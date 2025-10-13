La noche de trajes típicos del Miss Grand International 2025 puso en el centro de atención a la representante de Perú, Flavia López, quien apareció en el escenario con un vestuario inspirado en la orquídea mágica peruana. La pasarela, realizada el lunes 13 de octubre, reunió a candidatas de todo el mundo, cada una mostrando elementos culturales de sus países frente a un público internacional.

El vestido que portó López estuvo lleno de matices simbólicos. La prenda, en tonos rosas y plateados, fue diseñada por Beto Pinedo, reconocido por su participación constante en la confección de atuendos para reinas peruanas en concursos internacionales. Pinedo también fue responsable del icónico traje de parihuana de Janick Maceta en el Miss Universo, consolidando su experiencia en vestuarios con identidad nacional.

Flavia López lució traje típico inspirado en la orquídea en el Miss Grand International 2025

Este año, su trabajo incluyó un factor sorpresa: al desplegar un mecanismo en la parte trasera, la falda se transformó en una gran orquídea, resultado que generó aplausos entre los asistentes.

Mientras la candidata desfilaba, el presentador explicó el significado del vestuario, transmitiendo el concepto compartido por la organización peruana: “Orquídea mágica peruana. La orquídea mágica peruana es una planta exótica reconocida por su belleza y elegancia, pero también representa una fuente de bienestar para la salud. Las orquídeas poseen propiedades asociadas a la mejora del ánimo y el bienestar general, contribuyendo a alcanzar la paz interior necesaria para vivir en armonía”.

“En Perú, la orquídea es símbolo de paz y pureza, valores significativos que deseo compartir con el mundo. Invito a todos a vivir y disfrutar cada momento de la vida en paz. Miss Grand Perú”. Esta cita reflejó la intención de transmitir valores de paz y bienestar, utilizando un elemento natural como símbolo.

El desfile de Flavia López también marcó otro punto destacado: la evidente recuperación de la candidata. Días atrás, la peruana enfrentaba complicaciones por una lesión en la rodilla que restringió su movilidad e incluso le impidió utilizar tacones durante el evento. Pese a esta limitación, su desempeño sobre el escenario fue notoriamente mejor y logró desplazarse con seguridad. Esta evolución no pasó desapercibida para el público ni para sus seguidores en redes sociales.

En el certamen, Flavia López mantiene altas expectativas respecto a su ingreso al top 20, especialmente en la categoría de Country’s Power of the Year. Este reconocimiento, basado en la votación del público, ofrece un pase directo a la gran final, agendada para el 18 de octubre. Perú se perfila así entre las favoritas, con una de las presentaciones más celebradas de la gala.

Gran final del Miss Grand International 2025: fecha, hora y cómo ver el certamen en vivo

La edición 2025 del Miss Grand International culminará el sábado 18 de octubre con la esperada gala de coronación en Tailandia. El evento iniciará a las 7.00 p. m., hora local, equivalente a las 7.00 a. m. en Perú. La final durará aproximadamente tres horas, periodo en el que las finalistas desfilarán y se conocerá a la nueva soberana, quien sucederá a Christine Opiaza de Filipinas, ganadora del título en 2024 tras la renuncia de Rachel Gupta.

La ceremonia destaca como el cierre de una extensa agenda de actividades y competencias que captaron la atención del público desde inicios de mes. Los seguidores del certamen podrán disfrutar la transmisión en vivo y de forma gratuita, accediendo al canal oficial de Grand TV en YouTube o a la página de Facebook de Miss Grand International. Ambas plataformas ofrecerán cobertura completa, traducción simultánea y comentarios para facilitar el acceso a toda la audiencia internacional.