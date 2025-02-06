Receta de caldo verde

Descubre los secretos de la gastronomía peruana con esta sencilla y deliciosa receta para preparar un caldo verde revitalizante. Un plato lleno de sabor y nutrientes.

Ingredientes para el caldo verde peruano

Para servir aproximadamente a 5 personas, necesitarás los siguientes ingredientes:

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- 1 sobre de fideos

- 2 litros de agua

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- 1 cucharadita de ajo molido sin sal

- 3 Papas blancas peladas y cortadas en cubos

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- 2 Huevos batidos

- 150 gramos de Pak-Choi en tiras

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- 200 gramos de Perejil

- 50 gramos de queso fresco en cubos

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Pasos para preparar un exquisito caldo verde

Preparación del caldo

1. En una olla a fuego medio, haz hervir el agua con el ajo.

2. Añade las papas y deja cocinar durante 15 minutos.

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3. Incorpora los huevos batidos y remueve constantemente. Después, retira la olla del fuego.

Preparación de la mezcla verde

1. Licúa las hojas de pak-choi y el perejil con un poco de agua hasta obtener una salsa homogénea.

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2. Introduzca esta mezcla en la olla y mezcla bien.

Presentación del caldo

Para servir tu caldo verde peruano, decora cada plato con cubos de queso fresco.

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Información nutricional

Cada porción de este delicioso caldo verde aporta 196.1 kcal, haciéndolo una opción saludable para almuerzo o cena. Además, este plato es libre de frutos secos y cacahuetes, lo que lo hace apto para personas con alergias a estos alimentos.

Es hora de llevarte un trozo de la rica cocina peruana a tu mesa. Disfruta de este nutritivo y delicioso caldo verde.