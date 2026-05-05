Vladimir Cerrón, prófugo desde hace dos años, es señalado de usar tecnología rusa y cubana para no ser ubicado

Un informe revela las polémicas declaraciones del presidente del Poder Judicial, quien sugiere que Vladimir Cerrón usa tecnología rusa para no ser capturado. Expertos analizan la viabilidad de esta teoría y las verdaderas herramientas que el prófugo podría estar utilizando. | ATV

El presidente José María Balcázar enfrenta una nueva oleada de cuestionamientos. Tras una serie de declaraciones sobre Israel y Alemania que generaron críticas y motivaron pedidos formales de rectificación por parte de ambas embajadas, y la renuncia de dos ministros clave de su gabinete—Defensa y Relaciones Exteriores—quienes lo contradijeron públicamente respecto a la compra de aeronaves a Estados Unidos, ahora se suma una nueva polémica vinculada a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, partido que impulsó la llegada de Balcázar al Congreso en 2021.

Consultado sobre la situación del excandidato presidencial y prófugo de la justicia, Balcázar admitió haberse comunicado con él y no descartó la posibilidad de que Cerrón cuente con acceso a tecnología rusa y cubana de evasión, lo que, según sugirió el mandatario, podría explicar la dificultad para ejecutar su captura.

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Cerrón, quien permanece en la clandestinidad desde hace más de dos años, continúa publicando videos y mensajes en redes sociales, manteniendo una activa presencia digital. Según la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el uso de herramientas como VPN puede ocultar la localización real del usuario, pero no garantiza una protección absoluta frente a los sistemas de rastreo estatales.

¿Cómo logra Vladimir Cerrón mantenerse oculto y activo en redes sociales?

Vladimir Cerrón ha logrado eludir a las autoridades peruanas durante más de dos años, pese a una orden de captura vigente y múltiples cambios de ubicación. Expertos en ciberseguridad descartan el uso de tecnología militar rusa para su protección y señalan que la utilización de VPN le permite enmascarar su dirección IP y simular presencia en otro país, aunque este método es vulnerable ante la detección por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia.

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La fiscalía sostiene que Cerrón lidera una organización criminal dedicada al lavado de activos, y que su actividad digital busca fortalecer su imagen política y mantener el control sobre Perú Libre.

En sus apariciones, Cerrón sigue un patrón visual: fondo blanco, bandera de Perú Libre y ningún elemento que revele su paradero. Convoca eventos y publica mensajes desde la clandestinidad.

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¿Qué dijo Balcázar?

Fotografía de archivo, tomada el pasado 19 de febrero, del presidente interino de Perú, José María Balcázar, al atender a la prensa, en Lima (Perú). EFE/STR

En entrevista con Milagros Leiva, el presidente encargado confirmó que mantiene comunicaciones frecuentes y sin restricciones con el prófugo líder de Perú Libre. Según afirmó, Vladimir Cerrón se comunica con él a través de su número telefónico habitual.

“Claro, de su teléfono antiguo. La Policía no dice nada de que esté blindado, sino que él tiene un sistema especial para que evite la interceptación”, respondió el mandatario a la pregunta de la periodista.

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Sobre lo que piensa de Vladimir Cerrón, Balcázar sostuvo: “El pueblo lo ha castigado duramente. No ha sacado ningún senador ni congresista. La realidad es así. En ese sentido, pienso que el pueblo peruano ha avanzado mucho en su voto y este ha sido un claro ejemplo de que estamos avanzando en cuanto a nuestra conciencia política”.

Añadió: “Al parecer tiene un sistema especial y parece que los rusos y los cubanos lo protegen”.

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La cercanía entre Vladimir Cerrón y José Balcázar se refleja en las comunicaciones frecuentes entre ambos, las cuales coinciden con diversas declaraciones controvertidas del mandatario sobre la política durante su gestión de transición. Estas posturas, que han generado malestar, proyectan una imagen de afinidad con el líder prófugo.

La permanencia de Cerrón fuera del alcance de la justicia no solo ha coincidido con sucesivos cambios en la jefatura de la DINI, sino también dudas sobre la voluntad política para ejecutar su captura. La recompensa oficial por información que conduzca a su paradero asciende a S/500 mil, mientras la fiscalía amplía las investigaciones por lavado de activos y organización criminal.

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