Karla Bacigalupo entre las más votadas del Miss Universo y podría llegar al top 30

La representante de Perú, Karla Bacigalupo, se posiciona entre las candidatas con mayor apoyo en las votaciones digitales del Miss Universo 2025. A pocos días de la final, programada para el 21 de noviembre en Tailandia, Bacigalupo ocupa el décimo puesto en la competencia por el “People’s Choice”, un mecanismo que garantiza un lugar directo en el top 30 a la favorita del público mundial.

El respaldo alcanzado por Bacigalupo le permite mantenerse dentro del selecto grupo de favoritas, según el análisis publicado por el especialista en concursos de belleza Jeans Castro, quien revisó los resultados hasta la noche del 15 de noviembre.

Castro aseguró: “Perú continúa dentro del top 10 agarrándose con uñas y dientes”, al observar que la peruana mantiene una de las posiciones más sólidas de la región. Entre las aspirantes con más votos digitales figuran Bangladesh, Filipinas, Chile, México, Paraguay, Congo, Cambodia, Vietnam, Costa de Marfil y Perú, en ese orden.

A lo largo del certamen, Bacigalupo ha conseguido captar la atención tanto de seguidores como de observadores internacionales. Su participación en actividades oficiales, junto a la interacción con la prensa y el público local en Tailandia, aumentó su visibilidad dentro y fuera de la competencia.

La dinámica del Miss Universo contempla múltiples pruebas —desfiles en traje de baño y traje típico, entre otras— que suman puntos para seleccionar a las finalistas. Sin embargo, el formato contempla la posibilidad de que una candidata avance automáticamente al top 30 mediante la votación digital, lo que ha multiplicado los esfuerzos de las delegaciones y los fanáticos para apoyar a sus representantes.

Desde el inicio de la programación en Bangkok, el público peruano y la comunidad internacional han recurrido a campañas digitales con el objetivo de respaldar la candidatura de Bacigalupo. Comentarios en redes y plataformas especializadas subrayan el estilo, la cercanía y la soltura de la representante nacional.

La aprobación popular ha sido reconocida en la región asiática, donde Bacigalupo se ha convertido en una de las reinas más mencionadas. Su desempeño en las actividades previas y su conexión con las audiencias han fortalecido sus posibilidades de clasificar entre las treinta mejores.

El entorno digital y la estrategia de votación adoptada en el certamen de este año permiten la participación directa del público global, generando nuevos escenarios en la clasificación. La votación online se transformó en una herramienta determinante para el avance de las aspirantes en el certamen.

¿Dónde votar por Karla Bacigalupo?

La organización de Miss Universo ha habilitado la aplicación oficial del concurso como único canal para que los simpatizantes envíen sus votos a las candidatas. Esta app, disponible para Android y iOS, se puede descargar gratuitamente en Google Play o App Store. Desde su perfil, cualquier usuario puede emitir un voto por Karla Bacigalupo de manera gratuita una vez al día, o adquirir paquetes de votos adicionales para reforzar su apoyo.

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025? Paso a paso para sumar votos a favor de la peruana. Video: Instagram Miss Universe

¿Cómo votar para que Karla Bacigalupo entre al Top 30?

El proceso de votación requiere seguir estos pasos:

Descargar la aplicación oficial de Miss Universe desde Google Play o App Store .

Registrarse con un correo electrónico válido.

Acceder a la sección “Vote” en el menú principal.

Seleccionar “Contest” y buscar a Karla Bacigalupo , representante de Perú .

Obtener votos de forma gratuita visualizando anuncios o comprando paquetes dentro de la app.

Indicar el número de votos que se desea asignar y pulsar “Vote now”.

Confirmar el voto ingresando la contraseña registrada. El registro puede demorar hasta cinco minutos en completarse.

El plazo para votar cerrará el 18 de noviembre de 2025 a las 11:59 de la mañana, hora de Perú. El respaldo digital será clave para definir a la candidata que avanzará de manera directa al Top 30 de la gala final.