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Receta de caldo verde

Aprende a preparar un delicioso y nutritivo caldo verde al estilo peruano

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Caldo verde peruano
Receta de caldo verde

Descubre los secretos de la gastronomía peruana con esta sencilla y deliciosa receta para preparar un caldo verde revitalizante. Un plato lleno de sabor y nutrientes.

Ingredientes para el caldo verde peruano

Para servir aproximadamente a 5 personas, necesitarás los siguientes ingredientes:

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- 1 sobre de fideos

- 2 litros de agua

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- 1 cucharadita de ajo molido sin sal

- 3 Papas blancas peladas y cortadas en cubos

- 2 Huevos batidos

- 150 gramos de Pak-Choi en tiras

- 200 gramos de Perejil

- 50 gramos de queso fresco en cubos

Pasos para preparar un exquisito caldo verde

Preparación del caldo

1. En una olla a fuego medio, haz hervir el agua con el ajo.

2. Añade las papas y deja cocinar durante 15 minutos.

3. Incorpora los huevos batidos y remueve constantemente. Después, retira la olla del fuego.

Preparación de la mezcla verde

1. Licúa las hojas de pak-choi y el perejil con un poco de agua hasta obtener una salsa homogénea.

2. Introduzca esta mezcla en la olla y mezcla bien.

Presentación del caldo

Para servir tu caldo verde peruano, decora cada plato con cubos de queso fresco.

Información nutricional

Cada porción de este delicioso caldo verde aporta 196.1 kcal, haciéndolo una opción saludable para almuerzo o cena. Además, este plato es libre de frutos secos y cacahuetes, lo que lo hace apto para personas con alergias a estos alimentos.

Es hora de llevarte un trozo de la rica cocina peruana a tu mesa. Disfruta de este nutritivo y delicioso caldo verde.

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