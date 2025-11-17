Cuándo es el Miss Universo 2025 donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo

El certamen anual Miss Universo 2025 organizará su edición número 74 con Karla Bacigalupo como representante de Perú. La modelo nacional figura entre las candidatas con mayor respaldo de seguidores y especialistas del certamen, quienes proyectan una competencia marcada por altas expectativas para el país sudamericano.

El proceso de preparación y la atención mediática en torno a la candidata han impulsado la campaña nacional, mientras se definen los últimos detalles de la gala internacional.

La noticia de la presencia de Bacigalupo ha generado entusiasmo en el espectro de concursos de belleza, ya que su perfil profesional reúne experiencia en comunicación, pasarela y labor social, atributos que suelen ponderar los jurados de Miss Universo. Esta edición reunirá a delegadas de más de 100 países y será producida por Nawat Itsaragrisil, fundador de Miss Grand International, quien ha implementado cambios en la dinámica y etapa de presentación de las concursantes.

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025?

La organización del concurso confirmó que la final de Miss Universo 2025 tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia, a las 8:00 a.m. (hora local). El país asiático suma una nueva edición a su historial como anfitrión de grandes eventos internacionales, y la infraestructura del certamen refleja la importancia de esta cita global.

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

La ceremonia reunirá en el escenario a todas las candidatas en la noche que definirá a la nueva soberana de la belleza internacional. Victoria Kjaer, actual titular del certamen, entregará la corona a la ganadora en presencia del jurado y millones de espectadores.

En distintos segmentos, como la presentación nacional, gala y ronda de preguntas, las concursantes demostrarán sus habilidades y capacidad de conexión con el público. El objetivo para Karla Bacigalupo es igualar o superar la gesta de Gladys Zender, la única peruana que obtuvo la corona en 1957.

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025 en Perú?

Como resultado de la diferencia de horario, la transmisión en Perú se emitirá el 20 de noviembre a las 8:00 p.m. Este horario resulta accesible para reuniones familiares y encuentros de seguidores en todo el país. Las redes sociales se preparan para acompañar cada etapa de la competencia en tiempo real, con campañas de aliento y eventos colectivos que refuerzan el respaldo nacional a la candidata.

La joven peruana se perfila como una de las grandes candidatas para llevarse el título, con premios millonarios, apartamento en Nueva York y una agenda llena de oportunidades internacionales en la industria del espectáculo (Instagram)

El seguimiento en directo fortalecerá el vínculo de los fanáticos con la delegada, especialmente durante las rondas de mayor tensión. El desfile típico y la ronda final figuran entre los momentos clave en los que se esperan actuaciones destacadas de la representante nacional.

¿Dónde ver el Miss Universo en vivo?

Telemundo será la señal responsable de la transmisión de Miss Universo 2025 en Perú y Latinoamérica, accesible en televisión por cable en la mayoría de los paquetes básicos y ampliados. Se recomienda comprobar la guía de canales de cada proveedor para asegurar su sintonización la noche del evento. La cobertura contempla análisis y comentarios, además de la emisión continua del certamen.

Al margen de la señal televisiva, la organización ha dispuesto la transmisión online vía el canal oficial de YouTube de Miss Universo 2025, dirigiendo la señal a usuarios sin restricciones geográficas. El acceso digital ofrece la posibilidad de seguir cada fase de la competencia en vivo y desde cualquier dispositivo, lo que amplía la participación y el alcance del certamen en el entorno latino y peruano.

¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Canal TV y streaming del certamen de belleza para ver desde Perú

La apuesta de Tailandia como sede, la innovación en producción a cargo de Nawat Itsaragrisil y la participación destacada de Karla Bacigalupo sitúan a esta edición entre las más seguidas de la historia reciente del concurso.