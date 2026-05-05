Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima: fue respaldada por Facundo Morando y llega procedente de Italia

La gerenta de Alianza Lima dio a conocer la llegada de una nueva olímpica. Créditos: Puro Vóley / Youtube.

Alianza Lima se consagró tricampeón el domingo pasado tras superar 3-2 a Universidad San Martín en la final. El equipo ‘blanquiazul’ alcanzó su segundo tricampeonato y ya inició gestiones en el mercado de pases con el objetivo de conformar un plantel competitivo para la próxima temporada.

Cenaida Uribe dio a conocer los nombres de las jugadoras que dejarán el club y confirmó las nuevas incorporaciones. Tres de los refuerzos provienen de otros equipos de la liga: la armadora Cristina Cuba (Regatas Lima), la central Allison Holland (Deportivo Soan) y Flavia Montes (Universidad San Martín).

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El nombre que más destacó fue el de Daniela Bulaich. Aunque Uribe evitó mencionarlo, el periodista de Puro Vóley lo hizo público y la gerenta de Alianza confirmó la información con un gesto afirmativo durante la entrevista.

Así, el club ‘íntimo’ sumará a una nueva olímpica argentina a su plantel en La Victoria, siguiendo el camino de Elina Rodríguez y Julieta Lazcano, quienes también defendieron los colores ‘blanquiazules’ en temporadas anteriores.

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Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Quién es Daniela Bulaich, nuevo fichaje de Alianza Lima?

Daniela Bulaich, jugadora argentina de 28 años, inició su carrera profesional en Boca Juniors y luego pasó a San Lorenzo tras un controvertido traspaso motivado por desacuerdos con la dirigencia del club ‘xeneize’.

Su desempeño la llevó a emigrar de la Liga Argentina hacia la Segunda División de Italia, donde compitió en varios equipos: Rizzotti Design Catania, Volley Hermaea Olbia, Tecnoteam Albese Volley, CBF Balducci HR Macerata y, más recientemente, Narconon Volley Melendugno.

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Con una estatura de 1,78 metros, Bulaich logró destacar en el competitivo torneo italiano, ubicándose entre las tres máximas anotadoras en distintas temporadas, lo que le permitió consolidar su permanencia en Europa durante seis años.

El trapaso de Daniela Bulaich de Boca Juniors a San Lorenzo es considerado uno de los más polémicos en Argentina.

En paralelo, comenzó a ganar protagonismo en la selección argentina, donde formó parte del proceso de las ‘Panteritas’ y dio el salto al plantel mayor en 2018, cuando todavía jugaba en Boca. Integró el equipo que conquistó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, tras caer en la final ante Colombia por 3-0. Desde entonces, se mantuvo como una de las habituales convocadas.

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Su mayor logro llegó en 2019, al formar parte del equipo argentino que obtuvo la histórica medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, superando a Brasil por 3-0 (parciales de 26-24, 25-20 y 25-21), resultado que representó la mejor ubicación de la selección en la historia del certamen.

En el Preolímpico Sudamericano de 2020, Bulaich, entonces jugadora de San Lorenzo, ingresó como opuesta en el segundo set del duelo decisivo ante Colombia y fue clave para la victoria por 3-1, que aseguró la segunda clasificación olímpica de las ‘Panteras’, rumbo a Tokio 2020.

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Bulaich disputó esos Juegos Olímpicos con Argentina, donde el equipo finalizó en el puesto once. También participó en el Mundial de Países Bajos-Polonia, ubicándose entre las máximas anotadoras del conjunto nacional junto a Erika Mercado, ecuatoriana nacionalizada argentina.

La punta argentina llegará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Youtube.

Daniela Bulaich y el nuevo entrenador arribarán a Alianza Lima por recomendación y aval de Facundo Morando. Según informó Cenaida Uribe, el técnico argentino ha estado asesorando a la dirigencia en el proceso de incorporaciones antes de su partida a Fluminense.

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De esta forma, Alianza procura minimizar el riesgo en la conformación del nuevo plantel tras la salida de todas sus jugadoras extranjeras, salvo la armadora Maria Alejandra Marín, quien continuará al menos una temporada más.