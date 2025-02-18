Receta de pollo a la limeña.

Te presentamos una receta simple y deliciosa de pollo a la limeña. Un plato lleno de sabores audaces que capturan la esencia colorida y vibrante de la cocina peruana, y además es fácil de hacer.

Los ingredientes

La belleza de esta receta de pollo a la limeña reside en su sencillez. Los ingredientes son relativamente básicos, pero juntos forman una sinfonía de sabores, texturas y aromas que representan a la Perú en cada bocado.

Ingredientes para cuatro personas

- 4 unidades presas de pollo

- 1 cebolla picada en cubitos

- 1 diente de ajo

- 2 cucharadas de ají panca molido

- 2 cucharadas de pasas

- 1 taza de agua

- 1 zanahoria cortada en rodajas

- 1½ cucharadas de aceite vegetal

- 2 cucharadas de arverjas

- 2 unidades de papa blanca cortada en cuartos

- 1 cucharadita de culantro

- 1 pizca de pimienta

- 1 pizca de orégano

- 1 pizca de sal

Preparación paso a paso

1. Comienza sazonando el pollo al gusto. Posteriormente, sella las presas en una sartén con aceite caliente y resérvalas.

2. En una olla aparte con aceite, dora la cebolla y el ajo. Luego, cocínalo por un par de minutos.

3. Agrega todos los demás ingredientes a la olla: el ají panca, pasas, zanahoria, arverjas, papa blanca, presas de pollo y culantro. Deja que todo se cocine por 15 minutos más.

Sirviendo el Pollo a la Limeña

Para completar tu experiencia culinaria peruana, sirve el pollo a la limeña acompañado con un lado de arroz blanco.

Nutrición

Cada porción de pollo a la limeña aporta 571.3 kcal, lo cual equivale a 2,389kj. Este plato es nutritivo y lleno de sabor, perfecto para el almuerzo o la cena. Ahora, puedes disfrutar de la auténtica cocina peruana desde la comodidad de tu hogar.

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