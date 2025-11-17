Perú

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

La representante peruana se perfila como una de las favoritas para llevarse la corona. Conoce todos los detalles para seguirla en el día final

Guardar
Cuándo es el Miss Universo
Cuándo es el Miss Universo 2025 donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo

El certamen anual Miss Universo 2025 organizará su edición número 74 con Karla Bacigalupo como representante de Perú. La modelo nacional figura entre las candidatas con mayor respaldo de seguidores y especialistas del certamen, quienes proyectan una competencia marcada por altas expectativas para el país sudamericano.

El proceso de preparación y la atención mediática en torno a la candidata han impulsado la campaña nacional, mientras se definen los últimos detalles de la gala internacional.

La noticia de la presencia de Bacigalupo ha generado entusiasmo en el espectro de concursos de belleza, ya que su perfil profesional reúne experiencia en comunicación, pasarela y labor social, atributos que suelen ponderar los jurados de Miss Universo. Esta edición reunirá a delegadas de más de 100 países y será producida por Nawat Itsaragrisil, fundador de Miss Grand International, quien ha implementado cambios en la dinámica y etapa de presentación de las concursantes.

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025?

La organización del concurso confirmó que la final de Miss Universo 2025 tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia, a las 8:00 a.m. (hora local). El país asiático suma una nueva edición a su historial como anfitrión de grandes eventos internacionales, y la infraestructura del certamen refleja la importancia de esta cita global.

¿A qué hora es el
¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

La ceremonia reunirá en el escenario a todas las candidatas en la noche que definirá a la nueva soberana de la belleza internacional. Victoria Kjaer, actual titular del certamen, entregará la corona a la ganadora en presencia del jurado y millones de espectadores.

En distintos segmentos, como la presentación nacional, gala y ronda de preguntas, las concursantes demostrarán sus habilidades y capacidad de conexión con el público. El objetivo para Karla Bacigalupo es igualar o superar la gesta de Gladys Zender, la única peruana que obtuvo la corona en 1957.

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025 en Perú?

Como resultado de la diferencia de horario, la transmisión en Perú se emitirá el 20 de noviembre a las 8:00 p.m. Este horario resulta accesible para reuniones familiares y encuentros de seguidores en todo el país. Las redes sociales se preparan para acompañar cada etapa de la competencia en tiempo real, con campañas de aliento y eventos colectivos que refuerzan el respaldo nacional a la candidata.

La joven peruana se perfila
La joven peruana se perfila como una de las grandes candidatas para llevarse el título, con premios millonarios, apartamento en Nueva York y una agenda llena de oportunidades internacionales en la industria del espectáculo (Instagram)

El seguimiento en directo fortalecerá el vínculo de los fanáticos con la delegada, especialmente durante las rondas de mayor tensión. El desfile típico y la ronda final figuran entre los momentos clave en los que se esperan actuaciones destacadas de la representante nacional.

¿Dónde ver el Miss Universo en vivo?

Telemundo será la señal responsable de la transmisión de Miss Universo 2025 en Perú y Latinoamérica, accesible en televisión por cable en la mayoría de los paquetes básicos y ampliados. Se recomienda comprobar la guía de canales de cada proveedor para asegurar su sintonización la noche del evento. La cobertura contempla análisis y comentarios, además de la emisión continua del certamen.

Al margen de la señal televisiva, la organización ha dispuesto la transmisión online vía el canal oficial de YouTube de Miss Universo 2025, dirigiendo la señal a usuarios sin restricciones geográficas. El acceso digital ofrece la posibilidad de seguir cada fase de la competencia en vivo y desde cualquier dispositivo, lo que amplía la participación y el alcance del certamen en el entorno latino y peruano.

¿Dónde ver el Miss Universo
¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Canal TV y streaming del certamen de belleza para ver desde Perú

La apuesta de Tailandia como sede, la innovación en producción a cargo de Nawat Itsaragrisil y la participación destacada de Karla Bacigalupo sitúan a esta edición entre las más seguidas de la historia reciente del concurso.

Temas Relacionados

Karla BacigalupoMiss Universo 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

SUNAT: ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron los S/144.625 millones hasta octubre de 2025

La superintendencia informó que la recaudación por servicios digitales y juegos a distancia sumaron S/97 millones en octubre, al tiempo que el Impuesto General a las Ventas presentó un fuerte desempeño interno

SUNAT: ingresos tributarios del Gobierno

Renovación de DNI Azul por el electrónico sin necesidad de ir a una agencia: ¿qué pasos se debe seguir?

Reniec incorporó una modalidad virtual que permite iniciar la actualización del DNI azul hacia el formato electrónico 3.0 desde un celular o computadora. El proceso incluye verificación biométrica, revisión de datos y la elección de la sede para el recojo del documento

Renovación de DNI Azul por

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

La ministra denunció que recibe mensajes para reducir su exposición pública, especialmente por su cercanía con el presidente interino. Indicó que las intimidaciones surgen tras cambios implementados en un programa de su sector

Lesly Shica denuncia amenazas y

Coronel Víctor Revoredo señala que el Tren de Aragua aún opera en Perú y denuncia corrupción en el INPE: “Es un cáncer”

El jefe de Extorsiones señaló que la organización transnacional sigue activa en el país y reconoció fallas de la autoridad penitenciaria, cuyo jefe, Iván Paredes, está implicado en presuntos sobornos

Coronel Víctor Revoredo señala que

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

El órgano de control identificó que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior seleccionó un avión Antonov AN-74 ofrecido por una empresa de Emiratos Árabes, aunque no cumple los requisitos técnicos ni era nuevo

Contraloría confirma que el Ministerio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría confirma que el Ministerio

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

José Jerí vuelve a su colegio para izar la bandera y afirma que “nada se construye de la noche a la mañana”

Manuel Merino busca regresar al Congreso como candidato al Senado por Acción Popular

Corte Suprema revisa el caso de Daniel Salaverry y su condena de 8 años por peculado: ¿quedará firme la sentencia?

Chats de WhatsApp implican a congresista Lucinda Vásquez en la venta irregular del examen docente 2021

ENTRETENIMIENTO

Shakira agradece a público peruano

Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dolorosa pérdida: “Siempre en nuestro corazón”

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

Yolanda Medina cuenta cómo se enteró de la salida de Pamela Franco: “Me traicionó, desapareció de un día para otro”

DEPORTES

Simone Scherer anticipa su retiro

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Esposa de Jorge Fossati relató el duro momento que vivió por críticas en la selección peruana: “Nunca había tenido depresión, físicamente me hizo daño”

Ricardo Gareca responde a Jean Ferrari y evalúa no hablar más de la selección peruana: “Cansa, todo se toma mal”

Eddie Fleischman explotó contra Jean Ferrari tras críticas a Ricardo Gareca: “Ya quisiera tener un mínimo de influencia que tuvo en la selección”