Te presentamos una receta simple y deliciosa de pollo a la limeña. Un plato lleno de sabores audaces que capturan la esencia colorida y vibrante de la cocina peruana, y además es fácil de hacer.
Los ingredientes
La belleza de esta receta de pollo a la limeña reside en su sencillez. Los ingredientes son relativamente básicos, pero juntos forman una sinfonía de sabores, texturas y aromas que representan a la Perú en cada bocado.
Ingredientes para cuatro personas
- 4 unidades presas de pollo
- 1 cebolla picada en cubitos
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de ají panca molido
- 2 cucharadas de pasas
- 1 taza de agua
- 1 zanahoria cortada en rodajas
- 1½ cucharadas de aceite vegetal
- 2 cucharadas de arverjas
- 2 unidades de papa blanca cortada en cuartos
- 1 cucharadita de culantro
- 1 pizca de pimienta
- 1 pizca de orégano
- 1 pizca de sal
Preparación paso a paso
1. Comienza sazonando el pollo al gusto. Posteriormente, sella las presas en una sartén con aceite caliente y resérvalas.
2. En una olla aparte con aceite, dora la cebolla y el ajo. Luego, cocínalo por un par de minutos.
3. Agrega todos los demás ingredientes a la olla: el ají panca, pasas, zanahoria, arverjas, papa blanca, presas de pollo y culantro. Deja que todo se cocine por 15 minutos más.
Sirviendo el Pollo a la Limeña
Para completar tu experiencia culinaria peruana, sirve el pollo a la limeña acompañado con un lado de arroz blanco.
Nutrición
Cada porción de pollo a la limeña aporta 571.3 kcal, lo cual equivale a 2,389kj. Este plato es nutritivo y lleno de sabor, perfecto para el almuerzo o la cena. Ahora, puedes disfrutar de la auténtica cocina peruana desde la comodidad de tu hogar.
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