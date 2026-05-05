Rafael López Aliaga confirma que no jurará como senador: “Ni loco en estas condiciones”

Candidato presidencial insiste con el supuesto fraude y se niega a reconocer los resultados. Video: Panamericana

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó que no jurará como senador de la República tras adelantar que no reconocerá los resultados de las Elecciones Generales 2026.

“(¿Va a juramentar como senador?) Te adelanto, en estas condiciones, ni loco. (¿Ni loco va a juramentar como senador?) En estas condiciones, no", afirmó López Aliaga en entrevista con Panamericana.

PUBLICIDAD

En esa línea, se le consultó al líder de Renovación Popular si su virtual bancada de senadores y diputados lo seguirán y no juraran, a lo que respondió que no sabía y que “por el bien del país alguien tiene que quedarse”.

“(Pero usted ni loco juramenta como senador) No, en estas condiciones no. Eso sería convalidar lo que es un delito. Yo creo que alguien tiene que quedarse. Yo tengo un accesitario que entrará pues a cubrir mi sitio”, sostuvo, insistiendo en sus denuncias infundadas sobre un fraude electoral.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 81% de actas procesadas en la elección al Senado, Rafael López Aliaga se posiciona como el tercer candidato al Senado con mayor número de votos al conseguir 250.098 votos. Solo lo superan Miguel Torres, candidato a la Segunda Vicepresidencia por Fuerza Popular, y José Mercedes Castillo, hermano del golpista expresidente Pedro Castillo.

FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Confirma su alejamiento

En abril, Rafael López Aliaga ya había condicionado su juramentación como senador de la República a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atendiera sus denuncias sobre un supuesto fraude en los comicios del 12 de abril de 2026. El candidato presidencial de Renovación Popular había advertido que su decisión de asumir el cargo dependería de la existencia de “transparencia y garantía de legalidad” en el proceso.

PUBLICIDAD

“Mi decisión de jurar o no como senador va a depender justamente de si hay transparencia y garantía de legalidad. Legitimidad yo diría que ya no la tiene, francamente. Ya lo que ha hecho el señor Corvetto con la omisión culposa del Jurado Nacional de Elecciones, encabezado por el señor Burneo, ya el daño está hecho. El daño internacional que nos han hecho es fatal", declaró López Aliaga en conferencia de prensa.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El líder de Renovación Popular había insistido con la narrativa de un fraude electoral y exigió la anulación de 4.500 actas que calificó de irregulares. Esas declaraciones se produjeron luego de que el Pleno del JNE resolviera por unanimidad, el 24 de abril, la inviabilidad de realizar elecciones complementarias en Lima, como López Aliaga había exigido con amenaza de por medio al presidente del JNE.

PUBLICIDAD

La determinación del JNE respondió al reclamo previo del candidato, quien había convocado una manifestación en la avenida de la Peruanidad para exigir nuevos comicios en las mesas afectadas por la demora del material electoral. López Aliaga alegó que ciudadanos no lograron votar el 12 y 13 de abril por fallas logísticas atribuidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y responsabilizó directamente al presidente del JNE,Roberto Burneo: “Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada”.