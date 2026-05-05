Adolfo Aguilar es el nuevo conductor de ‘La Granja VIP’ en reemplazo de Yaco Eskenazi

El expresentador de ‘Yo Soy’ se suma a las filas de Panamericana Televisión para ser parte del reality de convivencia | Panamericana

El lunes 4 de abril, La Granja VIP inició una nueva etapa con la llegada de Adolfo Aguilar como conductor. El expresentador de ‘Yo Soy’ se integró a Panamericana Televisión para asumir la conducción del reality, marcando el cierre de una etapa dirigida por Yaco Eskenazi. La producción apostó por una figura reconocida en el medio televisivo peruano, con experiencia en formatos de competencia y entretenimiento.

Durante la emisión en la que se oficializó el cambio, Ethel Pozo presentó en vivo a su nuevo compañero. Aguilar ingresó al set con energía y agradeció la oportunidad de sumarse al equipo.

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En sus primeras palabras ante el público, el conductor expresó: “Muchísimas gracias a todos. Estoy feliz, agradecido. Estoy aquí parado porque realmente yo me acuesto escuchando La Granja, es adictivo”, dejando en claro su afinidad con el espacio y su disposición para afrontar el reto.

Adolfo Aguilar, el nuevo conductor de 'La Granja VIP', saluda al público en el escenario junto a su coanfitriona. (Panamericana TV)

La reacción de los panelistas y críticos televisivos no se hizo esperar. El recibimiento a Adolfo Aguilar resultó positivo, destacando su trayectoria previa y su capacidad para adaptarse a la dinámica del formato.

La decisión de integrarlo como dupla de Ethel Pozo responde a la necesidad de mantener la conexión con la audiencia tras la salida de Yaco Eskenazi, quien había formado parte del equipo desde los tiempos de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

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Adolfo Aguilar canta con entusiasmo junto a su compañera en el set de 'La Granja VIP', marcando su debut como el nuevo conductor del popular programa de televisión en reemplazo de Yaco Eskenazi. (Panamericana TV)

Yaco Eskenazi anunció su salida de ‘La Granja VIP’

La noche del 27 de abril, Yaco Eskenazi sorprendió a los seguidores del reality al confirmar en vivo su despedida. Durante los minutos finales de la gala, el conductor explicó los motivos detrás de la decisión: “Esta es mi última semana en la granja”, anunció frente a sus compañeros y al público. La noticia reflejó un cambio significativo, ya que Eskenazi había acompañado la conducción durante varias temporadas.

El conductor detalló que la salida responde a compromisos laborales y personales, junto con la expansión de su show de stand up ‘Yaco y el Loco’, realizado en conjunto con el ‘Loco’ Wagner.

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“Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera... he tenido que tomar esta difícil decisión”, explicó al aire. Esta declaración evidenció que la agenda de Yaco Eskenazi se encontraba saturada por nuevos proyectos profesionales.

El conductor Yaco Eskenazi se despidió entre lágrimas del reality 'La Granja VIP'. En un emotivo discurso, agradeció a la producción y a su compañera Ethel Pozo, quien no pudo evitar emocionarse.

En ese contexto, Ethel Pozo intervino para brindar mayores detalles a la audiencia: “Y déjame ayudarte porque le está yendo muy bien, muy bien en ‘Yaco y el Loco’, y lo están pidiendo a full y tiene una agenda recargada que se cruza, ¿verdad, Yaco?”. El conductor reafirmó la versión con un “Así es, así es, Ethel”, confirmando que el crecimiento de su carrera fuera del programa fue determinante para su salida.

La transición en la conducción de La Granja VIP representa una etapa de ajustes para el reality. Adolfo Aguilar asume el papel de conductor con la expectativa de imprimir su sello personal y mantener el interés del público. El respaldo de la producción y la buena acogida del público y los críticos sugieren que el programa buscará reforzar su propuesta televisiva bajo la nueva conducción.

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