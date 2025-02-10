Receta de cebiche de pollo

Aprende cómo preparar un delicioso y nutritivo cebiche de pollo al estilo peruano. Un plato lleno de sabor e intensidad, sin pescado, crustáceos ni nueces, perfecto para aquellos con restricciones alimenticias. Anímate a deleitar tu paladar con esta receta fácil y accesible.

Ingredientes para preparar el Cebiche de Pollo

Para 4 porciones de este delicioso plato, necesitarás:

- 4 presas de pollo

- 2 cebollas rojas

- 4 cucharadas de ají amarillo molido

- 1 ají limo

- 12 limones

- 500 gramos de yuca

- 4 tazas de arroz cocido

- 2 ramas de culantro deshojado

- 2 cucharadas de aceite vegetal

Paso a paso: cómo preparar el Cebiche de Pollo

Cómo preparar un delicioso ceviche de pollo con esta receta. Foto: difusión.

Para la adecuada cocción, necesitarás una tabla de cortar, una lata y una cuchara. Aquí te guiamos en el proceso paso a paso.

Yuca Sancochada

Primero, deberás pelar y sancochar la yuca en una olla con agua hasta cubrirlas, cocinar de 15 a 20 minutos desde que el agua hierve. Luego, cortar en trozos.

Preparación del pollo y Salsa de Cebiche

Cortar la cebolla en pluma delgada y el ají limo en rodajas. Calentar el aceite en una olla y sellar las presas de pollo hasta que estén doradas por completo. Retirar. En la misma olla, freír el ají amarillo por 2 minutos. Regresar las presas de pollo, agregar 1/2 taza de agua y cocinar por 15 minutos. Agregar la cebolla, el ají limo y el jugo de los limones. Cocinar por 5 minutos más.

Servir el cebiche de Pollo

Servir el cebiche de pollo acompañado de 1 taza de arroz y un pedazo de yuca. Decorar con hojas de culantro picadas.

Propiedades nutricionales

Este cebiche de pollo posee 507.6 Kcal por porción. Si deseas reducir el aporte calórico, puedes reemplazar el arroz por una ensalada fresca.

Control de la intensidad del picante

Recuerda que la intensidad del picante dependerá del tiempo de cocción del ají en la preparación. Ajusta a tu gusto para disfrutar de todo el sabor de la sazón peruana.