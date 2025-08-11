Perú

Suheyn Cipriani conmueve al pedir que su padre deje el set en medio de sus confesiones más duras: “Yo decidí”

Durante ‘El Valor de la Verdad’, la modelo y expareja de César Vega decidió proteger a su progenitor tras verlo afectado por sus crudos testimonios

Carol Ruiz

Carol Ruiz

Guardar
"Yo decidí": Suheyn Cipriani pide que su padre salga del set en medio de impactantes revelaciones.

La noche en que Suheyn Cipriani se sentó frente a Beto Ortiz en El Valor de la Verdad prometía ser intensa, pero nadie imaginó que se convertiría en uno de los momentos más emotivos y difíciles vividos en el programa. La expareja de César Vega llegó dispuesta a contar episodios dolorosos de su vida, algunos desconocidos incluso para las personas más cercanas a ella.

Entre el público invitado se encontraba su padre, a quien siempre ha considerado su soporte, pero que, hasta ese momento, desconocía gran parte del sufrimiento que su hija había enfrentado en silencio durante años.

Todo comenzó cuando Suheyn relató uno de los pasajes más traumáticos de su infancia: el abuso que sufrió por parte de su padrastro a los siete años y la violencia que recibía de su madre cuando intentaba contar la verdad. Sus palabras, cargadas de crudeza y valentía, rompieron la calma del set.

Suheyn Cipriani pide a su papá que salga del set

Entre los asistentes, su padre escuchaba con atención, sin poder disimular el impacto. Era la primera vez que escuchaba ese relato de labios de su propia hija. Al escucharla, sus ojos se llenaron de lágrimas y, poco a poco, fue quebrándose, hasta que el llanto se volvió incontenible.

La modelo notó cómo las emociones de su padre se desbordaban y no pudo continuar como si nada. Dejó de responder las preguntas del conductor, se levantó de su asiento y fue directamente hacia él para abrazarlo. El gesto fue espontáneo, cargado de cariño y de un intento desesperado por protegerlo de un dolor que, según confesó después, nunca quiso que él experimentara. La escena provocó un silencio absoluto en el estudio, roto solo por los sollozos de ambos.

Sin embargo, lo que vino después sorprendió aún más. Cuando el programa estaba a punto de entrar a un bloque donde Suheyn hablaría sobre la violencia que sufrió de César Vega, ella tomó una decisión inesperada: pidió que su padre fuera retirado del set. Su voz temblaba mientras explicaba que temía que sus próximas declaraciones lo afectaran profundamente. Sabía que lo que estaba por decir podía remover culpas, sentimientos y heridas que él no merecía revivir frente a las cámaras.

En ese momento, su padre, visiblemente conmovido, tomó la palabra. “Ella no se da cuenta porque todavía tiene esa inocencia, esa nobleza, esa credibilidad. Es algo que cuando era niña debí darme cuenta y estar más presente, pero a veces los padres nos enfocamos en que no le falte nada y, sin darte cuenta, le faltas tú. No es culpa de ella, es culpa mía.

Pero ahora, ya grande, no. Ahora soy yo y voy a estar siempre, como lo estoy desde hace un tiempo atrás”, dijo, con la voz entrecortada. Sus palabras dejaron ver un sentimiento de autocrítica y un compromiso renovado de acompañarla en cada paso.

Suheyn Cipriani escuchó a su padre con atención, pero mantuvo su postura. Le explicó al conductor y al público que esa era su historia y que ella había decidido mostrarse vulnerable y contarla, pero que él no tenía por qué exponerse de la misma manera.

“Yo decidí mostrarme vulnerable, contar mi historia, pero él no. No tiene que pasar por eso y la gente no tiene por qué verlo así, porque es algo privado de él y preferiría que esté detrás de cámaras y que pueda ver”, expresó con firmeza, dejando claro que su intención era protegerlo de la mirada pública y de las reacciones que pudieran surgir tras escuchar lo que estaba por relatar.

Su padre aceptó sin cuestionar. “Yo siempre voy a respetar las decisiones de mi hija, así que si ella se siente más cómoda y cree que no debería estar aquí, es porque lo hace para cuidarme”, dijo, demostrando que, aunque el momento era doloroso, su relación estaba marcada por el respeto mutuo y el amor incondicional. Así, sin más, el hombre se retiró del set, pero permaneció detrás de cámaras, escuchando el resto de la entrevista.

