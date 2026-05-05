Perú

Trabajadores informales se convierten en el principal blanco de secuestros extorsivos en Lima

Las autoridades han registrado al menos siete casos en 2026, con exigencias económicas que impactan en la población más vulnerable

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El General Víctor Revoredo, jefe de la DIRINCRI, advierte sobre una 'mutación criminal' en Lima y Callao. Las bandas delictivas ahora se dedican al secuestro temporal, exigiendo pequeñas sumas de dinero y agrediendo a sus víctimas, principalmente extranjeros.

Los trabajadores informales se han convertido en el principal objetivo de secuestros extorsivos en Lima, una práctica que ha desplazado a las extorsiones tradicionales y afecta todos los ciudadanos con ocupaciones precarias. Según Panamericana Noticias, las autoridades han identificado al menos siete casos en lo que va de 2026, con demandas económicas que, si bien no alcanzan sumas millonarias, resultan significativas para las víctimas.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), explicó que las bandas organizadas han modificado su estrategia delictiva. Revoredo detalló que “se descubrió que estas personas habían penetrado las empresas de transporte. Ahora, van mutando a otros espacios”. Las organizaciones criminales, en lugar de limitarse a extorsionar de manera directa, han optado por el secuestro temporal de trabajadores informales, a quienes retienen por lapsos cortos y exigen pagos inmediatos.

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La finalidad de estos secuestros es esencialmente extorsiva, indicó Revoredo. Durante los operativos recientes, agentes de la Dirincri lograron rescatar a dos ciudadanos extranjeros secuestrados en un edificio de Los Olivos, un distrito del norte de Lima. El propio jefe policial subrayó que los delincuentes eligen a sus víctimas entre quienes han migrado con ellos y han conseguido empleos informales, aprovechando el arraigo y la vulnerabilidad de estos grupos.

Trabajadores informales, objetivo de secuestros extorsivos en Lima
Trabajadores informales, objetivo de secuestros extorsivos en Lima| Foto: Canva

El modus operandi

Los testimonios recabados por la policía revelan que los secuestros suelen llevarse a cabo utilizando automóviles y armas de fuego. Las sumas exigidas oscilan entre 500 y 1.000 soles, según relató el jefe de la Dirincri.

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“Piden quinientos soles, trescientos soles, mil soles. Lo que ven que juntan”, precisó Revoredo. Los delincuentes registran en cuadernos los pagos y utilizan videos para presionar a los familiares o contactos de las víctimas, con el objetivo de garantizar el cobro.

Durante las investigaciones, se detectó que los mensajes extorsivos son enviados por distintos integrantes de la organización y que las transferencias se realizan a cuentas designadas por los secuestradores.

La mayoría de los secuestrados son trabajadores informales migrantes, quienes, por temor a perder sus fuentes de ingreso o enfrentar represalias, evitan denunciar los hechos ante la policía. Además, habló de los dos casos adicionales bajo investigación en distritos como San Juan de Lurigancho y Lince, aunque no se han registrado denuncias formales por parte de las víctimas.

Delincuencia en Lima: secuestros exprés golpean a migrantes informales | Foto: Canva
Delincuencia en Lima: secuestros exprés golpean a migrantes informales | Foto: Canva

“Esa información oficialmente todavía no la tenemos a nivel policía. Sin embargo, es una fuente abierta. Guarda relación con los últimos diagnósticos que hemos tenido”, señaló el jefe de la Dirincri.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú dispone de líneas de emergencia y unidades especializadas para atender denuncias de secuestro y extorsión. Las víctimas o sus familiares pueden comunicarse de manera inmediata al número 105.
  • El Ministerio del Interior gestiona programas de apoyo y prevención dirigidos a la ciudadanía, con énfasis en la protección de víctimas de delitos violentos. A través de su portal web y oficinas descentralizadas, ofrece información sobre los pasos a seguir ante situaciones de riesgo y coordina acciones con la policía para asegurar la atención integral de los afectados.
  • La Fiscalía de la Nación cuenta con fiscalías especializadas en criminalidad organizada y secuestros. Los afectados pueden acudir a estas instancias para formalizar denuncias, solicitar medidas de protección y recibir asesoría legal.

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