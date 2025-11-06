Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Cuándo es la final del certamen de belleza y dónde se podrá ver en Perú? Video: Instagram

La expectativa en torno a la final del Miss Universo 2025 crece en Perú, donde la atención se centra en la participación de Karla Bacigalupo, la representante nacional que buscará la ansiada segunda corona para el país.

El certamen, que este año celebra su 74ª edición, se realizará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, Tailandia, y podrá seguirse en vivo desde Perú a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo, así como por la señal de Telemundo (en toda Latinoamérica) y diversas plataformas digitales. Debido a la diferencia horaria, la transmisión en territorio peruano comenzará la noche del 20 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m.

La presencia de Karla Bacigalupo en el certamen ha generado entusiasmo entre los seguidores peruanos, quienes la consideran una candidata fuerte para alcanzar el título que solo Gladys Zender logró en 1957.

La modelo de 33 años, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Lima y con experiencia en el ámbito artístico, ha destacado desde su llegada a Tailandia por su autenticidad, dominio del inglés y una estrategia basada en la energía latina.

¿Quién es Karla Bacigalupo y cómo fue su presentación oficial?

Karla Bacigalupo inició oficialmente su participación en el Miss Universo 2025 el 5 de noviembre, durante la ceremonia de bienvenida en Tailandia, un evento que reunió a las 130 aspirantes de todo el mundo. La representante peruana desfiló con un vestido ceñido en tonos naranjas, rojos y dorados, diseñado por Llampol Daza, quien explicó que la prenda se inspiró en el fuego y los atardeceres, fusionando colores y bordados para transmitir fuerza y energía.

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida | Grand TV

El look, complementado con aretes dorados de Charlie Lapson, fue elogiado tanto por expertos como por el público en redes sociales, donde se resaltó la seguridad y presencia escénica de Bacigalupo. La presentación de la candidata peruana no pasó desapercibida para portales especializados y missólogos internacionales.

Missosology, por ejemplo, destacó su capacidad para equilibrar sensualidad y elegancia, mientras que el experto español Ramiro Barrio, la incluyó en su top cinco de favoritas y elogió su actitud positiva y naturalidad. La propia Bacigalupo subrayó la importancia de la autenticidad y el apoyo de su entorno familiar y profesional para enfrentar los desafíos del certamen.

Antes de su arribo a Tailandia, Bacigalupo fue despedida en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por decenas de seguidores, familiares y amigos, en un ambiente festivo marcado por banderas, pancartas y música peruana. En sus redes sociales, la modelo expresó su gratitud por el respaldo recibido: “Gracias a todos los que formaron parte de esta despedida en el aeropuerto. Fue mágica, llena de amor, respeto y unión. Me llevo toda esta energía conmigo al universo”, compartió.

Actividades y cronograma de Karla Bacigalupo y las candidatas

El certamen Miss Universo 2025 se extiende a lo largo de tres semanas, con una agenda intensa que abarca desde el 2 hasta el 22 de noviembre. Las actividades comenzaron con la llegada de las 130 delegadas a Tailandia, seguidas de registros, sesiones fotográficas, pruebas de vestuario y ensayos. El 5 de noviembre se realizó la ceremonia de imposición de bandas y la conferencia de prensa oficial.

Durante los días previos a la final, las candidatas participan en recorridos por Bangkok, cenas de gala, eventos en clubes exclusivos, desfiles temáticos como el “Carnaval Mágico”, actividades culturales en Phuket y Pattaya, y competencias preliminares, incluyendo el desfile de trajes de baño y la presentación de trajes nacionales. El cronograma también contempla entrevistas a puerta cerrada y ensayos generales antes de la gala final, que culminará con la coronación y la tradicional fiesta de cierre.

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′. IG

Aquí las principales actividades donde participará Karla Bacigalupo junto a las otras candidatas:

6 de noviembre: Recorrido por la ciudad de Bangkok

7 al 12 de noviembre: Actividades en la isla Phuket

13 de noviembre: Ensayo

14 de noviembre: Desfile en traje de baño en Columbia Picture Aquaverse Pattaya

15 de noviembre: Entrevista a puerta cerrada

16 de noviembre: Regreso a Bangkok

17 y 18 de noviembre: Ensayo

19 de noviembre: Concurso de Trajes Nacionales - Competencia Preliminar

20 de noviembre: Ensayo

21 de noviembre: Fiesta de Coronación de la Final de Miss Universo 74

22 de noviembre: Despedida de las delegadas

En estas jornadas, Bacigalupo ha destacado por su versatilidad en la elección de vestuarios, luciendo desde vestidos con pedrería hasta trajes artesanales confeccionados por diseñadores peruanos, como Ani Álvarez y Yirko Sivirich. Cada atuendo ha buscado resaltar la identidad y el arte nacional, reforzando su papel como embajadora cultural ante una audiencia internacional.

Detalles adicionales del evento: animador, jurados, favoritas y datos clave

La gala final de Miss Universo 2025 contará con la conducción del comediante estadounidense Steve Byrne, quien expresó en redes sociales su entusiasmo por ofrecer una experiencia divertida y acogedora para todos los asistentes. El jurado internacional estará integrado por figuras como Omar Harfouch, compositor y emprendedor franco-libanés; Romero Britto, artista y escultor brasileño; Andrea Meza, Miss Universo 2020 de México; y Sharon Fonseca, modelo y actriz venezolana.

El certamen de este año se desarrolla bajo el lema “El poder del amor”, con un enfoque en la unidad, el empoderamiento y la resiliencia, enmarcado en la riqueza cultural y la hospitalidad tailandesa. Entre las favoritas para alzarse con la corona figuran, además de Bacigalupo, candidatas como Jennifer Ventura de República Dominicana, Olivia Yace de Costa de Marfil, Audrey Eckert de Estados Unidos y Stephany Abasali de Venezuela.

Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks que ha lucido la Miss Perú. IG

La edición 74 de Miss Universo reúne a 130 candidatas de diversos países y territorios, consolidándose como uno de los eventos más seguidos y comentados en América Latina y el mundo. La actual reina, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora al término de la gala.

En medio de la competencia y la atención mediática, Karla Bacigalupo ha reiterado su compromiso con el país y su deseo de compartir esta experiencia con el público peruano, convencida de que representar a Perú en el Miss Universo es tanto un honor como una responsabilidad que asume con entrega y pasión.