Perú

Hallazgo en Cajamarca: descubren nueva especie de lagartija en área protegida

Este animal fue identificado tras un análisis de más de 250 ejemplares y utilizar técnicas moleculares y morfológicas avanzadas en un trabajo colaborativo entre Perú y Ecuador

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El Bosque de Protección Pagaibamba no solo alberga nuevas especies, sino que cumple funciones vitales como el abastecimiento de agua y la regulación ambiental - Créditos: Sernanp.
El Bosque de Protección Pagaibamba no solo alberga nuevas especies, sino que cumple funciones vitales como el abastecimiento de agua y la regulación ambiental - Créditos: Sernanp.

La reciente descripción de Petracola ianwhitei, una nueva especie de lagartija hallada en el Bosque de Protección Pagaibamba, ha reavivado la atención sobre el potencial biológico aún inexplorado de las áreas naturales protegidas en Perú. El hallazgo, publicado en la revista científica Zootaxa, es el resultado de un trabajo colaborativo entre instituciones de Perú y Ecuador, y pone en relieve la urgencia de fortalecer la investigación en ecosistemas andinos.

El descubrimiento se concretó luego de un riguroso muestreo de herpetofauna realizado entre 2022 y 2023 en la región Cajamarca, donde los investigadores Lourdes Y. Echevarría, Pablo J. Venegas, Luis A. García-Ayachi, Antonio García-Bravo y Omar Torres-Carvajal recolectaron más de 250 ejemplares para su análisis.

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El equipo, integrado por especialistas del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Rainforest Partnership, el Instituto Peruano de Herpetología, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, combinó técnicas de genética molecular y morfología comparada para distinguir cinco especies nuevas, entre ellas Petracola ianwhitei.

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El presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), José Carlos Nieto Navarrete, subrayó que este tipo de hallazgos demuestra cómo los bosques protegidos pueden albergar biodiversidad desconocida. Petracola ianwhitei fue identificada en ambientes que oscilan entre los 2.770 y 3.172 metros de altitud, tanto bajo troncos y rocas en el borde del bosque nublado como en zonas abiertas, lo que demuestra su capacidad de adaptación a distintos microhábitats andinos.

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Entre las características diagnósticas de esta lagartija, los especialistas destacan la ausencia de dicromatismo sexual y diferencias notorias en el número de escamas, así como la carencia de ciertas estructuras que sí están presentes en especies afines. La evidencia genética fue clave para confirmar que se trataba de una especie antes desconocida por la ciencia, separándola de otros miembros del género Petracola.

La publicación en Zootaxa no solo documenta a Petracola ianwhitei, sino que amplía el mapa de la diversidad herpetológica en la Cordillera Occidental y Central de los Andes del norte peruano. Los autores enfatizan que la identificación de nuevas especies es solo posible mediante muestreos sistemáticos y el uso de herramientas moleculares avanzadas, una tarea que requiere inversión sostenida y cooperación internacional.

Científicos peruanos y ecuatorianos describen especie inédita en el Bosque de Protección Pagaibamba - Créditos: Sernanp.
Científicos peruanos y ecuatorianos describen especie inédita en el Bosque de Protección Pagaibamba - Créditos: Sernanp.

Relevancia ecológica y social del Bosque de Protección Pagaibamba

El Bosque de Protección Pagaibamba, donde se halló la nueva lagartija, cumple un papel estratégico en la región Cajamarca no solo por su biodiversidad. Según Sernanp, el área asegura el abastecimiento de agua para consumo humano y riego agrícola en los distritos de Querocoto, Llama y Huambos.

Además, contribuye a la conservación de suelos y la regulación del ciclo hidrológico, lo que protege a las comunidades locales frente a sequías, erosión y otros riesgos ambientales.

El hallazgo de Petracola ianwhitei refuerza la importancia de mantener y fortalecer estos espacios protegidos. Nieto Navarrete remarcó que “la existencia de especies no descritas revela cuánto queda por descubrir en los ecosistemas andinos y la necesidad de continuar con inventarios biológicos”.

Para los investigadores, cada nueva especie documentada es un argumento adicional para sostener políticas de conservación y monitoreo en territorios amenazados por el cambio de uso del suelo y el avance de actividades humanas.

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