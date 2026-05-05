Pedro Aquino y su esposa toman drástica decisión tras ampay del futbolista en Magaly TV La Firme

Mientras en redes sociales se mostraba como un esposo y padre ejemplar, Pedro Aquino mantenía conversaciones y encuentros secretos con otra mujer. Conoce todos los detalles de la infidelidad del seleccionado nacional que lo pone nuevamente en un escándalo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 4 de abril, Pedro Aquino quedó en el centro de la controversia tras la difusión de un ampay que lo muestra siendo infiel a su esposa. El programa conducido por Magaly Medina exhibió imágenes que confirmaron el encuentro del actual jugador de Alianza Lima con una modelo de OnlyFans, situación que provocó una rápida reacción tanto en el mundo deportivo como en el de la farándula peruana.

La exposición del caso no tardó en generar repercusiones. Pedro Aquino y su esposa, Katherine Fernández, optaron por restringir los comentarios en sus cuentas de Instagram. Este cambio se produjo pocas horas después de la emisión del reportaje, en un intento por controlar la avalancha de mensajes que ambos comenzaron a recibir tras la difusión del escándalo.

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El futbolista Pedro Aquino y su esposa Ferka se muestran en redes tras el ampay difundido por Magaly TV La Firme, en medio de rumores de una drástica decisión personal.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas, aunque la atención sobre su relación se mantiene alta, especialmente porque no es la primera vez que la pareja enfrenta una crisis por infidelidad.

En sus redes sociales, el futbolista aún conserva fotografías familiares, mientras que Fernández ha dejado únicamente algunas publicaciones personales en su perfil. La pareja, que lleva 12 años de matrimonio y comparte tres hijos, permanece en silencio mientras se multiplican las especulaciones sobre el futuro de su relación.

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El futbolista Pedro Aquino y su esposa aparecen juntos en una foto de celebración, evidenciando la drástica decisión de limitar los comentarios en redes sociales tras el reciente ampay.

Captura de pantalla del perfil de Instagram de Kathe Fernández, mencionada en el 'ampay' de Pedro Aquino en Magaly TV La Firme, que generó una drástica decisión.

El ampay de Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’

El reportaje que sacudió la vida personal de Pedro Aquino fue presentado por Magaly Medina en el programa Magaly TV La Firme. Las imágenes, captadas el 28 de abril, muestran al deportista llegando a la vivienda de Raiza Martínez, conocida en redes sociales como ‘La Chocolatita’, a las 7:45 de la mañana. De acuerdo con el registro audiovisual, Aquino permaneció en la casa poco más de 10 minutos antes de retirarse. La propia Martínez ofreció detalles sobre el encuentro y su vínculo con el futbolista.

La modelo, quien también es creadora de contenido en OnlyFans, relató que el contacto con Aquino comenzó a finales del año pasado a través de Instagram. Según su versión, la comunicación se intensificó con el paso de los meses, hasta que ambos acordaron el encuentro que fue finalmente expuesto en el programa.

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“Me pidió fotos más sensuales, sin nada, lo volví loco, parecía que tenía horas específicas. Me decía que podía bien temprano o me escribía bien tarde, plan 11:30 de la noche”, declaró Martínez.

Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’: modelo confirma encuentro tras imágenes con chats. Captura: Magaly Tv La Firme.

La joven también aseguró que el futbolista tomaba precauciones extremas para evitar ser reconocido. “Me dijo que no hable nadie, vino encapuchado”, indicó, al tiempo que dejó entrever que la relación con Aquino no habría sido un hecho aislado. “Quizá no soy la única chica con que chatea, es bien insistente porque conversamos desde el año pasado”, expresó.

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La reacción en redes sociales no tardó en hacerse sentir, con mensajes dirigidos tanto a Pedro Aquino como a Katherine Fernández, quien hasta el momento ha optado por el silencio. La ausencia de un pronunciamiento oficial por parte del entorno del futbolista mantiene abierta la incógnita sobre el futuro de la pareja, mientras crece la expectativa por una posible declaración pública.

El caso ha reavivado el debate sobre la vida privada de los deportistas y el impacto de las exposiciones mediáticas en sus relaciones personales. La atención sobre Pedro Aquino y su familia permanece constante, a la espera de que alguno de los involucrados decida romper el silencio.

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