó su salida de Alianza Lima a inicios de año. Según la información judicial recogida, la denuncia fue archivada en Argentina, ya que los hechos denunciados ocurrieron fuera de ese país, pero el caso sigue su curso en suelo ‘charrúa’, donde la justicia continúa las indagaciones, de acuerdo a lo que recogió el diario Olé.

Durante la investigación, las autoridades argentinas retuvieron celulares y realizaron pruebas de ADN, pero la causa quedó detenida a nivel local. El abogado involucrado señaló que los resultados de los exámenes aún no están listos, por lo que se espera que las diligencias se resuelvan en el ámbito uruguayo. La denuncia fue formalizada apenas horas después del hecho por la presunta víctima, quien aportó pruebas médicas y testimonios ante la fiscalía.

Como consecuencia directa, tanto Miguel Trauco como los otros implicados (Carlos Zambrano y Sergio Peña) fueron separados de manera definitiva del club ‘blanquiazul’. El DT Pablo Guede exigió su salida inmediata para preservar la imagen institucional. Desde entonces, Trauco quedó sin club hasta su incorporación a Sport Boys, donde intenta rehacer su carrera en medio de la presión mediática y judicial.

Temas Relacionados

Miguel TraucoSport BoysCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, domingo 17 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El calendario dominical está recargado de diversos compromisos en la Liga 1, así como otros campeonatos europeos y de América, con posible participación de jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, domingo 17 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Sporting Cristal está con respirador artificial, traigan refuerzos″: Alan Diez advirtió a la dirigencia ‘celeste’ por difícil presente en Liga 1 2026

El periodista deportivo arremetió contra los altos mandos del club ‘celeste’ por la dura actualidad del plantel en el Torneo Apertura y recordó el oscuro episodio del 2007

“Sporting Cristal está con respirador artificial, traigan refuerzos″: Alan Diez advirtió a la dirigencia ‘celeste’ por difícil presente en Liga 1 2026

DT de Cienciano lanzó picante comentario sobre Alianza Lima tras derrota en Cusco: “Con presupuesto impresionante y hacían tiempo”

Horacio Melgarejo se pronunció por la caída ante los ‘blanquiazules’, considerando que el ‘papá’ se quedó con 10 jugadores y hasta el último buscó el empate

DT de Cienciano lanzó picante comentario sobre Alianza Lima tras derrota en Cusco: “Con presupuesto impresionante y hacían tiempo”

Gustavo Zevallos hizo sincera confesión por mal momento de Sporting Cristal y respondió si habrá fichajes: “Estamos evaluando”

El director deportivo del club ‘rimense’ se pronunció por la derrota ante FC Cajamarca y del duro presente en la Liga 1 2026, considerando los próximos partidos en el frente nacional e internacional

Gustavo Zevallos hizo sincera confesión por mal momento de Sporting Cristal y respondió si habrá fichajes: “Estamos evaluando”

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

Las ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se volverán a enfrentar en Matute luego de la final del año pasado. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedido de Renovación Popular para anular la proclamación presidencial “no va a cambiar en nada”, afirma presidente del JNE

Pedido de Renovación Popular para anular la proclamación presidencial “no va a cambiar en nada”, afirma presidente del JNE

JNE define esta semana las fechas y detalles de los debates presidenciales con Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Roberto Burneo: “La voluntad ciudadana se ha respetado con absoluta transparencia en las Elecciones 2026”

El JNE revela que en distritos del sur de Lima, donde mesas tuvieron problema, hubo menos ausentismo

OEA saluda proclamación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como candidatos a segunda vuelta en Perú

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani impactó con su llegada a Tailandia para el Miss Grand International All Stars

Suheyn Cipriani impactó con su llegada a Tailandia para el Miss Grand International All Stars

Mario Irivarren reflexiona tras infidelidad a Onelia Molina y salir de EEG: “Me gustaría ser menos público”

Said Palao inicia un viaje familiar a África junto a su hija y se reencuentra con Alejandra Baigorria

Luciana Fuster deslumbró con su paso en el Festival de Cannes: “Los sueños se cumplen”

Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 17 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 17 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Sporting Cristal está con respirador artificial, traigan refuerzos″: Alan Diez advirtió a la dirigencia ‘celeste’ por difícil presente en Liga 1 2026

DT de Cienciano lanzó picante comentario sobre Alianza Lima tras derrota en Cusco: “Con presupuesto impresionante y hacían tiempo”

Gustavo Zevallos hizo sincera confesión por mal momento de Sporting Cristal y respondió si habrá fichajes: “Estamos evaluando”

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026