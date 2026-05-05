Detienen a atleta peruano que participó de los Juegos Olímpicos por presuntos tocamientos indebidos a menor

La intervención al deportista internacional se realizó luego de la acusación presentada por la familia de una menor. La investigación continúa bajo la dirección de la fiscalía especializada y con reserva de los datos involucrados. (TV Perú)

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al reconocido atleta peruano, de iniciales C. R. D., por una denuncia de presuntos tocamientos indebidos a una menor de edad en la ciudad de Huancayo.

El caso ha generado conmoción en la región Junín, donde el deportista de élite ha sido figura destacada en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos París 2024. Según reportó TV Perú, la detención ocurrió tras la denuncia presentada el pasado 2 de mayo por la familia de la presunta víctima.

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La PNP tomó conocimiento del caso la mañana del mismo sábado 2 de mayo, cuando una menor de edad manifestó haber sido víctima de tocamientos indebidos. El jefe de la región policial Junín, general César Calero, confirmó que la denuncia fue recibida y se procedió inmediatamente con la intervención del deportista.

La Policía Nacional del Perú detuvo al medallista internacional, tras una denuncia de presuntos tocamientos indebidos en Huancayo.

El general Calero declaró en el mismo medio que la detención preliminar del atleta peruano se realizó aproximadamente a las cinco y media de la tarde del mismo día, en cumplimiento de los protocolos legales. El atleta permanece en la División de Investigación Criminal de Huancayo, donde se encuentra bajo investigación y a disposición de la fiscalía especializada.

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Reserva sobre el proceso

La investigación está a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo. TV Perú informó que la fiscal responsable ordenó mantener bajo reserva la identidad de las personas involucradas, en concordancia con la normativa para proteger a la presunta víctima y respetar el principio de inocencia.

El general Calero subrayó la importancia de “respetar los derechos humanos y el principio de inocencia”. Añadió que la policía actúa dentro de sus facultades legales al recibir una denuncia de esta naturaleza y que se ha comunicado el caso al Ministerio Público para que se continúe con las diligencias correspondientes.

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La denuncia contra el atleta César Rodríguez fue presentada por la familia de la presunta víctima el 2 de mayo en la región Junín. (Andina)

Exámenes y peritajes

El jefe policial señaló que todos los exámenes y peritajes requeridos en este tipo de casos están en marcha, aunque la información sobre los avances permanece bajo estricta reserva. Las autoridades recalcaron que no se divulgarán nombres ni detalles adicionales hasta que existan elementos de convicción suficientes para informar a la opinión pública.

“Todo ello está en proceso de investigación. Tengan también la pertinencia de la reserva del caso...”, expresó el general Calero, reiterando la cautela con la que se maneja la información por respeto a los derechos de los implicados y a la confidencialidad de la investigación.

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La noticia ya generó un fuerte impacto en la ciudad de Huancayo y la región Junín, donde el deportista cuenta con gran reconocimiento por su trayectoria deportiva. Según destacó TV Perú, el atleta ha representado al Perú en competencias internacionales, incluida la cita olímpica de 2024, y ha obtenido medallas relevantes para la ciudad.

La ciudadanía sigue con atención el desarrollo del caso, a la espera de que las investigaciones esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. Las autoridades exhortaron a las familias a mantener el diálogo con sus hijos para prevenir situaciones similares.

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La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo conduce la investigación bajo estricta reserva. (Andina)

“Nuestros padres de familia siempre debemos conversar con nuestros hijos a fin de evitar situaciones que puedan desencadenar, como en este caso, denuncias por tocamientos indebidos”, recomendó el general Calero.

La investigación continúa

Según reportó TV Perú, la fiscalía y la policía mantienen comunicación permanente para esclarecer los hechos denunciados. Mientras tanto, el atleta permanece bajo detención, con su situación legal sujeta a los resultados de las diligencias y pericias correspondientes.

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Las autoridades locales remarcaron que la investigación se desarrolla bajo los principios legales vigentes y que cualquier avance relevante será comunicado a la opinión pública tras la verificación de los elementos probatorios.

Canales de ayuda

En Perú, los tocamientos indebidos son considerados un delito contra la libertad sexual (Art. 176 del Código Penal) y son sancionados con cárcel. Si eres víctima o testigo, existen canales de ayuda gratuitos y confidenciales disponibles las 24 horas:

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Línea 100: Servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda contención emocional, orientación e información.

Chat 100: Servicio de mensajería en tiempo real en la página web del Servicio de mensajería en tiempo real en la página web del MIMP para recibir orientación sobre violencia familiar o sexual.

Línea 1818 (Central Única de Denuncias): A cargo del Ministerio del Interior, permite denunciar casos de violencia familiar, sexual y tocamientos, disponible las 24 horas.

Policía Nacional del Perú (105): Para emergencias inmediatas.