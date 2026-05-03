Perú

Capitán PNP amasó fortuna de S/ 31 millones, pero gana apenas S/ 4 mil: clientes de su empresa se dedican al transporte de oro

La Fiscalía acusa a Vallejos de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo tras detectar una brecha entre sus ingresos oficiales y su patrimonio millonario, que podría tener vínculos con casos de “cambiazos” de oro

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Capitán PNP tiene S/ 31 millones en el banco, pero no explica cómo lo hizo con un sueldo de S/ 4 mil. (Foto: Difusión)
Capitán PNP tiene S/ 31 millones en el banco, pero no explica cómo lo hizo con un sueldo de S/ 4 mil. (Foto: Difusión)

El hallazgo de más de S/31 millones movilizados en las cuentas bancarias del capitán Román Vallejos Castillo en apenas dos años ha ka sospecha de la Fiscalía sobre una posible relación entre operaciones contra la minería ilegal y oficiales que organizaban el robo de lingotes de oro que eran reemplazados por cobre en casos conocidos como “cambiazos”.

La suma investigada, S/31,4 millones según peritaje contable dado a conocer por La República, indica que resulta injustificable que el agente de la PNP haya amasado tal fortuna frente a los ingresos oficiales registrados por el capitán Vallejos, quien según declaraciones juradas de Bienes y Rentas, tenía un sueldo de S/4 mil mensuales y sumó únicamente S/96 mil en ingresos legítimos entre 2023 y 2025.

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Esta discrepancia es el eje de la acusación fiscal que lidera Luis Mina Abanto, imputándole enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo. En la documentación figura que Prama Cars, empresa perteneciente a Vallejos, fue titular de 96 vehículos, pero las ventas no justifican la suma de S/31,4 millones, cifra que a la fecha sigue sin explicación.

El mecanismo empleado implicaría transferencias bancarias en Perú y el extranjero en apariencia legales, aunque de origen presuntamente ilícito. El levantamiento del secreto bancario arrojó que entre enero de 2023 y enero de 2025, Vallejos recibió abonos por 13,4 millones de soles en cuentas locales y movimientos adicionales en dólares durante el mismo periodo.

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La red policial detrás del robo de oro: modus operandi y complicidades

El enriquecimiento de Vallejos se sustenta en una estructura criminal dentro de la Policía Nacional, compuesta por oficiales del Departamento de Inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho. Según La República el capitán sería el encargado de filtrar información y disponía vehículos de Prama Cars para transportar el oro que debía incautarse por las autoridades.

Inmovilizan millonario cargamento de oro peruano vinculado a minería ilegal
Inmovilizan millonario cargamento de oro peruano vinculado a minería ilegal| Fiscalía de la Nación

Uno de los episodios documentados por la fiscalía corresponde al 21 de mayo de 2023. Vallejos advirtió a su compañero de promoción, el capitán Jorge Benítez Gutiérrez —jefe del Departamento de Búsqueda de la División de Inteligencia de la Dirincri— que la empresa Key Transport Group trasladaba cuatro lingotes de oro valorizados en S/2 millones. Un día después, el equipo de Benítez y el coronel Rafael Morón Díaz realizó la intervención, pero los lingotes nunca llegaron a poder de la autoridad competente.

Un colaborador eficaz detalló que el oro fue reemplazado por barras de cobre y vendido en el mercado ilegal. Las ganancias eran repartidas entre los involucrados, con el capitán como organizador y encargado de los beneficios.

Según la misma fuente, el 10 de julio de 2023, durante un traslado al almacén de Servicios Aeroportuarios Andinos (SASAA), en el Callao, se sustrajo un lingote de oro. Los investigadores consignaron que el abono de S/8,5 millones en la cuenta de Vallejos coincide con el valor de un lingote robado por S/5,8 millones, reforzando la hipótesis fiscal de un enriquecimiento sin respaldo en la actividad formal de la empresa automotriz.

Prama Cars y las justificaciones del capitán Vallejos

La defensa de Vallejos atribuye sus millonarios movimientos bancarios a la compraventa de autos usados mediante Prama Cars, empresa constituida el 18 de marzo de 2022 con un capital de S/5 mil y la participación de su padre, Apolinar Vallejos Vásquez, según registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) citados por La República.

El kilo de oro ilegal puede alcanzar los 100 mil dólares en el mercado negro, superando con creces al narcotráfico, según el Mininter. (Composición Infobae/ Fotos Sector Minero Energético/Política Exterior)
El kilo de oro ilegal puede alcanzar los 100 mil dólares en el mercado negro, superando con creces al narcotráfico, según el Mininter. (Composición Infobae/ Fotos Sector Minero Energético/Política Exterior)

Sin embargo, la evidencia señala que la firma vendió apenas 96 vehículos en el periodo investigado, a precios unitarios de USD 6.000 a USD 10.000, un rango insuficiente para justificar el volumen de dinero detectado.

El colaborador eficaz y la red de relaciones en la Policía Nacional

El vínculo clave de Vallejos es el capitán Jorge Benítez Gutiérrez, su compañero en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional y pieza fundamental en los “cambiazos” de metales preciosos.

Según La República, un colaborador eficaz bajo protección fiscal colocó a ambos en el centro de una red dedicada a utilizar la institución para apropiarse de oro y desviar las ganancias ilícitas hacia cuentas personales y empresas pantalla.

El fiscal Luis Mina Abanto indicó a al diario que la investigación continúa y lo identificado no sería todo: el hallazgo de los S/31 millones en las cuentas de Vallejos sería un indicio de que habría más “cambiazos”.

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