Pollo al horno: receta peruana. (Foto: Captura)

Déjate seducir por la rica gastronomía peruana y prepara esta sencilla receta de pollo al horno y ensalada rusa, un platillo que lleva la esencia de los auténticos sabores de Perú directo a tu mesa.

Paraíso para los paladares: gastronomía Peruana

Con una puntuación de 4.3 y reconociéndose por su fácil preparación, el Pollo al horno con ensalada rusa figura como una de las recetas estrella en la cocina peruana.

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Al participar en el proceso de preparación de su receta podrás sumergirte en un viaje culinario único hacia la cultura y tradiciones peruanas a través de sus sabores e ingredientes característicos.

Receta: pollo al horno y ensalada rusa

Los ingredientes y utensilios necesarios son extraordinariamente comunes y fáciles de conseguir, hasta el esencial vinagre blanco y también el ají panca molido.

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Se destaca el uso del ají panca, un chile nativo del Perú que aportará a tus platillos un sabor especial y único.

La receta cuenta con propiedades nutricionales balanceadas, con 457.2 kcal por porción, lo que la hace ideal para ser disfrutada en cualquier momento durante el almuerzo, cena, celebraciones de cumpleaños, entre otros.

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Beneficios de una receta peruana balanceada

Este platillo no solo ofrece un sabor inigualable, sino que también brinda beneficios nutricionales importantes. Un consejo para optimizar aún más la calidad nutricional de la receta es sazonar la ensalada rusa únicamente con limón y sal para reducir el aporte de grasas.

Saborea perú desde tu cocina

No hay nada como disfrutar de la rica tradición peruana en tus propias comidas. Anímate a preparar esta deliciosa receta de Pollo al Horno y acompáñala con una rica ensalada rusa.

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