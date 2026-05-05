Perú

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

La especialista Jessica Cerna advirtió que la presencia de mujeres en la cámara de senadores responde a la aplicación de las reformas de paridad

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A partir de julio, el nuevo Senado peruano contará con al menos 18 mujeres, lo que representa el 30% de los escaños
A partir de julio, el nuevo Senado peruano contará con al menos 18 mujeres, lo que representa el 30% de los escaños

El futuro Senado peruano contará con al menos 18 mujeres a partir de julio próximo, según proyecciones de la abogada y especialista en temas de mujer, Jessica Cerna, tras los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 12 de abril.

La cifra representa el 30% del total de escaños y marca el inicio de la bicameralidad en el Congreso. De acuerdo con Cerna, esta composición no solo responde al proceso electoral, sino también a la implementación de las reformas de paridad y alternancia en la legislación peruana.

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Estas reformas obligaron a los partidos políticos a promover la participación femenina, modificando la dinámica interna de las candidaturas. “El nuevo Senado tendrá una representación femenina de al menos 18 personas, lo que equivale al 30% del total de senadores”, declaró en diálogo con Infobae.

“Esta nueva configuración del Legislativo evidencia que el talento y el liderazgo de la mujer peruana están accediendo al espacio que por derecho les corresponde en la toma de decisiones”, agregó.

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Este resultado se debe en gran parte a las reformas legales que obligan a los partidos a incluir mujeres en sus listas, promoviendo una participación más equitativa
Este resultado se debe en gran parte a las reformas legales que obligan a los partidos a incluir mujeres en sus listas, promoviendo una participación más equitativa

La abogada destacó que el resultado constituye una consecuencia directa de la aplicación de las normas de paridad, así como de una mayor equidad durante la campaña electoral. “Las reformas políticas permitieron que los partidos consideren de manera efectiva la participación de la mujer, generando una competencia más equitativa”, indicó.

Subrayó el valor de la diversidad en la nueva cámara alta, donde confluirán senadoras de distintos perfiles, trayectorias y regiones. “Entre quienes integrarán el Senado hay políticas con amplia carrera y también nuevas figuras provenientes del sector civil y académico, con potencial para aportar perspectivas renovadas a temas críticos”, dijo.

En su análisis, Cerna resaltó que la presencia femenina en el Senado deberá reflejarse en una agenda legislativa orientada al consenso y la estabilidad. Las futuras senadoras tendrán la oportunidad de incidir en temas como la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la revisión de reformas estructurales. “Lo ideal es que la representación femenina garantice la elaboración de leyes dirigidas a cerrar brechas sociales históricas”, sostuvo la especialista.

Pleno del Congreso sin gente
Esta composición marca el comienzo de un sistema legislativo bicameral en Perú, con una representación femenina más significativa que en periodos anteriores

El avance de las mujeres en estas elecciones, según Cerna, responde a un proceso de maduración institucional y al impacto positivo de las normativas de paridad. “Con un 30% de los escaños bajo liderazgo femenino, el Perú se alinea con tendencias regionales de mayor inclusión, superando los promedios de periodos legislativos anteriores, en los que la presencia de la mujer era considerablemente más reducida”.

Cerna remarcó que el debate sobre la participación política de la mujer permanece abierto, con nuevos desafíos tras el ingreso de las 18 senadoras previstas. “Si bien la cifra es un logro, el enfoque ahora debe dirigirse hacia el acceso a cargos directivos dentro de la Mesa Directiva y las presidencias de las comisiones más relevantes”, concluyó.

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