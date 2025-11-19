Miss Universo destaca a Karla Bacigalupo en la etapa final: “Representa a su país con valentía y resiliencia”

La competencia de Miss Universo se encuentra en su fase decisiva con la aproximación de la noche final, donde se definirá quién portará la corona internacional. En esta recta final, Karla Bacigalupo, representante de Perú, ha cobrado notoriedad al recibir un reconocimiento público desde la cuenta oficial de la organización internacional, que la describe como un ejemplo de fortaleza y liderazgo.

Tras la reciente competencia de Traje Típico, el certamen utilizó su canal oficial para destacar a las participantes y resaltar sus valores y logros personales. Karla Bacigalupo figuró entre las candidatas que la organización eligió para compartir un mensaje sobre su impacto más allá de la belleza.

En el texto difundido se lee: “Abogada y guionista, Karla combina creatividad, liderazgo y vocación de servicio para impulsar a las mujeres en todo el Perú mediante la narración de historias, el empoderamiento y la educación. Representa a su país con valentía, resiliencia y un compromiso por amplificar voces que suelen ser ignoradas”.

Miss Universo destaca a Karla Bacigalupo en la etapa final: “Representa a su país con valentía, resiliencia”

La publicación de Miss Universo en Instagram incluyó un retrato de Bacigalupo acompañado de este mensaje, lo que generó rápidamente una reacción entre seguidores nacionales e internacionales. La publicación alcanzó más de 15 mil me gusta y acumuló cientos de comentarios que manifiestan apoyo y orgullo por la representante peruana.

Los elogios no tardaron en llegar por parte del público. Diversos usuarios de la red social subrayaron la capacidad de Bacigalupo para combinar su trabajo creativo y social, destacando que la organización internacional distingue sus cualidades más allá de los parámetros tradicionales de los certámenes de belleza.

El camino de Miss Perú en el certamen se ha perfilado con fuerza, y la visibilidad obtenida en esta etapa ha impulsado su posición entre las favoritas para la corona, según la reacción en redes sociales y el apoyo reflejado en la plataforma oficial. Mientras la organización de Miss Universo avanza con las competencias finales, la figura de Bacigalupo aparece con una proyección sólida y un respaldo que sigue en aumento en el escenario internacional.

Karla Bacigalupo sorprendió al público y a la organización de Miss Universo 2025 al presentarse con un traje típico que rinde homenaje al Huascarán, la montaña más alta de Perú y una de las más representativas del continente. En la gala dedicada a la cultura nacional, la representante peruana destacó por la fuerza simbólica y la imponente presencia de su atuendo en la pasarela internacional.

La elección del diseño se centró en el Huascarán, ubicado en la Cordillera Blanca y declarado parte del Parque Nacional Huascarán en la provincia de Yungay, Áncash. El traje, confeccionado en tonos plateados e iridiscentes, reproducía una estructura que recuerda a abanicos de hielo desplegados, evocando la imagen del nevado bajo la luz de un amanecer andino. Los detalles incluyeron una corona con picos cristalinos que representaron las aristas del macizo y acentuaron la puesta en escena.

Miss Perú 2025 arrasa en la pasarela con un majestuoso traje típico inspirado en el Apu Huascarán. Infobae Perú / Captura TV - Miss Grand YouTube

En el momento de su presentación, la conductora de Miss Universo enfatizó el significado del atuendo al señalar: “Perú. Este conjunto está inspirado en el punto más alto del país. El Huascarán no es solo una montaña, Ella es un Apu, un espíritu sagrado de los Andes. Encarnando no solo la vista de una montaña, sino en un Apu, es Perú.”. La declaración antecedió a uno de los momentos más destacados de la jornada para la candidata peruana.

La atención también se dirigió hacia el impacto visual generado, reforzado por la seguridad de Bacigalupo y la interacción de cada elemento del traje con la iluminación del escenario. Cada pieza reflejaba la luz de forma que emulaba la cubierta de nieve del Huascarán, logrando una impresión memorable entre los asistentes.