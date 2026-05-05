Perú

Diego Chávarri es señalado por comentario xenófobo contra Pablo Heredia en ‘La Granja VIP’: usuarios piden sanción

El comentario hacia el actor argentino en el reality de Panamericana Televisión encendió el debate sobre límites y sanciones, mientras crecen los reclamos en plataformas digitales

Guardar
Diego Chávarri es acusado de lanzar comentario xenófobo contra actor argentino.
Diego Chávarri es acusado de lanzar comentario xenófobo contra actor argentino.

Diego Chávarri, exfutbolista y participante en el reality ‘La granja VIP Perú’, es fuertemente criticado tras pronunciar una frase xenófoba dirigida al actor argentino Pablo Heredia durante una emisión reciente del programa transmitido por Panamericana Televisión. El incidente, difundido en redes sociales, ha generado una oleada de críticas y pedidos de sanción hacia el integrante del equipo de los ‘Reales’.

La controversia surgió cuando Diego Chávarri interactuó con Pablo Heredia y el también concursante ‘Cri Cri’. Durante una conversación, Chávarri y ‘Cri Cri’ se burlaron de las botas que llevaba el actor argentino. Heredia optó por ignorar la burla y se alejó del lugar, pero el exfutbolista insistió y lanzó un comentario que fue percibido por muchos como discriminatorio: “¡Andá! Con nosotros no puedes, ilegal de mier**”, lo que provocó las risas de ‘Cri Cri’. Esta declaración, registrada por las cámaras del reality, encendió el debate en las plataformas digitales.

PUBLICIDAD

La actitud de Chávarri no terminó con el primer comentario, sino que continuó con otros insultos. La víctima, Pablo Heredia, evitó responder y se reunió con otros integrantes del equipo de las ‘Víboras’, manteniendo la calma ante la provocación. El episodio rápidamente se viralizó en TikTok y otras redes sociales, donde los usuarios expresaron su descontento y exigieron acciones por parte de la producción.

Algunos seguidores del programa consideran que el comentario de Diego Chávarri fue una broma fuera de lugar, mientras que otros lo catalogan como un acto grave de discriminación. Entre los mensajes más destacados se encuentran frases como: “Eso es discriminatorio, espero lo sancionen” y “Ahora la producción tiene que nominar a Diego Chávarri por la falta de respeto hacia Pablo Heredia”. Estas opiniones reflejan la preocupación de una parte del público por la normalización de expresiones xenófobas en la televisión peruana.

PUBLICIDAD

El pedido de sanción hacia Chávarri se ha dirigido directamente a la producción de Panamericana Televisión. Usuarios han solicitado a los responsables del reality que adopten medidas ejemplares para evitar que este tipo de conductas se repitan en futuros episodios. Comentarios como “Esperemos que se pronuncie la producción” y “¿Y cómo es posible que hagan ese tipo de bromas?” muestran la exigencia de una respuesta institucional.

El contexto de ‘La granja VIP Perú’ se caracteriza por reunir a personalidades de diferentes ámbitos, lo que incrementa la exposición de los participantes a situaciones de tensión y conflicto. La producción de Panamericana Televisión aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Mientras tanto, la presión de los usuarios continúa aumentando, con llamados a la reflexión y a la aplicación de sanciones ejemplares en casos de discriminación.

El llando de Diego Chávarri por su novia

En una de las ediciones anteriores, Diego Chávarri vivió uno de los momentos más difíciles desde su ingreso a ‘La Granja VIP Perú’. El exfutbolista se mostró visiblemente afectado después de que la producción del reality emitiera mensajes privados que mantuvo con Gabriela Herrera, donde la bailarina le confesaba su atracción, aunque condicionada por la presión de sus compañeros y la opinión del público.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.
Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. Captura: La Granja VIP.

La filtración de esta conversación generó un ambiente tenso y de incomodidad dentro de la casa. La exposición de la intimidad de ambos no solo alteró la convivencia, sino que también impactó directamente en la estabilidad emocional de Chávarri. La presión acumulada llevó al participante a romper en llanto y a solicitar a sus compañeros ser nominado en la próxima ronda, como vía para abandonar el programa.

En medio de la crisis, Pati Lorena intervino y aconsejó a Chávarri priorizar su bienestar y el de su relación con Thalía Bentín fuera de cámaras. El consejo influyó en la decisión del exfutbolista, quien, entre lágrimas, pidió a los nominados de la semana que lo incluyeran en la lista de eliminados.

“Te lo juro, por favor, es lo único que te estoy pidiendo. Ya no se puede, pues. Todo se ha complicado y yo no puedo hacer nada”, expresó Diego Chávarri, dejando ver la carga emocional que vive tras el escándalo mediático dentro del reality.

La conversación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera durante la madrugada en 'La Granja Vip Perú'. TikTok.

Temas Relacionados

Diego ChávarriLa Granja VIPPablo Herediaperu-entretenimiento

Más Noticias

La segunda convocatoria de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: sin Ángela Leyva y jugadoras de Alianza Lima

El técnico brasileño llamó a algunas voleibolistas del extranjero y sumó a deportistas de la Liga Peruana de Vóley

La segunda convocatoria de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: sin Ángela Leyva y jugadoras de Alianza Lima

Adolescente sobrevive a caída de cuatro pisos y recupera movilidad de sus piernas tras compleja cirugía

La intervención requirió desplazar minuciosamente vasos sanguíneos vitales como la aorta y los vasos ilíacos, lo que implicó un trabajo coordinado y de máxima precisión

Adolescente sobrevive a caída de cuatro pisos y recupera movilidad de sus piernas tras compleja cirugía

La Granja: con 22 millones de toneladas contenidas, mina en Perú se posiciona entre los mayores depósitos de cobre del mundo

La alta concentración de calcocita hipógena en La Granja lo diferencia por sus elevadas leyes de cobre y su impacto en la economía minera, según First Quantum Minerals

La Granja: con 22 millones de toneladas contenidas, mina en Perú se posiciona entre los mayores depósitos de cobre del mundo

Se filtró que Jorge Araujo podría seguir como DT de Universitario: “La dirigencia solo tiene un cartucho”

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que el técnico peruano estaría en la consideración de Franco Velazco para continuar si es que no encuentran el perfil ideal

Se filtró que Jorge Araujo podría seguir como DT de Universitario: “La dirigencia solo tiene un cartucho”

Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Arranca una nueva jornada para los equipos peruanos: Sporting Cristal inicia recibiendo a Palmeiras, Universitario visita a Coquimbo Unido, y Cusco FC se mide Estudiantes La Plata. Conoce cómo le va a los clubes nacionales

Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón, prófugo desde hace dos años, es señalado de usar tecnología rusa y cubana para no ser ubicado

Vladimir Cerrón, prófugo desde hace dos años, es señalado de usar tecnología rusa y cubana para no ser ubicado

Rafael López Aliaga confirma que no jurará como senador: “Ni loco en estas condiciones”

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

Premier contradice a José Balcázar: asegura que compra de F-16 “no fue a dedo” y que presidente “tenía conocimiento” total

MML contrata abogados para impugnar ante el JNE la inviabilidad de elecciones complementarias, sin revelar cuánto les pagará

ENTRETENIMIENTO

Hugo Garcia le regaló un anillo a Isabella Ladera y ella revela el motivo: “Por un año de conocernos”

Hugo Garcia le regaló un anillo a Isabella Ladera y ella revela el motivo: “Por un año de conocernos”

Magaly Medina critica a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras separación por infidelidad: “Hay que darse su lugar”

‘La Chocolatita’ confirma visita de Pedro Aquino en la mañana con románticos chats: “La verdad que la pasamos rico”

Pedro Aquino es el futbolista casado que fue ‘ampayado’: lo grabaron en la casa de ‘La Chocolatita’ antes de entrenar

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo tras llanto por Yaco Eskenazi: “Siento que había incomodidad entre los dos”

DEPORTES

La segunda convocatoria de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: sin Ángela Leyva y jugadoras de Alianza Lima

La segunda convocatoria de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: sin Ángela Leyva y jugadoras de Alianza Lima

Se filtró que Jorge Araujo podría seguir como DT de Universitario: “La dirigencia solo tiene un cartucho”

Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-2 en el ‘extra game’ final ante San Martín

Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas