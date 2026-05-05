Adolescente sobrevive a caída de cuatro pisos y recupera movilidad de sus piernas tras compleja cirugía

El canal espinal resultó invadido por fragmentos óseos, comprometiendo gravemente las estructuras nerviosas y haciendo inminente la posibilidad de parálisis - Créditos: Essalud.

Una adolescente de 14 años sobrevivió a una caída desde un cuarto piso que dejó su futuro en suspenso. La fractura de la quinta vértebra lumbar provocó que múltiples fragmentos óseos invadieran el canal espinal, comprimiendo estructuras nerviosas y poniendo en grave riesgo la movilidad de sus piernas.

La posibilidad de quedar en una silla de ruedas parecía inminente, pero la intervención de un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Lambayeque cambió el desenlace.

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El diagnóstico era crítico: desplazamiento de huesos que amenazaban con lesionar de forma permanente el sistema nervioso. Para abordar el caso, los especialistas planificaron una operación de alta complejidad, en la que la precisión y la coordinación resultaron determinantes.

El neurocirujano Yuri Vladimir Valdivieso Villena lideró la cirugía, que consistió en retirar los fragmentos óseos, descomprimir el canal espinal y sustituir la vértebra dañada por un cilindro de titanio con injerto óseo sintético.

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La intervención, liderada por el neurocirujano Yuri Vladimir Valdivieso Villena, incluyó la extracción de fragmentos óseos y el reemplazo de la vértebra dañada por un cilindro de titanio con injerto sintético - Créditos: Essalud.

“El procedimiento requirió la movilización minuciosa de estructuras vasculares mayores, como la aorta y los vasos ilíacos, para permitir la extracción de los fragmentos óseos, la descompresión del canal espinal y el reemplazo de la vértebra afectada”, explicó.

La intervención implicó movilizar cuidadosamente órganos vitales para acceder al epicentro de la lesión. Carlos Ledesma Martin, jefe del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, subrayó la importancia del trabajo en equipo para manipular con seguridad las delicadas estructuras vasculares y mantener la estabilidad de la columna vertebral.

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Por su parte, Henry Becerra Hernández, jefe del Departamento de Cirugía II, remarcó que la complejidad de procedimientos con abordaje abdominal ha ido en aumento y que el hospital ha mejorado sus capacidades técnicas para ofrecer este tipo de tratamientos avanzados.

El procedimiento requirió desplazar cuidadosamente vasos sanguíneos vitales y un trabajo coordinado para proteger la estabilidad de la columna (Créditos: Essalud)

“Cada movimiento era crucial. Estábamos a milímetros de estructuras que, de ser rozadas, podían cambiar el destino de la paciente para siempre”, destacaron los médicos tras la exitosa intervención. El tiempo en la sala de operaciones se vivió como una batalla de precisión quirúrgica y humanidad, donde la tecnología y la experiencia médica se combinaron para devolverle la esperanza a la familia.

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Fuera del quirófano, los padres aguardaban bajo la tensión y la incertidumbre. La espera terminó con lágrimas y alivio al ver a su hija de pie, dando los primeros pasos tras la cirugía. “Sentimos que Dios puso sus manos en las de los cirujanos que operaron a nuestra hija”, expresaron emocionados. “Ver a nuestra niña de pie, ver que recuperó su futuro, es un regalo que no tiene precio. No solo salvaron su columna, salvaron su vida entera.”

Tras recibir el alta médica, la joven regresó a su hogar con una placa de titanio en la columna y una nueva oportunidad para construir su vida. El caso refleja el avance en las técnicas quirúrgicas del sistema Essalud y la capacidad profesional de los equipos médicos para enfrentar desafíos extremos. Para la familia, la recuperación de su hija significa mucho más que una victoria médica: representa el renacer de una esperanza que parecía perdida.

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