Se conoció fecha de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Cenaida Uribe, jefa del equipo 'blanquiazul', anunció la programación de la presentación oficial del equipo. (Puro Vóley)

Alianza Lima logró su objetivo y levantó el ansiado trofeo que la coronó como tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ derrotaron a San Martín por 3-2 en ‘extra game’ el pasado domingo 3 de mayo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Se confirmaron las salidas de Facundo Morando, Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz,Doris Manco y Meegan Hart; pero Cenaida Uribe viene trabajando en la nueva plantilla del cuadro victoriano para la siguiente temporada.

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Y no solo eso, la jefa del equipo ‘íntimo’ confirmó la fecha de la esperada Noche Blanquiazul, donde presentará a su nuevo equipo que buscará conquistar por cuarta vez el torneo nacional y el Sudamericano de Vóley.

“Desde ahorita voy diciendo: mi noche blanquiazul va a ser a fines de septiembre, para no tener ningún problema. Según las bases, el torneo empieza el 5 de octubre. Entonces, yo estoy programándome para la última semana de septiembre”, apuntó la directiva en el programa ‘Puro Vóley’.

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La emoción a flor de piel. Jugadoras, comando técnico e hinchas se unen en un solo abrazo para celebrar el histórico tricampeonato de Alianza Lima en el vóley femenino.

¿Quién será el nuevo técnico de Alianza Lima tras salida de Facundo Morando?

Tras confirmarse la salida de Facundo Morando, Cenaida Uribe adelantó de dónde llegará el nuevo técnico de Alianza Lima para la próxima temporada. La jefa del equipo ‘blanquiazul’ aseguró que se tratará de un DT argentino, pero quiso dar más detalles al respecto.

“El nuevo técnico llegará a fines de julio”, anunció la directiva respecto al estratega que tomará las riendas del equipo con la misión de tetracampeonato y conquistar el Sudamericano que le permita clasificar al Mundial.

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Durante los festejos por el tricampeonato en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes, el técnico argentino experimentó un momento de alta carga emotiva al ser consultado por la prensa sobre su continuidad en Alianza. La frase “Te piden que te quedes en Alianza” generó un quiebre emocional en el entrenador, quien no pudo contener las lágrimas frente a cámaras.

Pese a sus esfuerzos por mantener la compostura, Morando evitó pronunciarse de manera definitiva sobre su futuro en el club. Solo logró expresar unas breves palabras, marcadas por la emoción y el profundo vínculo que lo une a la entidad de La Victoria, en un entorno dominado por la alegría y la incertidumbre.

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El director técnico de Alianza Lima, Facundo, no pudo contener las lágrimas tras conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. En una emotiva entrevista, dedicó el triunfo a su familia y a la increíble hinchada blanquiazul.

Los refuerzos de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

Cenaida Uribe informó que logró resolver las diferencias existentes con Flavia Montes, permitiendo que la central se incorpore a Alianza Lima para la próxima temporada. Montes, quien venía de defender los colores de Universidad San Martín durante dos campañas, cumplirá así su anhelo de jugar en el club blanquiazul.

La dirigente también confirmó la suma de Allison Holland, reconocida por su desempeño como bloqueadora en la Liga Peruana de Vóley, y de Cristina Cuba, armadora de amplia trayectoria que llega tras su paso por Regatas Lima.

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Entre las novedades para el plantel, Uribe anticipó la llegada de una nueva refuerzo internacional: la olímpica argentina Daniela Bulaich, procedente del Narconon Volley Melendugno de Italia, vestirá la camiseta de Alianza Lima en la siguiente campaña.

- Daniela Bulaich (Punta / procedente de Narconon Volley Melendugno de Italia)

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- Flavia Montes (Central / procedente de la Universidad San Martín)

- Allison Holland (Central / procedente de Deportivo Soan)

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- Cristina Cuba (Armadora / procedente de Regatas Lima)

La gerenta de Alianza Lima dio a conocer la llegada de una nueva olímpica. Créditos: Puro Vóley / Youtube.