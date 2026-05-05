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Mauro Cantoro desconcertado con situación de Sekou Gassama en Universitario, pero el ‘Loco’ Vargas advirtió: “En Italia he visto casos que revierten”

El ‘Toro’ cuestionó la presencia del delantero hispano-senegalés en la ‘U’, aunque Juan Manuel le recordó que en Europa pudo ver jugadores que cambiaron el mal momento

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Mauro Cantoro desconcertado con situación de Sekou Gassama en Universitario, pero el ‘Loco’ Vargas advirtió.
Mauro Cantoro desconcertado con situación de Sekou Gassama en Universitario, pero el ‘Loco’ Vargas advirtió.

La búsqueda de regularidad se ha convertido en la obsesión de Universitario de Deportes, que necesita encontrar una racha de resultados positivos para volver a ser protagonista en la Liga 1 2026 y aspirar a competir al máximo nivel en la Copa Libertadores. El club ‘crema’ atraviesa un periodo en el que las dudas sobre el rendimiento de algunos refuerzos, como Sekou Gassama, se suman a la presión por cumplir los objetivos trazados para la temporada.

El caso del ‘9′ extranjero, quien solo ha disputado 101 minutos en tres partidos sin poder marcar goles, ha desatado opiniones divididas en el medio local. La expectativa por su llegada contrastó con el bajo impacto mostrado en sus presentaciones, sumado a los problemas físicos que tuvo.

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Bajo esa premisa, Mauro Cantoro no ocultó su desconcierto por la presencia del hispano-senegalés en el plantel. “Es jodido opinar. No estuvo a la altura de lo que es la ‘U’, yo estoy sorprendido”, admitió en primera instancia en ‘La Parrilla del Loco’.

La conversación se tornó más intensa cuando Juan Manuel Vargas planteó la posibilidad de que Gassama pueda sobreponerse a este mal arranque. “¿Crees que no le puede dar la vuelta a la tortilla?”. El ‘Toro’ replicó con escepticismo, señalando: “No, porque lo que viste, ¿qué sensación te da? ¿que puede revertir esto?”.

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El ‘Loco’, apelando a su experiencia en el fútbol europeo, recordó casos similares: “Yo he visto casos en Italia. Que lo ves muy mal, que no se para bien y revierte”. Para el exlateral, la historia no está escrita y la continuidad podría ser clave para que el delantero recupere confianza y efectividad.

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito.
Sekou Gassama solo anotó un gol con Universitario en amistoso contra LDU de Quito.

La postura de Cantoro se mantuvo firme y detalló sus razones: “Yo lo vi hasta sin noción de correr un campo de fútbol. O sea, la pelota está ahí y quiere patear pelota, pierna y cabeza. No tiene la sensibilidad del fútbol”. El exjugador remarcó que, en Universitario, el tiempo y la paciencia son bienes escasos, sobre todo cuando el equipo transita una etapa de exigencia máxima.

La discusión puso en relieve una inquietud central: ¿puede un jugador mostrar su mejor versión con pocos minutos en cancha? Juan Manuel Vargas defendió la necesidad de dar más oportunidades: “¿No crees que también la continuidad es importante? Porque si me pones 10 o 15 minutos, ¿qué te voy a demostrar? Te puedo demostrar chispazos”.

Mauro Cantoro, en cambio, se remitió al rigor de los grandes clubes: “Sí, pero en el Real Madrid, Mastantuono tiene 10 minutos y tiene que mostrar en ese tiempo. ¿Qué quieres, que esté en Real Madrid y entre tres partidos seguidos? Es jodido. Y la ‘U’, no la comparo con el Real Madrid, pero acá no te dan tiempo”.

El 'Toro' y el 'Loco' se refirieron al caso del delantero hispano-senegalés en el cuadro 'crema'. (Video: La Parrilla del Loco)

Franco Velazco sobre continuidad de Sekou Gassama en Universitario

La incertidumbre sobre el futuro de Sekou Gassama en Universitario sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Franco Velazco, administrador del club. “Nosotros tenemos que realizar una evaluación exhaustiva y sincera de cómo se encuentra hoy el primer equipo”, indicó en una reciente conferencia de prensa.

El dirigente anticipó que la decisión sobre la continuidad de ciertos jugadores, incluido Gassama, dependerá del análisis del rendimiento individual y del diagnóstico del nuevo comando técnico. “Seguramente, luego de esta evaluación, donde tendría que participar también claramente el nuevo comando técnico, estaríamos bajo la decisión de ver la posibilidad de prestar algunos jugadores que no se encuentren actualmente en el rendimiento que nosotros queremos”, puntualizó.

El máximo directivo ‘merengue’ remarcó que la revisión será amplia y no se limitará solo a los refuerzos recientes, todo con la consigna de obtener el tetracampeonato nacional. “Nos encontramos todos en una evaluación, porque queremos empezar el Clausura, sin que eso signifique que no vamos a pelear hasta el último minuto el Apertura”, expresó.

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