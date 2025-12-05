Perú

Suheyn Cipriani celebra la boda civil de su padre y conmueve al reunirse con sus hermanos: “Se casó mi papito”

La modelo y exreina de belleza compartió con sus seguidores la alegría de ver a su familia reunida en un día especial, recibiendo una ola de cariño y felicitaciones por este emotivo reencuentro

La reciente celebración del matrimonio civil de Christian Cipriani, padre de la modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani, en la Municipalidad de Santiago de Surco, marcó un momento de especial significado para la familia. Suheyn compartió imágenes y mensajes en sus redes sociales que reflejaron la emoción de este reencuentro, describiendo la jornada como “un día tan feliz”.

El evento reunió a la joven con sus hermanos y su madrastra Pamela, demostrando una etapa de unión familiar, después de las difíciles experiencias que vivió la modelo en el pasado y que hizo públicas en ‘El Valor de la Verdad’.

La emotiva celebración familiar

La boda civil de Christian Cipriani fue el escenario de una reunión familiar que Suheyn compartió con sus seguidores, quienes respondieron con muestras de apoyo y afecto. “Se casó mi papito. Muchas emociones y qué día tan feliz”, escribió la modelo en sus redes sociales. En las imágenes difundidas, se observa a Suheyn junto a su padre, sus hermanos —fruto de la relación de Christian con Pamela— y la propia Pamela, a quien la joven agradeció públicamente: “Gracias Pamela por hacer feliz a mi papá tantos años y darme 2 hermanos maravillosos”.

La celebración generó una ola de reacciones positivas entre los seguidores de la modelo. Los mensajes en redes sociales destacaron la unión y la fortaleza de la familia: “Muchas felicidades a tu daddy”, “Estás bendecida de tener un gran padre”, “Todos los buenos deseos para él, para ti y para toda tu familia” y “Qué bellas fotos, felicidades. Muy linda familia, tu padre se ve todo un caballero, bendiciones”, fueron algunos de los comentarios recibidos.

Este encuentro familiar se produjo unos meses después de que Christian Cipriani acompañara a su hija en el programa televisivo ‘El Valor de la Verdad’, donde ambos compartieron momentos de gran carga emocional. La presencia de los hermanos y la madrastra en la celebración fue interpretada por la propia Suheyn como un símbolo de la nueva etapa de unión y sanación que atraviesa la familia.

El fuerte momento que tuvo Suheyn Cipriani con su padre en ‘El Valor de la Verdad’

El trasfondo de esta celebración está profundamente ligado a la historia personal de Suheyn Cipriani, quien en agosto de 2025 expuso públicamente episodios dolorosos de su infancia durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’. La modelo relató ante las cámaras el abuso que sufrió a los siete años por parte de su padrastro y la falta de apoyo de su madre, Betsabeth Noriega, quien optó por creerle a su pareja y no a su hija. “Sí, fue a los siete años. Vivíamos juntos, pero él me hizo creer que teníamos una relación, que me quería mucho. Yo crecí creyendo que tenía la culpa”, confesó Suheyn en el programa.

La reacción de su padre, Christian Cipriani, fue de profundo impacto. Presente en el set, se enteró por primera vez de lo ocurrido y no pudo contener el llanto. “Debí estar ahí”, expresó con voz quebrada, reflejando el remordimiento por no haber podido proteger a su hija en aquel momento. La joven explicó que decidió no contarle nada a su padre en su niñez para evitar que él sufriera: “Yo sabía que si se lo decía, se iba a sentir mal, y no quería que cargara con eso. Por eso me lo guardé durante años”.

El emotivo momento de Suheyn Cipriani y su padre que conmovió en ‘El Valor de la Verdad’ y sacudió a Magaly Medina. Video: Magaly TV La Firme

El testimonio de Suheyn también incluyó el aislamiento emocional que vivió tras ser acusada por su madre de estar “endemoniada”, lo que la llevó a buscar refugio con sus abuelos paternos a los once años. Este cambio le permitió alejarse de un entorno hostil, aunque las secuelas emocionales persistieron. La aparición en televisión no solo permitió que su padre conociera la verdad, sino que también propició un proceso de reconciliación y fortalecimiento del vínculo entre ambos.

Durante la grabación, la modelo pidió que su padre abandonara el set antes de abordar otros episodios difíciles, como la violencia sufrida por parte de César Vega, para protegerlo de una exposición innecesaria. “Yo decidí mostrarme vulnerable, contar mi historia, pero él no. No tiene que pasar por eso y la gente no tiene por qué verlo así, porque es algo privado de él y preferiría que esté detrás de cámaras y que pueda ver”, explicó Suheyn. El padre aceptó la decisión de su hija, reafirmando el respeto y el apoyo mutuo que caracteriza su relación actual.

La repercusión mediática de la confesión de Suheyn fue amplia. Figuras como Magaly Medina subrayaron la importancia de tratar estos relatos con respeto y humanidad, alejándose del espectáculo y priorizando la dignidad de las víctimas.

