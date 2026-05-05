Perú

PJ está a un voto de dejar sin efecto la inhabilitación de Delia Espinoza: Dos jueces respaldan a exfiscal

Sala Constitucional convocó a un cuarto juez para que resuelva la discordia. La audiencia será el próximo martes 12 de mayo

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Delia Espinoza acudió al Pleno del Congreso para defenderse. Foto: Congreso
Delia Espinoza es la actual decana del Colegio de Abogados de Lima. Foto: Congreso

El Poder Judicial está a un voto de dejar sin efecto la inhabilitación por 10 años que el Congreso le impuso a la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.

Como se recuerda, en marzo de este año, la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima llevó a cabo la audiencia donde escuchó los argumentos de la defensa de Espinoza por los que consideraba que la sanción del Parlamento tenía que ser anulada. El Congreso, a través de su procurador, defendió la arbitraria sanción. Luego de culminada la sesión se dejó el voto.

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Pues bien, dos jueces superiores han votado por declarar fundada en parte y, por lo tanto, inaplicable la inhabilitación dictada por el Congreso. En tanto, el juez superior restante votó por declarar improcedente la demanda de Delia Espinoza. Los magistrados que respaldan el amparo son Néstor Paredes Flores y Sandro Aguilar Gaitán, mientras que la jueza Rocío del Pilar Ruíz Arrieta no.

Debido a que no hay 3 votos conformes, el tribunal llamó a un cuarto juez para dimir la discordia. Si se suma a la posición mayoritaria, se emitirá la sentencia donde se dejará sin efecto la sanción. No obstante, si dicho magistrado se adhiere al voto por declarar improcedente, se deberá convocar a un quinto juez.

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No quedaría sin efecto solo la inhabilitación, sino también la resolución del Congreso que dispuso levantar el antejuicio político de Espinoza para que sea procesada penalmente por supuesto prevaricato.

PJ convoca a un cuarto juez para resolver demanda de Delia Espinoza.
PJ convoca a un cuarto juez para resolver demanda de Delia Espinoza.

Cabe recordar que el Parlamento inhabilitó y acusó constitucionalmente a la exfiscal de la Nación por un reglamento del Ministerio Público que no respaldó ni firmó. En esta denuncia también estuvieron denunciados los otros fiscales supremos; sin embargo, el Parlamento únicamente sancionó a Delia Espinoza.

Ley Anti Delia

El Colegio de Abogados de Lima enfrentaría una crisis institucional tras la aprobación en el Congreso peruano de una reforma legislativa que modifica la composición de los órganos de gobierno de los colegios profesionales del país. El cambio, incorporado a último momento en la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, habilita la remoción de miembros inhabilitados para ejercer función pública, lo que afecta directamente a la decana actual, Delia Espinoza, quien perdió su cargo en medio de cuestionamientos por el procedimiento seguido.

La reforma se incluyó a las 17:25 del jueves, tan solo minutos antes de la votación, según consta en el expediente del proyecto revisado por Infobae. Hasta las 16:41 del mismo día, el texto sustitutorio presentado por Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación y legislador del ala cerronista, no contenía la disposición sobre cargos de gobierno y personas inhabilitadas. Solo tras esta incorporación se procedió rápidamente a tomar asistencia y votar, aprobando la medida en primera votación y exonerando la segunda a las 17:41.

La principal consecuencia de esta reforma sería la destitución de Delia Espinoza, exfiscal suprema titular y decana del CAL, quien ya había presentado una demanda de amparo tras ser inhabilitada por un reglamento que no contó con su respaldo ni aprobación directa. El texto ahora prohíbe que las personas inhabilitadas para funciones públicas integren la comisión organizadora ni los órganos de gobierno de los colegios profesionales, lo que dejaría sin efecto la elección de Espinoza.

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