Diego Chávarri es señalado por comentario xenófobo contra Pablo Heredia en ‘La Granja VIP’: usuarios piden sanción

Diego Chávarri es acusado de lanzar comentario xenófobo contra actor argentino.

Diego Chávarri, exfutbolista y participante en el reality ‘La granja VIP Perú’, es fuertemente criticado tras pronunciar una frase xenófoba dirigida al actor argentino Pablo Heredia durante una emisión reciente del programa transmitido por Panamericana Televisión. El incidente, difundido en redes sociales, ha generado una oleada de críticas y pedidos de sanción hacia el integrante del equipo de los ‘Reales’.

La controversia surgió cuando Diego Chávarri interactuó con Pablo Heredia y el también concursante ‘Cri Cri’. Durante una conversación, Chávarri y ‘Cri Cri’ se burlaron de las botas que llevaba el actor argentino. Heredia optó por ignorar la burla y se alejó del lugar, pero el exfutbolista insistió y lanzó un comentario que fue percibido por muchos como discriminatorio: “¡Andá! Con nosotros no puedes, ilegal de mier**”, lo que provocó las risas de ‘Cri Cri’. Esta declaración, registrada por las cámaras del reality, encendió el debate en las plataformas digitales.

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La actitud de Chávarri no terminó con el primer comentario, sino que continuó con otros insultos. La víctima, Pablo Heredia, evitó responder y se reunió con otros integrantes del equipo de las ‘Víboras’, manteniendo la calma ante la provocación. El episodio rápidamente se viralizó en TikTok y otras redes sociales, donde los usuarios expresaron su descontento y exigieron acciones por parte de la producción.

Algunos seguidores del programa consideran que el comentario de Diego Chávarri fue una broma fuera de lugar, mientras que otros lo catalogan como un acto grave de discriminación. Entre los mensajes más destacados se encuentran frases como: “Eso es discriminatorio, espero lo sancionen” y “Ahora la producción tiene que nominar a Diego Chávarri por la falta de respeto hacia Pablo Heredia”. Estas opiniones reflejan la preocupación de una parte del público por la normalización de expresiones xenófobas en la televisión peruana.

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El pedido de sanción hacia Chávarri se ha dirigido directamente a la producción de Panamericana Televisión. Usuarios han solicitado a los responsables del reality que adopten medidas ejemplares para evitar que este tipo de conductas se repitan en futuros episodios. Comentarios como “Esperemos que se pronuncie la producción” y “¿Y cómo es posible que hagan ese tipo de bromas?” muestran la exigencia de una respuesta institucional.

El contexto de ‘La granja VIP Perú’ se caracteriza por reunir a personalidades de diferentes ámbitos, lo que incrementa la exposición de los participantes a situaciones de tensión y conflicto. La producción de Panamericana Televisión aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Mientras tanto, la presión de los usuarios continúa aumentando, con llamados a la reflexión y a la aplicación de sanciones ejemplares en casos de discriminación.

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El llando de Diego Chávarri por su novia

En una de las ediciones anteriores, Diego Chávarri vivió uno de los momentos más difíciles desde su ingreso a ‘La Granja VIP Perú’. El exfutbolista se mostró visiblemente afectado después de que la producción del reality emitiera mensajes privados que mantuvo con Gabriela Herrera, donde la bailarina le confesaba su atracción, aunque condicionada por la presión de sus compañeros y la opinión del público.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. Captura: La Granja VIP.

La filtración de esta conversación generó un ambiente tenso y de incomodidad dentro de la casa. La exposición de la intimidad de ambos no solo alteró la convivencia, sino que también impactó directamente en la estabilidad emocional de Chávarri. La presión acumulada llevó al participante a romper en llanto y a solicitar a sus compañeros ser nominado en la próxima ronda, como vía para abandonar el programa.

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En medio de la crisis, Pati Lorena intervino y aconsejó a Chávarri priorizar su bienestar y el de su relación con Thalía Bentín fuera de cámaras. El consejo influyó en la decisión del exfutbolista, quien, entre lágrimas, pidió a los nominados de la semana que lo incluyeran en la lista de eliminados.

“Te lo juro, por favor, es lo único que te estoy pidiendo. Ya no se puede, pues. Todo se ha complicado y yo no puedo hacer nada”, expresó Diego Chávarri, dejando ver la carga emocional que vive tras el escándalo mediático dentro del reality.

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La conversación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera durante la madrugada en 'La Granja Vip Perú'. TikTok.