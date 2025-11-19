Perú

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: qué dicen los missólogos sobre nuestra Miss Perú en el certamen de belleza

La representante peruana sorprende a expertos y missólogos internacionales con su autenticidad, dominio del inglés y elecciones de vestuario, posicionándose entre las candidatas más fuertes del certamen en Tailandia

Guardar
Karla Bacigalupo en el Miss
Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: qué dicen los missólogos sobre nuestra Miss Perú en el certamen de belleza.

Karla Bacigalupo, representante de Perú en Miss Universo 2025, que llega a su etapa final este 21 de noviembre, ha captado la atención de missólogos y expertos internacionales, quienes la consideran una de las favoritas para la corona. Desde el inicio de las actividades en Bangkok, Tailandia, su nombre figura en los principales rankings de portales especializados, con posiciones que varían entre el top 11 y el top 18.

El missólogo español Ramiro Barrio la incluyó en su top cinco personal, destacando su imagen y actitud positiva, especialmente tras la publicación de las fotos oficiales del certamen. Los especialistas coinciden en resaltar su autenticidad, seguridad y dominio del inglés, cualidades que la han hecho sobresalir tanto en entrevistas privadas como en presentaciones públicas.
Antes de las preliminares, Pageanthology
Antes de las preliminares, Pageanthology colocó a Miss Perú, Karla Bacigalupo, en la ubicación 18, a nivel general.

Durante la entrevista con el jurado, Bacigalupo fue reconocida como una de las mejores vestidas, optando por un traje sastre rojo que recibió elogios de analistas y expertos. Su desenvolvimiento en la pasarela, incluso en situaciones adversas como la accidentada presentación en traje de baño, ha sido valorado por su capacidad de adaptación y compostura, lo que ha generado respaldo tanto de páginas especializadas como del público peruano.

Missosology, uno de los portales más influyentes, subrayó su habilidad para equilibrar sensualidad y elegancia, mientras que otros expertos han destacado su estrategia basada en la energía latina y la conexión emocional con el público.

Pageanthology clasificó a Karla Bacigalupo,
Pageanthology clasificó a Karla Bacigalupo, Miss Perú, en el puesto 25 luego de su desfile en traje típico y dentro del Top 30 por el de traje de baño.

Impacto y respaldo internacional para Karla Bacigalupo

Durante la competencia preliminar, Karla Bacigalupo deslumbró en los desfiles de traje de baño y gala. En el segmento de traje de baño, lució un conjunto verde esmeralda que resaltó su porte y seguridad, mientras que para la gala eligió un vestido azul celeste cubierto de cristales y lentejuelas, recibiendo elogios por su elegancia y técnica en pasarela.

Uno de los momentos más destacados fue su presentación en el desfile de traje típico Huascarán, donde lució un diseño de Beto Pinedo inspirado en el nevado Huascarán, la montaña más alta y sagrada del Perú. El traje, en tonos plateados e iridiscentes, evocó la nieve y la espiritualidad andina, y fue descrito como “un Apu, un espíritu sagrado de los Andes” por la presentadora del certamen. Esta propuesta fue aplaudida por su fuerza simbólica y su impacto visual, consolidando a Bacigalupo como una de las favoritas del público y los expertos.

Karla Bacigalupo entre las más
Karla Bacigalupo entre las más votadas del Miss Universo y podría llegar al top 30

Su desempeño la mantuvo entre las candidatas más votadas durante la competencia por el People’s Choice, lo que podría asegurarle un lugar directo en el top 30. Missólogos como Jeans Castro han resaltado su sólida posición en la región y su creciente visibilidad internacional, gracias a su interacción con el público y la prensa en Tailandia.

La final del certamen se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, pero por la diferencia horaria, en Perú se podrá ver el jueves 20 de noviembre a las 8:00 de la noche. El formato para la elección incluye un primer Top 30 y luego Top 12, Top 5 y Top 3, donde las finalistas desfilarán en traje de gala y responderán preguntas del jurado.

La organización de Miss Universo ha destacado siempre la fortaleza y liderazgo de Karla Bacigalupo, así como su capacidad para representar a Perú con determinación y resiliencia. El respaldo del público y su presencia en redes sociales refuerzan su posición como una de las candidatas más sólidas y preferidas para alzarse con la corona de la edición 2025.

Karla Bacigalupo deslumbró en traje de baño.

Quién es Karla Bacigalupo y su preparación al Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo, nacida en Lima en 1991, es modelo, actriz y licenciada en Administración y Gestión de Empresas. Su formación artística incluye estudios de actuación en la Universidad de California (UCLA) y experiencia en cortometrajes y producciones audiovisuales. La preparación para Miss Universo 2025 ha sido integral, abarcando técnica de pasarela, proyección escénica, control corporal, coaching mental y sesiones de meditación, con el objetivo de fortalecer su seguridad y resiliencia.

Bacigalupo ha enfatizado la importancia de la autenticidad y el apoyo de su entorno familiar y profesional para enfrentar los desafíos del certamen, una filosofía que también le transmitió Jessica Newton, directora de Miss Perú. Además, su compromiso social se refleja en su colaboración con la ONG 1000 Niños de Jesús, dedicada a la educación y alimentación de menores vulnerables en Perú. Su objetivo es aprovechar la plataforma internacional para visibilizar causas sociales relevantes para su país.

Karla Bacigalupo deslumbra en su traje típico del Miss Universo 2025. Infobae Perú / Captura TV - Miss Grand YouTube

A pesar de algunas críticas y controversias, Bacigalupo ha manejado la presión con profesionalismo, transformando los comentarios negativos en motivación y manteniendo una actitud positiva y resiliente, lo que ha sido reconocido tanto por especialistas como por seguidores.

Temas Relacionados

Karla BacigalupoMiss Universo 2025Miss Perú 2025Tailandiaperu-entretenimiento

Más Noticias

Indecopi impone sanción a farmacéuticas por colusión en licitaciones estatales

En reciente resolución, la entidad impuso sanciones millonarias a destacadas farmacéuticas peruanas y a sus ejecutivos por coordinar la manipulación de licitaciones estatales durante una década

Indecopi impone sanción a farmacéuticas

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Amazonía peruana: el pronóstico del

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

Las más de 100 candidatas darán lo mejor de sí en la etapa final de la competencia. Sigue todos los detalles y pormenores de la competencia donde muchas aspiran a llevarse la corona máxima de la belleza

Miss Universo 2025 EN VIVO

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

La representante peruana competirá contra más de 100 concursantes en Tailandia. Sigue aquí la cobertura minuto a minuto, horarios, cómo ver la transmisión y todo lo que ocurra en la gala.

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Waldemar Cerrón recibe el respaldo de la mayoría de congresistas: así votaron a la moción de censura contra el legislador de Perú Libre

Con 63 votos en contra, el segundo vicepresidente del Parlamento se salvó de salir de la Mesa Directiva tras permitir el ingreso de Raúl Noblecilla, abogado inhabilitado de Betssy Chávez, al Legislativo

Waldemar Cerrón recibe el respaldo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Waldemar Cerrón recibe el respaldo

Waldemar Cerrón recibe el respaldo de la mayoría de congresistas: así votaron a la moción de censura contra el legislador de Perú Libre

“A Rafael López Aliaga le va a pasar factura haber renunciado a la alcaldía de Lima”, señala exoficial del Congreso

Congreso evalúa convertir a Indecopi en organismo autónomo: BCRP participaría en la elección de su Consejo Directivo

Contraloría avala tarjetas navideñas de S/ 1.900 para el Congreso en plena polémica por millonarios beneficios

Isabel Cortez renuncia a la bancada de Podemos Perú: es la segunda baja en menos de un mes

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Julián Legaspi recuerda “peleas” con Christian Meier y celebra trabajar con su hijo Stefano, elogiando su talento en ‘Eres mi bien’

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede mandarte”

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

Verónica Álvarez comparte emotivo video de la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá: “Me has hecho muy feliz”

DEPORTES

Vivian Baella revivió el juicio

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

Comisión Disciplinaria resolvió el caso Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: definió un ganador e impuso multa de 30 UIT

Hernán Barcos confirmó contacto con club uruguayo mientras espera la postura de Alianza Lima: “El club ya sabe mi deseo”

Paolo Guerrero respalda a la selección peruana y no descarta integrar comando técnico en el futuro: “Me partiría decirle que no”