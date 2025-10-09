Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por Flavia López para que ingrese al Top 20 del certamen?

Miss Grand International 2025: paso a paso para votar por Flavia López y apoyar al Perú

La representante peruana Flavia López continúa dejando en alto el nombre del Perú en el 'Miss Grand International 2025′, certamen que se realiza en Tailandia.

La joven modelo y reina de belleza busca asegurar su pase directo al Top 20 del concurso gracias al voto del público, una etapa crucial que depende del apoyo de sus seguidores a través de las redes sociales oficiales del evento.

A pocos días de la gran gala final, la organización del Miss Grand International anunció la apertura oficial de las votaciones en línea, donde los fanáticos de todo el mundo pueden apoyar a su candidata favorita con tan solo un clic.

¿Cómo votar por Flavia López en el ‘Miss Grand International’?

El proceso de votación es simple, pero tiene algunos detalles importantes que pueden marcar la diferencia. De acuerdo con la organización, los votos serán contabilizados únicamente en dos plataformas oficiales: Facebook e Instagram del MGI.

Cada interacción tiene un valor específico:

En Facebook , un “corazón” equivale a 5 puntos .

En Instagram, un “corazón” equivale a 10 puntos.

¿Cómo votar por Flavia López desde el Facebook de el ‘Miss Grand International’?. FB

Sin embargo, solo se contarán los votos de los nuevos seguidores, por lo que los fans deben seguir las cuentas oficiales antes de votar para que su voto sea válido.

La votación está abierta hasta el 9 de octubre a las 9:00 am. (hora peruana). Es importante actuar con rapidez, en esta primera etapa se conocerán a las primeras 20, luego reducirá el grupo a 10 y finalmente se definirá qué candidata gana el título del “Poder del Año del País” (Country’s Power of the Year), reconocimiento que garantiza el ingreso automático al Top 20 de finalistas.

¿Cómo votar por Flavia López desde el Instagram el ‘Miss Grand International’?. IG

Flavia López continúa en competencia pese a sufrir accidente

La participación de Flavia López en el Miss Grand International ha estado marcada por su fortaleza y determinación. La modelo de 20 años sufrió un accidente durante los ensayos previos al concurso, lo que le ocasionó una lesión en la rodilla y la obligó a usar muletas durante parte de su preparación en Tailandia.

A pesar de las dificultades médicas y la recomendación de reposo, la joven decidió continuar en competencia, ganándose el respeto de sus compañeras y del público internacional.

El propio director del certamen, Mr. Nawat Itsaragrisil, la incluyó entre sus favoritas por su actitud perseverante y su compromiso con la representación peruana.

Representante peruana en el Miss Grand 2025 reta a la adversidad y busca un lugar en el Top 20

Reaparición en la cena de gala en Hua Hin

El pasado 6 de octubre, todas las candidatas viajaron a Hua Hin para asistir a la tradicional cena de gala, uno de los eventos más esperados del Miss Grand International.

La presencia de Flavia López generó gran expectativa, pues muchos creían que asistiría con muletas debido a su reciente lesión. Sin embargo, la modelo sorprendió al público al presentarse caminando con dificultad, pero sin apoyo externo.

Durante la gala, Flavia deslumbró con un elegante vestido rojo, una elección simbólica que resaltó su determinación y fuerza. Además, optó por no usar tacones para evitar agravar su lesión, demostrando que la elegancia y la autenticidad pueden ir de la mano incluso en medio de la adversidad.

Flavia López desfiló sin muletas en el Miss Grand International tras accidente: “Mi compromiso sigue intacto” | Instagram

Expectativa por la competencia de traje de baño

La próxima prueba del certamen será la competencia de traje de baño, programada para este 9 de octubre, y aún no se ha confirmado si Flavia participará con la bota ortopédica, con muletas o en silla de ruedas.

Su decisión se mantiene en reserva, aunque en redes sociales dejó entrever que seguirá compitiendo hasta donde su salud se lo permita.“Seguiré en competencia con todas mis fuerzas. Representar al Perú es un compromiso que asumo con amor y responsabilidad”, escribió la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje de Flavia López fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes no han dejado de expresarle su apoyo mediante mensajes y votos en las redes del certamen.

Su publicación acumuló miles de ‘me gusta’ y decenas de comentarios de apoyo por parte de exreinas de belleza, colegas del modelaje y seguidores internacionales, que destacaron su perseverancia y espíritu competitivo.

