Niña de dos años cayó desde de un octavo piso al intentar rescatar su peluche en Comas

Un trágico accidente conmociona al distrito de Comas. Una niña de tan solo dos años perdió la vida tras caer desde el octavo piso de un condominio cuando, en un acto de inocencia, intentó recuperar un peluche que se le había caído por la ventana. | ATV

Una tragedia conmociona al distrito limeño de Comas. Una niña de dos años perdió la vida tras caer desde el octavo piso de un condominio, un hecho que ocurrió la noche del lunes 4 de mayo en el conjunto residencial Acacias.

Según información de ATV Noticias, la menor estaba al cuidado de su abuela mientras sus padres trabajaban. En un descuido, la niña soltó su peluche por la ventana de la cocina y, al intentar recuperarlo, cayó al vacío.

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Vecinos del condominio relataron escenas de desesperación tras el accidente. Testigos reportaron que la niña mostraba signos de vida cuando llegaron en su auxilio. “¡Ayuda, llamen a los bomberos!”, gritaron residentes en videos registrados en el lugar, alertando a los servicios de emergencia.

No llegó una ambulancia al conjunto residencial, lo que provocó mayor angustia entre los presentes. La Policía Nacional trasladó a la menor al Hospital Alberto Sabogal de Callao, donde los médicos constataron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones y al tiempo transcurrido sin recibir atención médica.

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Un vehículo de policía se encuentra en la escena de un accidente fatal donde una niña cayó de un octavo piso mientras intentaba alcanzar su peluche, el cual yace en el césped. (ATV)

El accidente ha causado profundo dolor en la comunidad de Acacias y los vecinos coincidieron en que nunca antes se había presentado una tragedia similar en el edificio. La familia de la menor ha decidido no ofrecer declaraciones.

Hombre es asesinado en Comas

En otras noticias, un hombre de 60 años fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda en el distrito limeño de Comas. Según información preliminar, Víctor Hugo Agus Fernández recibió una llamada telefónica, salió al exterior de su casa y fue acribillado con al menos siete disparos.

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La Policía Nacional informó que Víctor Hugo Agus Fernández alquilaba una habitación de su vivienda a un hombre con quien había tenido una discusión aproximadamente dos semanas antes del crimen. El incidente ocurrió en la urbanización El Retablo y las autoridades no descartan que el homicidio esté vinculado a ese conflicto previo.

Oficiales de policía trasladan a una persona cubierta a la parte trasera de una camioneta durante un operativo nocturno, mientras La Multitud observa la escena. (Cono Norte TV)

El celular de la víctima fue incautado por la Policía, que considera que podría ser clave para establecer con quién se comunicó antes del ataque. El cuerpo de Víctor Hugo Agus Fernández fue trasladado a la Morgue Central de Lima y las autoridades han iniciado las investigaciones. Vecinos de El Retablo demandan mayor seguridad en la zona.

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Números de emergencia

SAMU (106): brinda atención médica inmediata y coordina el envío de ambulancias equipadas para estabilizar y trasladar a pacientes en estado crítico.

Bomberos (116): atienden rescates, caídas, incendios y emergencias graves; suelen ser los primeros en llegar y dar auxilio.

Policía Nacional del Perú (105): interviene para asegurar la zona, facilitar el acceso de los servicios de emergencia y apoyar en la atención del caso.

Defensa Civil (115): coordina acciones ante situaciones de riesgo y emergencias mayores, como derrumbes o incidentes estructurales.

Tener estos números a la mano permite actuar con rapidez ante cualquier accidente, especialmente en situaciones críticas donde cada minuto es determinante.