Perú

Receta de Pollo a la Limeña

Saborea el Auténtico Pollo a la Limeña: Un Clásico de la Cocina Peruana

Guardar
Receta de pollo a la limeña.
Receta de pollo a la limeña.

Te presentamos una receta simple y deliciosa de pollo a la limeña. Un plato lleno de sabores audaces que capturan la esencia colorida y vibrante de la cocina peruana, y además es fácil de hacer.

Los ingredientes

La belleza de esta receta de pollo a la limeña reside en su sencillez. Los ingredientes son relativamente básicos, pero juntos forman una sinfonía de sabores, texturas y aromas que representan a la Perú en cada bocado.

Ingredientes para cuatro personas

- 4 unidades presas de pollo

- 1 cebolla picada en cubitos

- 1 diente de ajo

- 2 cucharadas de ají panca molido

- 2 cucharadas de pasas

- 1 taza de agua

- 1 zanahoria cortada en rodajas

- 1½ cucharadas de aceite vegetal

- 2 cucharadas de arverjas

- 2 unidades de papa blanca cortada en cuartos

- 1 cucharadita de culantro

- 1 pizca de pimienta

- 1 pizca de orégano

- 1 pizca de sal

Preparación paso a paso

1. Comienza sazonando el pollo al gusto. Posteriormente, sella las presas en una sartén con aceite caliente y resérvalas.

2. En una olla aparte con aceite, dora la cebolla y el ajo. Luego, cocínalo por un par de minutos.

3. Agrega todos los demás ingredientes a la olla: el ají panca, pasas, zanahoria, arverjas, papa blanca, presas de pollo y culantro. Deja que todo se cocine por 15 minutos más.

Sirviendo el Pollo a la Limeña

Para completar tu experiencia culinaria peruana, sirve el pollo a la limeña acompañado con un lado de arroz blanco.

Nutrición

Cada porción de pollo a la limeña aporta 571.3 kcal, lo cual equivale a 2,389kj. Este plato es nutritivo y lleno de sabor, perfecto para el almuerzo o la cena. Ahora, puedes disfrutar de la auténtica cocina peruana desde la comodidad de tu hogar.

Recetas de cocina peruana relacionadas

Si te ha encantado esta receta de pollo a la Limeña, no dudes en explorar más platos de la asombrosa gastronomía peruana. Recetas sencillas y deliciosas que te trasladarán directamente a la cuna de la cultura Inca.

Temas Relacionados

peru-recetas

Más Noticias

Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

El candidato presidencial por el Partido Morado relató cómo incorporó la jerga juvenil en el debate contra la lideresa fujimorista, término que aprendió de estudiantes

Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

Perú y Argentina son de las economías que más crecieron en Latinoamérica: superaron a México y Chile

El crecimiento de 2025 estuvo impulsado por sectores clave como la intermediación financiera, el transporte y la construcción, en un contexto regional donde varias economías aún no publican sus cifras y otras muestran señales de desaceleración, como México

Perú y Argentina son de las economías que más crecieron en Latinoamérica: superaron a México y Chile

Polonia 0-1 Albania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Robert Lewandowski afronta uno de los partidos más decisivos de la recta final de su carrera con su seleccionado nacional. Berat Djimsiti buscará contenerlo desde su función defensiva

Polonia 0-1 Albania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Cáncer de cuello uterino en Perú: 2.500 muertes anuales que podrían prevenirse con detección temprana

El INEN recuerda que más del 95% de los casos están ligados al VPH y que la vacunación gratuita desde los 9 años es clave

Cáncer de cuello uterino en Perú: 2.500 muertes anuales que podrían prevenirse con detección temprana

Ucrania vs Suecia EN VIVO HOY 0-2: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Los ‘amarillos y azules’ se enfrentarán a los suecos en la lucha por un lugar en la final de la repesca al Mundial 2026. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Ucrania vs Suecia EN VIVO HOY 0-2: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

José Balcázar promete subir sueldo a policías al nivel del presidente o ministros: “Hay que corresponder ese esfuerzo”

Fiscalía desiste de pedir la suspensión de magistrados involucrados en presunta red de Patricia Benavides

Casi 50 % de peruanos desaprueba la gestión de José María Balcázar en la presidencia, según estudio de opinión

Papa León XIV recibe a la presidenta del TC en audiencia general en el Vaticano

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro revela los motivos por los que renunció a Zaca TV: “No era solo un hobby, era un trabajo exigente”

Miranda Capurro revela los motivos por los que renunció a Zaca TV: “No era solo un hobby, era un trabajo exigente”

Estado de salud de Lucía de la Cruz tras ser internada en hospital: “Tiene una fuerte infección”

Grupo Niche regresa a Lima para dar concierto en el Gran Teatro Nacional: fecha, venta de entradas y más detalles

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen juntos tras ampay: “Estamos casados y será un proceso”

Pati Lorena humilla a Pamela López en ‘La Granja VIP’ tras ser nominada: “Pamela, franco, no quiero responderte”

DEPORTES

Polonia 0-1 Albania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Polonia 0-1 Albania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Ucrania vs Suecia EN VIVO HOY 0-2: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

A qué hora juega Bolivia vs Surinam HOY en Perú: partido por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

Fabio Gruber recuerda a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, referentes de Perú en la Bundesliga: “Los veía cada semana”

Turquía ganó 1-0 a Rumania y avanzó a la final del repechaje europeo para el Mundial 2026: gol y resumen del partido