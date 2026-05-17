Said Palao inicia un viaje familiar a África junto a su hija y se reencuentra con Alejandra Baigorria

Said Palao y su hija disfrutan de su viaje a África, donde se reunieron con Alejandra Baigorria y otros seres queridos, capturando momentos de alegría en su travesía familiar.

El viaje de Said Palao a África junto a su hija sorprendió a sus seguidores tras las primeras imágenes que compartió en sus redes sociales, donde mostró su arribo al continente y el reencuentro con Alejandra Baigorria en el Sun City Resort. Desde ese momento, las publicaciones generaron expectativa, no solo por el destino elegido sino por la coincidencia en el mismo hotel, que reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Tras anunciar su ausencia temporal del programa ‘Esto es Guerra’ por motivos personales, Said Palao optó por documentar cada etapa de su travesía. En sus historias y publicaciones, relató cómo la familia enfrentó un imprevisto en la escala de São Paulo debido a condiciones climáticas que retrasaron su conexión, obligándolos a permanecer allí un día completo.

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Pese a la situación, el deportista encontró el lado positivo de la experiencia: “Y aunque al inicio fue un estrés, terminamos aprovechándolo al máximo. Caminamos, conocimos un poco la ciudad, compartimos tiempo juntos y convertimos una escala inesperada en un recuerdo más del viaje”, escribió.

Said Palao, acompañado de su hija, emprende un viaje familiar a África, donde se reencuentra con Alejandra Baigorria para disfrutar de una experiencia inolvidable.

La llegada a Sudáfrica marcó el inicio de una nueva etapa en el viaje. Said compartió el esperado reencuentro con su esposa, describiendo el momento como el inicio de una serie de vivencias memorables junto a su familia. “Finalmente llegamos a Sudáfrica y nos reencontramos con mi esposita. Desde ese momento todo ha sido una locura de experiencias increíbles, paisajes que parecen de película y momentos que realmente te recargan el alma”, expresó el chico reality.

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El escenario elegido para este reencuentro, el Sun City Resort, es conocido como uno de los complejos turísticos más exclusivos de la región, lo que incrementó la atención sobre el encuentro.

Said Palao, junto a su hija, llega a África para un viaje familiar donde se reencuentra con Alejandra Baigorria, marcando el inicio de su aventura juntos.

En las imágenes difundidas, se observan paisajes de safaris y actividades familiares que, según describió Palao, formaron parte de uno de sus sueños: “Camino a Sudáfrica para cumplir uno de mis sueños: vivir la experiencia de un safari junto a mi familia”, contó en una de sus publicaciones.

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Alejandra Baigorria está en África por labor solidaria

Por su parte, Alejandra Baigorria explicó a través de sus plataformas digitales que su viaje a África responde a un compromiso solidario vinculado a una campaña internacional de belleza. La empresaria y figura de televisión se encuentra en Malawi, participando en una misión humanitaria centrada en la lucha contra la desnutrición infantil.

Baigorria detalló que la iniciativa está asociada a la distribución de suplementos nutricionales destinados a niños en situación vulnerable, en colaboración con la empresa Nu Skin. “Es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de desnutrición infantil y es uno de los países que eligió Nu Skin para ser una de sus actividades humanitarias más grandes”, explicó en una de sus publicaciones.

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Alejandra Baigorria y su labor social en África.

El trabajo de la influencer se desarrolla en zonas donde la desnutrición afecta a un alto porcentaje de la población infantil, una problemática que distintas organizaciones internacionales consideran prioritaria en la región. Las actividades incluyen la entrega de productos nutricionales, visitas a comunidades locales y encuentros con líderes de la campaña.

La coincidencia de ambos en el continente africano, aunque motivada por razones distintas, provocó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

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El viaje de Said Palao y su hija, junto al reencuentro con Alejandra Baigorria en África, mantiene la atención de sus seguidores, quienes continúan atentos a nuevas actualizaciones sobre su estadía y sus actividades tanto familiares como solidarias.