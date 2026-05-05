Perú

José Jerí evita confirmar apoyo a Keiko Fujimori y esperará proclamación de resultados para definir su voto

El congresista y expresidente indicó que “uno muestra simpatía por lo que cree que puede ser el mejor camino” al ser consultado sobre su afinidad con las ideas de Fuerza Popular y de congresistas de la bancada fujimorista

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José Jerí

El congresista de Somos Perú y expresidente José Jerí optó por no revelar explícitamente cuál será su postura de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, pero dejó muestras de su “simpatía” con Fuerza Popular y la postulación de Keiko Fujimori frente a quien posiblemente será su contrincante, el también congresista, Roberto Sánchez.

Según Jerí, ya tiene claro a qué candidatura dar su respaldo, pero esperará a que los organismos electorales proclamen los resultados. “Ya tengo claro, pero hay que ir esperando la formalización de los resultados electorales, como corresponde. Hasta que no sea proclamado los resultados, no puedo pronunciarme”, afirmó Jerí en conversación con la prensa.

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En declaraciones para Epicentro, al ser consultado sobre la afinidad que muestra con posturas del partido fujimorista y de su bancada, el exmandatario afirmó que “uno muestra simpatía por lo que cree que puede ser el mejor camino, sin que ello necesariamente implique en este momento la definición de una postura”.

Roberto Sánchez - Keiko Fujimori
Roberto Sánchez - Keiko Fujimori

En el contexto de una próxima segunda vuelta (programada para el 7 de junio), Jerí insistió en que tomará “la decisión más adecuada pensando justamente en la estabilidad, el orden, que en este momento necesita el país pensando en los próximos cinco años”, una frase que menciona el mismo concepto de “orden” que menciona Keiko Fujimori como el parte de su campaña presidencial: “vuelve el orden”.

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Sobre un posible acercamiento a Fuerza Popular y una posible invitación a futuro para incorporarse como parte de su equipo, Jerí precisó que “en este momento yo tengo una afiliación política y pertenezco a una bancada (Somos Perú)”, dejando en claro que no consideraba “cortés, políticamente hablando, bajo mi formación” opinar sobre invitaciones eventuales.

A pesar de la insistencia periodística sobre su definición política, Jerí insistió: “Yo tengo simpatía por posturas, por ideas que considero que son importantes para nuestro país y en esa línea voy a seguir trabajando y actuando. Y cuando tenga que mostrar la postura pública, que va a ser en los próximos días, voy a tener que sustentarla y defenderla también en todos los espacios posibles”.

JNE cambió la fecha de resultados finales

Inicialmente, el Jurado Nacional de Elecciones había comunicado que la fecha para la publicación de los resultados y proclamación de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta sería el 15 de mayo.

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae
Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

Sin embargo, el acuerdo adoptado el 22 de abril adelantó este plazo casi una semana, fijando el 7 de mayo como la fecha límite para culminar con las sesiones públicas de recuento y con ello determinar oficialmente los nombres de los aspirantes que competirán en la segunda vuelta, que podría ser Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular), aunque el primero parte con una ventaja de exactamente 24.405 votos válidos.

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