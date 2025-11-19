Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con imponente traje típico inspirado en el Huascarán: “Un espíritu sagrado de los Andes”

Karla Bacigalupo deslumbra en su traje típico del Miss Universo 2025. Infobae Perú / Captura TV - Miss Grand YouTube

Karla Bacigalupo se convirtió en una de las grandes sensaciones del desfile de traje típico del Miss Universo 2025, al presentarse con un imponente diseño inspirado en el nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú y una de las más emblemáticas de todo el continente.

Desde el primer segundo en que apareció en escena, la Miss Perú 2025 capturó la atención del público y de los comentaristas oficiales, quienes destacaron no solo la belleza visual del atuendo, sino también la fuerza simbólica detrás de su concepto.

La presentadora del certamen, al verla entrar a la pasarela, describió el traje con una frase que encendió el interés de miles de fanáticos: “Perú. Este conjunto está inspirado en el punto más alto del país. El Huascarán no es solo una montaña, Ella es un Apu, un espíritu sagrado de los Andes. Encarnando no solo la vista de una montaña, sino en un Apu, es Perú.” Sus palabras fueron el preámbulo de uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

El traje de Karla Bacigalupo

El traje, elaborado en una paleta de tonos plateados y destellos iridiscentes, recreaba la figura de una gigantesca estructura de alas o abanicos de hielo, que se desplegaban a los costados de la candidata con un movimiento elegante y poderoso.

Cada pieza reflejaba luz como si emulara la nieve que cubre el Huascarán, mientras que la corona, en forma de picos cristalinos, evocaba las aristas del nevado bajo un amanecer andino. A esto se sumó el porte seguro y la mirada penetrante de Karla, cuyos ojos azules resaltaron aún más bajo el imponente tocado que completaba el concepto.

El Huascarán, inspiración central del diseño, no fue escogido al azar. Ubicado en la Cordillera Blanca y dentro del Parque Nacional Huascarán, en la provincia de Yungay, Áncash, este nevado es una joya geográfica y espiritual del país.

La cosmovisión

Se trata de la montaña más alta del Perú y de los trópicos, un símbolo que trasciende la geografía para convertirse en parte esencial de la cosmovisión andina. Desde tiempos incaicos, el Huascarán no es visto solo como un gigante de hielo, sino como un Apu, nombre que se les daba a los espíritus tutelares de las montañas, protectores reconocidos y venerados por las comunidades andinas.

Hoy en día, miles de peruanos continúan rindiendo respeto a estas entidades, manteniendo una tradición viva que forma parte de la identidad cultural del país.

Esa dimensión espiritual fue precisamente la que la organización del Miss Universo destacó al presentar el traje de Karla Bacigalupo. La referencia al Huascarán como “un Apu” subrayó la intención de mostrar no solo un elemento visual espectacular, sino un mensaje que conectara al Perú con sus raíces, su historia ancestral y la manera en la que la naturaleza se entrelaza con la espiritualidad andina.

Una de las favoritas

La participación de Karla Bacigalupo en esta etapa preliminar ha sido una de las más comentadas del certamen. Para muchos missólogos y espectadores internacionales, la Miss Perú reafirmó su posición como una de las favoritas del concurso.

Su seguridad en pasarela, la elegancia con la que manejó una estructura tan grande y la armonía del concepto visual con su presencia escénica dejaron claro que su desempeño continúa en ascenso rumbo a la noche final.

En plataformas como X, TikTok e Instagram, cientos de usuarios destacaron la majestuosidad del traje, comparándolo con “un glaciar en movimiento”, “un espíritu andino hecho luz” y “una de las propuestas más impactantes del desfile de costume”. En tanto, diversos expertos en trajes típicos resaltaron la capacidad del diseño para articular tradición, símbolo espiritual y modernidad en un solo espectáculo visual.

A solo días de la gala final del Miss Universo 2025, su performance en el desfile de traje nacional la mantiene como una de las principales favoritas de los missólogos y del público internacional. Con esta aparición, Karla Bacigalupo suma otro hito en su participación y continúa reforzando las expectativas que la colocan rumbo al Top 30.

¿Cuándo y a qué hora es el Miss Universo 2025?

A pesar de las controversias, Miss Universo 2025 sigue avanzando hacia su etapa final. La gala que coronará a la nueva reina está programada para el 21 de noviembre en Bangkok, una de las ciudades más emblemáticas del circuito de certámenes internacionales.

En esta edición, las candidatas deberán dominar presentaciones clave: pasarela, comunicación, oratoria, entrevista y performance en traje de noche. La final será transmitida en vivo a nivel internacional.

Para Perú, el momento decisivo podrá seguirse en simultáneo el 20 de noviembre a las 8:00 p.m., debido a la diferencia de 12 horas con Tailandia. Los seguidores locales ya organizan eventos, reuniones y transmisiones en vivo para apoyar a Karla Bacigalupo.

Toda la expectativa se centra en si Karla Bacigalupo podrá avanzar hacia las semifinales e incluso competir por la corona. De lograrlo, estaría más cerca de emular el histórico triunfo de Gladys Zender, la primera latina y peruana coronada Miss Universo en 1957.

La actual reina universal, Victoria Kjaer, será la encargada de entregar la corona a su sucesora en una ceremonia que promete alta producción, invitados internacionales y momentos decisivos para las más de cien participantes.

