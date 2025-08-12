El emotivo momento de Suheyn Cipriani y su padre que conmovió en ‘El Valor de la Verdad’ y sacudió a Magaly Medina. Video: Magaly TV La Firme

La escena más conmovedora del reciente episodio de ‘El valor de la verdad’ ocurrió cuando el padre de Suheyn Cipriani se quebró en llanto y se levantó a abrazar a su hija tras escuchar confesiones que desconocía hasta ese momento.

Esta imagen, que impactó a los televidentes, también tocó profundamente a Magaly Medina, quien desde su espacio manifestó comprensión por el sufrimiento de la familia y rechazó de manera enfática las situaciones de abuso relatadas durante el programa conducido por Beto Ortiz.

La ex Miss Perú reveló frente a las cámaras que fue víctima de abuso cometido por su padrastro y narró el dolor extra generado al recibir el descrédito de su propia madre, quien optó por creerle al agresor.

Cipriani describió, además, el aislamiento emocional a raíz de estos hechos y recordó la dureza con que líderes religiosos la juzgaron, llegando a tildarla de “endemoniada” y decir que llevaba “un espíritu de seducción”.

Magaly se pronuncia tras ver la reacción del padre de Suheyn Cipriani

La reacción de Magaly Medina fue inmediata al escuchar tanto el testimonio de Cipriani como las palabras afligidas del padre, quien, impactado por los hechos, no pudo ocultar la culpa y el pesar que sentía.

Primero, criticó a la madre por preferir a su entonces pareja, en lugar de su hija pequeña de 7 años. “Qué terrible que tu propia madre prefiera al padrastro y no a esa criatura a la que tenía que cuidar, proteger y defender a como dé lugar”, manifestó.

Magaly critica duramente a la madre de Suheyn Cipriani por preferir a su expareja y no a su hija. Video: Magaly TV La Firme

La conductora reprochó a las mujeres que “anteponen primero al padrastro que a los hijos”. “Por eso los padrastros abusan de ellos, los golpean, los humillan, los maltratan. Y esas pobres e inocentes criaturas tuercen su mente de tal manera que crecen con tantos vacíos que luego intentan llenar de alguna manera, con relaciones adictivas y dañinas como la que ella ha tenido, o con adicciones como las drogas, el alcohol”, afirmó.

Medina posteriormente reflexionó también sobre el padre, quien se sintió culpable por no estar enterado del tema: “El sentimiento de culpabilidad que desarrollan los padres cuando se enteran de este tipo de cosas es inmenso. Padres o madres, de alguna forma, a veces nos sentimos culpables por el tiempo que no pasamos con ellos, por el tiempo que no se lo dimos”.

La conductora recordó también que meses atrás, Suheyn Cipriani buscó a su padre tras un episodio de violencia ejercida por César Vega. El padre acudió a socorrerla, hecho que terminó en una denuncia por parte del cantante. Más adelante, Vega fue sentenciado a un año y medio de prisión suspendida, quedando en libertad bajo reglas de conducta.

En su pronunciamiento, Magaly Medina recalcó la necesidad de abordar relatos como el de Cipriani con mayor respeto y humanidad en los medios, enfocados en la dignidad y el dolor de las víctimas.

“Más allá del espectáculo y el rating, hay historias que exigen un tratamiento más humano, porque involucran sentimientos, dignidad y heridas que muchas veces no se ven, pero permanecen”, sentenció la conductora.

Padre de Suheyn Cipriani se impacta al conocer las confesiones de su hija

El relato de Suheyn Cipriani durante la reciente emisión de ‘El Valor de la Verdad’ impactó de forma especialmente profunda a su padre, quien conoció durante la grabación los detalles de lo vivido por su hija en la infancia.

El desgarrador relato de Suheyn Cipriani que impactó a su padre en pleno programa. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La joven, con serenidad y voz entrecortada, describió por primera vez ante cámaras que fue víctima de abuso a los siete años, cuando convivía con su madre y el entonces compañero sentimental de ella.

Frente a su progenitor, Suheyn expresó: “Sí, fue a los siete años. Vivíamos juntos, pero él me hizo creer que teníamos una relación, que me quería mucho. Yo crecí creyendo que tenía la culpa”.

La sorpresa y el dolor del padre resultaron evidentes en el set. Al escuchar la confesión, quedó inmóvil, visiblemente afectado, e incapaz de ocultar el remordimiento por no haber sabido lo ocurrido antes. “Debí estar ahí”, alcanzó a decir con la voz cargada de emoción, mientras trataba de asimilar las palabras de su hija.

Cipriani explicó que, en medio de la confusión y el dolor que sentía de niña, decidió contarle lo sucedido a su madre. Sin embargo, el apoyo esperado nunca llegó; su progenitora optó por creer la versión de su pareja y, aunque este hombre se alejó temporalmente del entorno familiar, luego regresó, obligando a la menor a convivir de nuevo con él.

Como agravante, la madre terminó acusando a Suheyn de estar “endemoniada”, profundizando su aislamiento y sentimiento de abandono. A los once años, Suheyn decidió buscar refugio con sus abuelos paternos, una medida que le permitió alejarse del ambiente hostil, aunque no resolvió completamente las secuelas emocionales dejadas por el abuso.

Suheyn Cipriani relata desgarrador episodio de su infancia: “Mi mamá me golpeaba casi hasta perder el conocimiento”. Video: Panamericana Televisión

“En ese momento, yo solo quería sentirme segura. No podía seguir soportando lo que pasaba en esa casa”, recordó. La modelo aclaró que nunca compartió la verdad con su padre porque no quería que él sufriera por su causa: “Yo sabía que si se lo decía, se iba a sentir mal, y no quería que cargara con eso. Por eso me lo guardé durante años”.

A pesar del tono doloroso del testimonio, Suheyn Cipriani entregó un mensaje de resiliencia. Confirmó haber encontrado paz interior tras un proceso de perdón: “Ya perdoné y ahora me encuentro bien”, afirmó.

De esta manera, su aparición en el programa sirvió no solo para exponer una experiencia profundamente personal, sino también para enviar un mensaje de fortaleza y esperanza a quienes atraviesan situaciones similares.