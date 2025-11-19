Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: qué dicen los missólogos sobre nuestra Miss Perú en el certamen de belleza

Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: qué dicen los missólogos sobre nuestra Miss Perú en el certamen de belleza.

Karla Bacigalupo, representante de Perú en Miss Universo 2025, que llega a su etapa final este 21 de noviembre, ha captado la atención de missólogos y expertos internacionales, quienes la consideran una de las favoritas para la corona. Desde el inicio de las actividades en Bangkok, Tailandia, su nombre figura en los principales rankings de portales especializados, con posiciones que varían entre el top 11 y el top 18.

El missólogo español Ramiro Barrio la incluyó en su top cinco personal, destacando su imagen y actitud positiva, especialmente tras la publicación de las fotos oficiales del certamen. Los especialistas coinciden en resaltar su autenticidad, seguridad y dominio del inglés, cualidades que la han hecho sobresalir tanto en entrevistas privadas como en presentaciones públicas.

Antes de las preliminares, Pageanthology colocó a Miss Perú, Karla Bacigalupo, en la ubicación 18, a nivel general.

Durante la entrevista con el jurado, Bacigalupo fue reconocida como una de las mejores vestidas, optando por un traje sastre rojo que recibió elogios de analistas y expertos. Su desenvolvimiento en la pasarela, incluso en situaciones adversas como la accidentada presentación en traje de baño, ha sido valorado por su capacidad de adaptación y compostura, lo que ha generado respaldo tanto de páginas especializadas como del público peruano.

Missosology, uno de los portales más influyentes, subrayó su habilidad para equilibrar sensualidad y elegancia, mientras que otros expertos han destacado su estrategia basada en la energía latina y la conexión emocional con el público.

Pageanthology clasificó a Karla Bacigalupo, Miss Perú, en el puesto 25 luego de su desfile en traje típico y dentro del Top 30 por el de traje de baño.

Impacto y respaldo internacional para Karla Bacigalupo

Durante la competencia preliminar, Karla Bacigalupo deslumbró en los desfiles de traje de baño y gala. En el segmento de traje de baño, lució un conjunto verde esmeralda que resaltó su porte y seguridad, mientras que para la gala eligió un vestido azul celeste cubierto de cristales y lentejuelas, recibiendo elogios por su elegancia y técnica en pasarela.

Uno de los momentos más destacados fue su presentación en el desfile de traje típico Huascarán, donde lució un diseño de Beto Pinedo inspirado en el nevado Huascarán, la montaña más alta y sagrada del Perú. El traje, en tonos plateados e iridiscentes, evocó la nieve y la espiritualidad andina, y fue descrito como “un Apu, un espíritu sagrado de los Andes” por la presentadora del certamen. Esta propuesta fue aplaudida por su fuerza simbólica y su impacto visual, consolidando a Bacigalupo como una de las favoritas del público y los expertos.

Karla Bacigalupo entre las más votadas del Miss Universo y podría llegar al top 30

Su desempeño la mantuvo entre las candidatas más votadas durante la competencia por el People’s Choice, lo que podría asegurarle un lugar directo en el top 30. Missólogos como Jeans Castro han resaltado su sólida posición en la región y su creciente visibilidad internacional, gracias a su interacción con el público y la prensa en Tailandia.

La final del certamen se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, pero por la diferencia horaria, en Perú se podrá ver el jueves 20 de noviembre a las 8:00 de la noche. El formato para la elección incluye un primer Top 30 y luego Top 12, Top 5 y Top 3, donde las finalistas desfilarán en traje de gala y responderán preguntas del jurado.

La organización de Miss Universo ha destacado siempre la fortaleza y liderazgo de Karla Bacigalupo, así como su capacidad para representar a Perú con determinación y resiliencia. El respaldo del público y su presencia en redes sociales refuerzan su posición como una de las candidatas más sólidas y preferidas para alzarse con la corona de la edición 2025.

Karla Bacigalupo deslumbró en traje de baño.

Quién es Karla Bacigalupo y su preparación al Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo, nacida en Lima en 1991, es modelo, actriz y licenciada en Administración y Gestión de Empresas. Su formación artística incluye estudios de actuación en la Universidad de California (UCLA) y experiencia en cortometrajes y producciones audiovisuales. La preparación para Miss Universo 2025 ha sido integral, abarcando técnica de pasarela, proyección escénica, control corporal, coaching mental y sesiones de meditación, con el objetivo de fortalecer su seguridad y resiliencia.

Bacigalupo ha enfatizado la importancia de la autenticidad y el apoyo de su entorno familiar y profesional para enfrentar los desafíos del certamen, una filosofía que también le transmitió Jessica Newton, directora de Miss Perú. Además, su compromiso social se refleja en su colaboración con la ONG 1000 Niños de Jesús, dedicada a la educación y alimentación de menores vulnerables en Perú. Su objetivo es aprovechar la plataforma internacional para visibilizar causas sociales relevantes para su país.

Karla Bacigalupo deslumbra en su traje típico del Miss Universo 2025. Infobae Perú / Captura TV - Miss Grand YouTube

A pesar de algunas críticas y controversias, Bacigalupo ha manejado la presión con profesionalismo, transformando los comentarios negativos en motivación y manteniendo una actitud positiva y resiliente, lo que ha sido reconocido tanto por especialistas como por seguidores.