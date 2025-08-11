“Debí estar ahí”: padre de Suheyn Cipriani se entera en vivo de doloroso episodio de la infancia de su hija y rompe en llanto

El desgarrador relato de Suheyn Cipriani que impactó a su padre en pleno programa. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una de las ediciones más conmovedoras de El Valor de la Verdad, la modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani abrió su corazón para narrar uno de los episodios más dolorosos de su vida. Frente a las cámaras, con voz entrecortada y el peso de los recuerdos marcando cada palabra, contó que fue víctima de abuso cuando apenas tenía siete años.

La revelación estremeció no solo al público, sino también a su propio padre, quien estaba presente en el set y se enteró de la tragedia en ese preciso momento.

Suheyn relató que en aquel entonces vivía con su madre y la pareja de ella, un hombre que, según sus palabras, logró manipularla para hacerle creer que existía un vínculo afectivo especial.

Su mamá prefirió creer en su pareja

“Sí, fue a los siete años. Vivíamos juntos, pero él me hizo creer que teníamos una relación, que me quería mucho. Yo crecí creyendo que tenía la culpa”, confesó con sinceridad, respondiendo a la pregunta directa de Beto Ortiz. La crudeza de sus palabras y la serenidad con la que las pronunció contrastaban con la magnitud del dolor que cargaba.

La joven también recordó que, en medio de su confusión, decidió contarle lo ocurrido a su madre, con la esperanza de encontrar apoyo y protección. Sin embargo, la reacción que recibió fue devastadora. Su progenitora optó por creerle a su pareja y, aunque este hombre se alejó del hogar por unos meses, finalmente regresó, obligándola a convivir nuevamente con él.

La situación se volvió aún más angustiante cuando su madre comenzó a acusarla de estar “endemoniada”, profundizando así el sentimiento de soledad y desamparo que ya sentía.

A los once años, incapaz de seguir viviendo en ese entorno hostil, Suheyn tomó la decisión de irse a vivir con sus abuelos paternos. Fue un cambio que, aunque le dio un respiro, no borró las cicatrices emocionales que el abuso había dejado. “En ese momento, yo solo quería sentirme segura. No podía seguir soportando lo que pasaba en esa casa”, recordó, visiblemente afectada.

Padre de Suheyn Cipriani se entera en vivo de abuso infantil de su hija

El momento más impactante de la noche llegó cuando su padre, sentado junto a ella en el set, escuchó por primera vez lo que había sufrido su hija en la infancia.

El hombre quedó paralizado, con el rostro desencajado y la mirada fija en ella, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. “Debí estar ahí”, expresó con voz quebrada, sintiendo un profundo remordimiento por no haber podido protegerla.

Suheyn explicó que decidió no contarle nada a su padre en aquel entonces porque no quería que él sufriera. “Yo sabía que si se lo decía, se iba a sentir mal, y no quería que cargara con eso. Por eso me lo guardé durante años”, comentó, dejando ver que, incluso en su niñez, priorizó el bienestar emocional de los demás sobre el suyo.

A pesar de lo doloroso de su testimonio, la modelo aseguró que hoy se siente en paz. “Ya perdoné y ahora me encuentro bien”, afirmó, dejando claro que ha recorrido un largo camino hacia la sanación. Sus palabras fueron un mensaje de resiliencia y fortaleza, mostrando que, aunque las heridas del pasado no se borran, es posible aprender a vivir sin que definan el presente.

