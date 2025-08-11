Perú

“Debí estar ahí”: padre de Suheyn Cipriani se entera en vivo de doloroso episodio de la infancia de su hija y rompe en llanto

La modelo narró el abuso que vivió de niña y cómo su madre no le creyó. Su padre se enteró por primera vez durante el programa

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
El desgarrador relato de Suheyn Cipriani que impactó a su padre en pleno programa. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una de las ediciones más conmovedoras de El Valor de la Verdad, la modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani abrió su corazón para narrar uno de los episodios más dolorosos de su vida. Frente a las cámaras, con voz entrecortada y el peso de los recuerdos marcando cada palabra, contó que fue víctima de abuso cuando apenas tenía siete años.

La revelación estremeció no solo al público, sino también a su propio padre, quien estaba presente en el set y se enteró de la tragedia en ese preciso momento.

Suheyn relató que en aquel entonces vivía con su madre y la pareja de ella, un hombre que, según sus palabras, logró manipularla para hacerle creer que existía un vínculo afectivo especial.

“Debí estar ahí”: padre de
“Debí estar ahí”: padre de Suheyn Cipriani se entera en vivo del abuso que sufrió su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Su mamá prefirió creer en su pareja

“Sí, fue a los siete años. Vivíamos juntos, pero él me hizo creer que teníamos una relación, que me quería mucho. Yo crecí creyendo que tenía la culpa”, confesó con sinceridad, respondiendo a la pregunta directa de Beto Ortiz. La crudeza de sus palabras y la serenidad con la que las pronunció contrastaban con la magnitud del dolor que cargaba.

La joven también recordó que, en medio de su confusión, decidió contarle lo ocurrido a su madre, con la esperanza de encontrar apoyo y protección. Sin embargo, la reacción que recibió fue devastadora. Su progenitora optó por creerle a su pareja y, aunque este hombre se alejó del hogar por unos meses, finalmente regresó, obligándola a convivir nuevamente con él.

“Debí estar ahí”: padre de
“Debí estar ahí”: padre de Suheyn Cipriani se entera en vivo del abuso que sufrió su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La situación se volvió aún más angustiante cuando su madre comenzó a acusarla de estar “endemoniada”, profundizando así el sentimiento de soledad y desamparo que ya sentía.

A los once años, incapaz de seguir viviendo en ese entorno hostil, Suheyn tomó la decisión de irse a vivir con sus abuelos paternos. Fue un cambio que, aunque le dio un respiro, no borró las cicatrices emocionales que el abuso había dejado. “En ese momento, yo solo quería sentirme segura. No podía seguir soportando lo que pasaba en esa casa”, recordó, visiblemente afectada.

“Debí estar ahí”: padre de
“Debí estar ahí”: padre de Suheyn Cipriani se entera en vivo del abuso que sufrió su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Padre de Suheyn Cipriani se entera en vivo de abuso infantil de su hija

El momento más impactante de la noche llegó cuando su padre, sentado junto a ella en el set, escuchó por primera vez lo que había sufrido su hija en la infancia.

El hombre quedó paralizado, con el rostro desencajado y la mirada fija en ella, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. “Debí estar ahí”, expresó con voz quebrada, sintiendo un profundo remordimiento por no haber podido protegerla.

“Debí estar ahí”: padre de
“Debí estar ahí”: padre de Suheyn Cipriani se entera en vivo del abuso que sufrió su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Suheyn explicó que decidió no contarle nada a su padre en aquel entonces porque no quería que él sufriera. “Yo sabía que si se lo decía, se iba a sentir mal, y no quería que cargara con eso. Por eso me lo guardé durante años”, comentó, dejando ver que, incluso en su niñez, priorizó el bienestar emocional de los demás sobre el suyo.

A pesar de lo doloroso de su testimonio, la modelo aseguró que hoy se siente en paz. “Ya perdoné y ahora me encuentro bien”, afirmó, dejando claro que ha recorrido un largo camino hacia la sanación. Sus palabras fueron un mensaje de resiliencia y fortaleza, mostrando que, aunque las heridas del pasado no se borran, es posible aprender a vivir sin que definan el presente.

“Debí estar ahí”: padre de
“Debí estar ahí”: padre de Suheyn Cipriani se entera en vivo del abuso que sufrió su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Temas Relacionados

Suheyn CiprianiEl Valor de la Verdadperu-entretenimiento

Últimas Noticias

¿Quién ganó el pozo de más de 33 millones de La Tinka este domingo 10 de agosto? Revisa aquí los resultados oficiales

El sorteo de La Tinka dejó millones en juego este 10 de agosto. Consulta si el pozo reventó o sigue acumulándose. ¿Eres uno de los afortunados?

¿Quién ganó el pozo de

“Está a salvo”: localizan en Trujillo a censista Aydaluz Mayté Sánchez, desaparecida en Mollepata

La desaparición de Aydaluz Mayté Sánchez paralizó el censo en Mollepata y movilizó a la Policía, el INEI y a toda la comunidad. Autoridades amplían la investigación

“Está a salvo”: localizan en

El Valor de la Verdad: Suheyn Cipriani se llevó 20 mil soles tras dar valiente testimonio sobre la violencia sufrida a manos de César Vega

La confesión de la modelo sobre los difíciles momentos vividos en su infancia y relaciones sentimentales. “Que esto sirva de ejemplo para que no le pase a nadie más”, dijo

El Valor de la Verdad:

Qué se celebra el 11 de agosto en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, cultura y avances sociales

Diversos hitos históricos y culturales convergen en esta jornada, reflejando la riqueza de la identidad nacional y el impacto de logros científicos, artísticos y sociales en la construcción del país

Qué se celebra el 11

Números ganadores del Gana Diario este domingo 10 de agosto de 2025

Como cada domingo, La Tinka da a conocer los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4304

Números ganadores del Gana Diario
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fatal accidente cerca de Bahía

Fatal accidente cerca de Bahía Blanca: dos personas murieron y otras dos sufrieron heridas de gravedad

Cómo es Azul, el partido bonaerense rodeado de sierras con arroyos y lagunas

Buscan intensamente a una adolescente de 15 años desaparecida en La Plata

Detuvieron a un hombre que intentó abusar de una adolescente de 14 años en Chaco

Fueron a la cancha en Chaco y terminaron detenidos: eran buscados por causas de violencia de género

INFOBAE AMÉRICA
El antes y después de

El antes y después de Gaza: imágenes aéreas revelan la magnitud de la devastación tras meses de bombardeos

Greta Thunberg y otros activistas encabezarán una nueva misión marítima para entregar ayuda humanitaria a Gaza

Tensión en el mar Meridional: dos buques del régimen chino chocaron mientras hostigaban a una patrullera filipina

Los Da Vinci y Rafael de la antigüedad que existieron antes que cualquier sistema financiero

La pintura prerrafaelita triunfa y conquista las pantallas con un medievo idílico

TELESHOW
La nueva Flor Peña: “Ya

La nueva Flor Peña: “Ya no necesito desnudarme para sentir que valgo”

La escandalosa pelea de La Gata Noelia con Emma Vich de Gran Hermano, en medio de acusaciones de robo: “Me arruinaste”

Ángel de Brito apuntó contra María Fernanda Callejón: “Lo que es trabajar con gente inestable”

Soledad se emocionó con dos participantes de La Voz Argentina que cantaron un clásico del folclore: “Me quedo con los dos”

El asalto al auto de Homero Pettinato y su insólita reacción: “¡Aprendé a robar, amigo!"