Línea 2 del Metro: tuneladora “Delia” llega a Carmen de la Legua con más de 13 km excavados y 95 % de avance en la obra

La tuneladora "Delia", adornada con la bandera peruana, emerge en la estación Carmen de la Legua en Callao, señalando un avance significativo en la construcción del Metro de Lima y Callao. (Foto: ATU)

La tuneladora “Delia” llegó a la estación Carmen de la Legua, en el Callao, acercándose al final de su recorrido en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, con este avance, la máquina ha excavado más de 13 kilómetros de túnel y solo le resta alcanzar la estación Insurgentes, donde culminará la excavación del primer metro subterráneo del Perú.

Este avance marca un progreso del 95 % en la excavación del túnel de la Línea 2 y consolida uno de los hitos más importantes para la infraestructura de transporte en Lima y Callao. Desde julio de 2021, cuando inició sus operaciones en la estación San Juan de Dios, la tuneladora “Delia” ha atravesado catorce estaciones, incluyendo puntos clave como Circunvalación, Plaza Manco Cápac y Estación Central, hasta llegar a Carmen de la Legua.

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Según el MTC, ya se han construido más de 25 de los 27 kilómetros totales que tendrá la Línea 2, reforzando el compromiso de las autoridades por ofrecer un sistema de transporte moderno y eficiente para miles de usuarios en la capital y el Callao.

La tuneladora "Delia", con la bandera peruana izada en su centro, celebra su llegada a la estación Carmen de la Legua en el Callao, marcando un avance significativo del 95% en la excavación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: MTC)

Línea 2 del Metro avanza hacia el tramo final de su ejecución

El desarrollo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se realiza en varias etapas. Actualmente, la Etapa 1-A ya está en operación comercial, mientras que la Etapa 1-B presenta un avance del 89,28 % y la Etapa 2 alcanza un 65,91 %, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Línea 2 conectará directamente a diez distritos y, de manera indirecta, a tres más, mediante un recorrido subterráneo de aproximadamente 35 kilómetros entre Ate y el Callao.

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El avance global de la obra supera el 80 %. Esto permitirá acelerar la puesta en marcha de nuevas estaciones y mejorar el transporte público en la ciudad. La llegada de la tuneladora “Delia” a Carmen de la Legua es un paso clave antes de completar la excavación total, lo que facilitará la conexión entre distintos puntos de Lima y Callao en menos tiempo.

La tuneladora "Delia" emerge en la estación Carmen de la Legua, completando un hito crucial para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: MTC)

Estación Carmen de la Legua alcanza 66 % de avance y será nodo clave del Metro de Lima

La estación Carmen de la Legua está ubicada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y Óscar R. Benavides, en el Callao. Actualmente, presenta un avance físico de obra del 66,07 %. Esta estación será un punto estratégico, ya que permitirá la futura interconexión entre la Línea 2 y el ramal de la Línea 4, optimizando la movilidad y la transferencia de pasajeros entre ambos sistemas ferroviarios.

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La tuneladora 'Delia' emerge en la estación Carmen de la Legua del Metro de Lima y Callao, marcando un avance significativo del 95% en la excavación de la Línea 2. (Foto: MTC)

La infraestructura de Carmen de la Legua está pensada para facilitar el acceso a una de las zonas más transitadas del Callao y agilizar la conexión entre Lima y el aeropuerto Jorge Chávez. Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la futura red permitirá reducir el tiempo de viaje entre Ate y el Callao a unos 45 minutos, frente a más de dos horas que se requieren actualmente por superficie.

La estación también contribuirá a revitalizar el entorno urbano y a mejorar la calidad de vida de los habitantes, al ofrecer un transporte rápido, seguro y eficiente.

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Tuneladora “Micaela” avanza en el ramal de la Línea 4 del Metro

Mientras “Delia” avanza hacia el cierre de su recorrido en la Línea 2, la tuneladora “Micaela” trabaja en el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Actualmente, está excavando el túnel entre la estación Morales Duárez y Carmen de la Legua, con un 65 % de avance según datos del MTC.

Trabajadores celebran el avance del 95% en la excavación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la tuneladora "Delia" tras su llegada a la estación Carmen de la Legua. (Foto: MTC)

El ramal de la Línea 4 es fundamental para conectar zonas como el aeropuerto internacional Jorge Chávez y otros sectores importantes de Lima y Callao. El avance de la tuneladora “Micaela” permitirá, en poco tiempo, fortalecer la integración del sistema metro y atender la demanda creciente de usuarios en la ciudad.

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El avance de la infraestructura ferroviaria subterránea con la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 transformará la movilidad en Lima y Callao. El sistema Metro permitirá a miles de personas ahorrar tiempo, viajar de manera segura y contribuirá a reducir la congestión vehicular y la contaminación ambiental.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando ambas líneas estén en funcionamiento, el Metro de Lima y Callao podrá trasladar a más de un millón de pasajeros al día. Esto mejorará la conexión entre distritos y la calidad de vida de la población, consolidando un transporte público eficiente y sostenible para la capital peruana.

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