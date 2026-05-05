Tía de Paul Michael amenaza con revelar secretos de Pamela López tras acusarlo de agresivo en ‘La Granja VIP’: “La recontra hundo”

Tía de Paul Michael arremete contra Pamela López por acusarlo de agresivo. La Granja VIP

La polémica en torno a Paul Michael y Pamela López durante su participación en el reality ‘La Granja VIP’ ha sumado un nuevo capítulo tras la intervención pública de la tía del cantante, conocida como la ‘tía Lisuras’.

En declaraciones realizadas a través del podcast ‘Q’ Bochinche’, la familiar del participante salió en defensa de su sobrino luego de que López lo acusara de ser “agresivo” y “alcohólico” dentro del programa. El conflicto entre ambas figuras ha escalado a tal punto que la tía advirtió sobre la posibilidad de revelar información comprometida sobre la esposa de Christian Cueva, lo que, según su versión, podría obligarla a dejar el país.

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La ‘tía Lisuras’ cuestionó las declaraciones de Pamela López y puso en duda la veracidad de los hechos ocurridos en el reality. “Yo pienso que esto es show, pero si mi sobrino sale y me dice ‘esto, esto, esto’. Pamela se va a tener que ir del país, porque se va a tener que largar, se agarra porque se agarra, ahí va a salir el verdadero show”, expresó la tía en el espacio digital. La familiar de Paul Michael también enfatizó que conoce detalles personales sobre López y que, de confirmarse el maltrato hacia su sobrino, estaría dispuesta a exponerlos públicamente.

Pamela López confirma ruptura en La Granja VIP: “Vuelvo a sentir miedo y ansiedad”. Captura: La Granja VIP.

En sus declaraciones, la tía Lisuras rechazó categóricamente los señalamientos que describen a Paul Michael como una persona violenta o con problemas de alcohol. “Todo lo que veo, no lo puedo creer porque Pamela hace un comentario ahí. Nosotros sabemos que mi sobrino no es alcohólico, toma un vasito y ya se marea, él es ‘pollo’ para tomar. No creo al 100% de lo que está pasando, mi sobrino no es pegalón, nunca le ha puesto un dedo jamás a la Pamela, jamás”, afirmó durante la transmisión de Q’ Bochinche.

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Fuerte amenaza contra Pamela López

El conflicto se origina en los múltiples desencuentros que han marcado la relación de Pamela López y Paul Michael dentro de ‘La Granja VIP’. La pareja ha mostrado rupturas y reconciliaciones constantes, situación que ha derivado en un desgaste emocional para ambos.

El impacto de estos episodios se refleja en la actitud de la tía, quien aseguró que se mantendrá atenta al relato de su sobrino al salir del programa para definir si tomará acciones directas contra López.

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Pamela López, visiblemente afectada, anuncia su ruptura en el reality show La Granja VIP, mientras un compañero la consuela y otra participante observa con preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me he quedado sorprendida porque él hace lo que ella dice, cuando salga, voy a conversar con él y ella. Yo no creo que Pamela hable cosas que es mentira, cuando ella sabe que yo voy a arremeter contra ella. Sea adentro, sea afuera, ella sabe que yo la voy a chapar igual para que me diga por qué ha hablado eso de mi sobrino”, sostuvo la tía del cantante en el podcast, reflejando la tensión creciente entre ambas familias.

La intervención de la ‘tía Lisuras’ evidencia la dimensión que ha tomado la controversia más allá del formato televisivo. La familiar de Paul Michael remarcó que la actitud de Pamela López ha generado consecuencias emocionales en su sobrino y en su entorno cercano, por lo que no descarta averiguar qué es lo que realmente está pasando en el reality. “Tú sabes, Paul, todo lo que sé de Pamela, yo la recontra hundo... si es verdad cómo te está tratando ahí adentro, que se agarre”, indicó.

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Pamela López terminó con Paul Michael

La relación entre Pamela López y Paul Michael llegó a su fin en medio de tensiones y desacuerdos dentro de ‘La Granja VIP’. La ruptura, que venía gestándose tras varias discusiones, fue confirmada por ambos en el reality. Pamela sostuvo una charla nocturna con Gabriela Herrera en la que, visiblemente afectada, confesó que la suma de problemas acumulados provocó la separación definitiva.

Según relató Pamela, la falta de atención de Paul Michael y comportamientos que calificó como inmaduros influyeron en la decisión, factores que algunos atribuyen a la diferencia de edad entre la pareja. “No es solo una cosa, es el conjunto de todo, son sus ex, todo lo que vengo acumulando. Su mal comportamiento conmigo”, explicó durante la conversación.

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Paul Michael también abordó el tema con sus compañeros, mencionando que la noticia lo afectó al punto de rechazar la posibilidad de asumir el rol de capataz, ya que no sabría con quién compartir habitación tras la ruptura. Las declaraciones públicas de ambos dejaron en claro que la relación atravesaba una crisis desde hace semanas, marcada por desacuerdos y reproches que finalmente llevaron al quiebre.

Pamela López se emociona hasta las lágrimas al comunicar su ruptura amorosa en el reality show La Granja VIP, conmoviendo a sus compañeros presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)