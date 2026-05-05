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Hugo Garcia le regaló un anillo a Isabella Ladera y ella revela el motivo: “Por un año de conocernos”

La influencer compartió su felicidad en redes sociales, pero llamó la atención el tiempo que lleva junto al peruano, pese a su avanzado estado de gestación

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Composición de dos imágenes. Izquierda: Hugo Garcia e Isabella Ladera posando sonrientes. Derecha: Primer plano de una mano con un anillo plateado
La influencer Isabella Ladera muestra el anillo que le regaló Hugo Garcia, revelando que es un símbolo de su primer año de conocerse.

Hugo García sorprendió a Isabella Ladera con un anillo para celebrar el primer aniversario desde que se conocieron, un gesto que la influencer venezolana compartió con entusiasmo en sus redes sociales. La noticia se difundió rápidamente entre sus seguidores, quienes no pasaron por alto el detalle de la fecha, ya que la pareja se encuentra a pocas semanas de recibir a su primer hijo.

En una publicación en sus historias de Instagram, Isabella Ladera mostró su alegría y explicó el trasfondo del presente. “Hermanas, mi niño me puso un anillo porque estamos cumpliendo un año de conocernos y por el día de la mami adelantado”, escribió la modelo.

Tras anunciar este regalo, Isabella compartió otra fotografía en la que luce su avanzado estado de gestación y sobre él mostró el anillo que ahora la une más a Hugo, sobre lo que escribió “Los amo”, en clara alusión al deportista y su bebé.

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Primer plano del rostro de una mujer con ojos llorosos, posiblemente Isabella Ladera, con cabello oscuro y parte de una sábana clara en el fondo
Isabella Ladera expresa su alegría y emoción tras recibir un anillo de Hugo García con motivo de su primer año de relación y el Día de la Madre.

La pareja, que reside en Estados Unidos, ha compartido abiertamente los momentos más significativos de su relación a través de las plataformas digitales. El obsequio de Hugo García no solo alude al aniversario de su primer encuentro, sino que también representa una muestra de apoyo y cariño hacia Isabella en una etapa crucial, a solo semanas de convertirse en padres. El exchico reality mantiene una relación estable con la modelo venezolana, quien ha documentado buena parte de su embarazo en redes sociales.

Durante los últimos meses, la relación de ambos se ha consolidado, a pesar de que García viajó temporalmente a Lima para participar en una competencia Ironman. La pareja se reencontró poco después en Miami, ciudad donde actualmente residen y donde esperan la llegada de su hijo.

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Primer plano de la mano de Isabella Ladera mostrando un anillo plateado con brillantes en el dedo anular, sobre su pierna vestida de verde claro
Isabella Ladera muestra el anillo que le regaló Hugo García, celebrando un año de haberse conocido y compartiendo la emotiva razón con sus seguidores.

Hugo García e Isabella Ladera revela que tendrán un niño

El lunes 6 de abril, la pareja compartió con sus seguidores otro de los momentos más esperados: la revelación del género de su bebé. Hugo García e Isabella Ladera organizaron una pequeña reunión familiar para descubrir si esperaban un niño o una niña. La respuesta llegó al cortar una torta cuyo interior celeste confirmó la llegada de un varón.

“Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”, publicaron junto a una serie de imágenes que capturaron la emoción del momento. La noticia se acompañó con una sesión de fotos en la que participaron ambos y Mía, la hija mayor de Isabella fruto de una relación anterior.

Toda la familia vistió de blanco y se rodeó de detalles deportivos, desde pelotas de béisbol hasta carritos de juguete, en alusión a la pasión de Hugo por el deporte y a los sueños compartidos para el futuro de su hijo.

Hugo Garc ía e Isabella Ladera
Hugo García e Isabella Ladera comparten la emocionante noticia de que esperan un niño, posando con ropa de bebé de Mercedes-AMG Petronas F1 Team y un coche de juguete. (Instagram Isabella Ladera / Hugo García)

El gesto no pasó desapercibido entre figuras del espectáculo y amigos, quienes dejaron comentarios como “Los sueños sí se cumplen”, frase que también utilizó Isabella junto a la publicación. Personalidades como Natalia Segura, Ignacio Baladán, Korina Rivadeneira y Jota Benz se sumaron a las felicitaciones, mostrando el respaldo del entorno mediático a la pareja.

Las imágenes difundidas reflejan la ilusión de la familia ante la llegada del nuevo integrante. El proceso de embarazo de Isabella Ladera ha sido compartido de forma constante en redes, donde la modelo ha encontrado una comunidad de apoyo y acompañamiento. El vínculo entre ambos se ha fortalecido en el último año, marcado por cambios y proyectos en común.

El anuncio del anillo y la revelación del sexo del bebé marcan una etapa significativa para Hugo García e Isabella Ladera, quienes afrontan juntos la inminente llegada de su primer hijo varón.

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