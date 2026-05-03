Perú

Estas ocho regiones del Perú en alerta amarilla desde mañana: Senamhi advierte por nuevo fenómeno

Las autoridades recomiendan medidas sencillas para protegerse de los golpes de calor, rayos solares y fluctuaciones atmosféricas que amenazan a la población

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Senamhi advierte incremento de temperaturas diurnas en la selva y sierra peruana
Senamhi declara alerta amarilla por incremento de temperatura diurna en ocho regiones de la selva peruana desde el 4 de mayo.

A partir de mañana, lunes 4 de mayo, ocho regiones de la selva central y sur del Perú entrarán en alerta amarilla debido a un incremento de la temperatura diurna, según el aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El fenómeno, que se extenderá hasta el martes 5 de mayo, traerá temperaturas máximas cercanas a los 34°C en la selva centro y valores próximos a los 33°C en la selva sur, junto con otros riesgos asociados que mantienen en alerta a las autoridades y a la población.

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El Senamhi ha informado que este episodio de incremento térmico tendrá una duración de 37 horas, con inicio a las 10:00 del lunes 4 de mayo y finalización a las 23:59 del martes 5 de mayo.

Senamhi advierte fin del frío y emite alerta naranja por radiación ultravioleta extrema en Lima y regiones del sur. (Foto: Agencia Andina)
Las máximas previstas alcanzan 34°C en la selva central y 33°C en la selva sur, situando a la población en situación de riesgo. (Andina)

La alerta se considera de intensidad moderada y se caracteriza por escasa nubosidad durante el día, lo que permitirá un incremento de la radiación ultravioleta (UV) y la presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

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Además, el organismo advierte sobre la posibilidad de chubascos aislados y dispersos, principalmente en la selva alta. Senamhi recomienda a quienes realicen actividades al aire libre que tomen precauciones adicionales debido a los riesgos que puede acarrear la exposición directa al sol y los cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

Departamentos afectados

El aviso de nivel amarillo abarca las regiones de Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En estos departamentos, pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, aunque forman parte de la normalidad climática de la zona, requieren vigilancia y preparación por parte de la población y las autoridades locales.

El mapa de riesgo difundido por Senamhi muestra claramente la extensión de la alerta, que se despliega a lo largo de la selva central y sur del país, limitando con la frontera este del territorio peruano.

Lima Este y Lima Norte se prevén como las áreas más afectadas por el incremento de temperaturas, pronosticando niveles extremos de hasta 31°C. (Andina)
Se prevé aumento de radiación ultravioleta y ráfagas de viento de hasta 45 km/h debido a la escasa nubosidad en la región. (Andina)

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha emitido una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos asociados al incremento de temperaturas y la exposición a la radiación solar. El organismo aconseja a la población aplicarse bloqueador y protector solar si deben permanecer expuestos al sol, así como utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

Entre las medidas sugeridas destaca la importancia de beber abundante líquido, evitar comidas y refrescos que no cuenten con refrigeración adecuada y no exponerse de manera directa a los rayos solares. Otro punto clave es asegurarse de que los pescados, mariscos y carnes rojas estén frescos, a fin de prevenir intoxicaciones alimentarias.

Indeci también recomienda mantener una ventilación adecuada en viviendas y lugares de trabajo, optar por ropa de colores claros y evitar actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas. Además, sugiere tener sobres de suero oral en casa como medida preventiva ante posibles golpes de calor o deshidratación.

Senamhi advierte del incremento de la temperatura en la costa peruana. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)
Senamhi advierte del incremento de la temperatura en la selva peruana. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Contexto del nivel de alerta amarilla

El nivel amarillo implica la posibilidad de que ocurran fenómenos meteorológicos peligrosos, aunque estos se consideran normales en la región durante determinadas épocas del año. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre el desarrollo de la situación y a actuar con prudencia, especialmente quienes se dedican a labores al aire libre o residen en zonas más expuestas a la radiación y a las altas temperaturas.

El seguimiento constante a través de los canales oficiales del Senamhi y del Indeci resulta fundamental para evitar incidentes derivados de este nuevo episodio climático que afectará a una vasta extensión de la selva peruana durante los próximos días.

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