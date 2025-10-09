Perú

Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por Flavia López para que ingrese al Top 20 del certamen?

Las votaciones ya están abiertas en Facebook e Instagram del certamen internacional. Un simple “corazón” podría llevar a la modelo peruana directo al Top 20.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Miss Grand International 2025: paso
Miss Grand International 2025: paso a paso para votar por Flavia López y apoyar al Perú

La representante peruana Flavia López continúa dejando en alto el nombre del Perú en el 'Miss Grand International 2025′, certamen que se realiza en Tailandia.

La joven modelo y reina de belleza busca asegurar su pase directo al Top 20 del concurso gracias al voto del público, una etapa crucial que depende del apoyo de sus seguidores a través de las redes sociales oficiales del evento.

A pocos días de la gran gala final, la organización del Miss Grand International anunció la apertura oficial de las votaciones en línea, donde los fanáticos de todo el mundo pueden apoyar a su candidata favorita con tan solo un clic.

¿Cómo votar por Flavia López en el ‘Miss Grand International’?

El proceso de votación es simple, pero tiene algunos detalles importantes que pueden marcar la diferencia. De acuerdo con la organización, los votos serán contabilizados únicamente en dos plataformas oficiales: Facebook e Instagram del MGI.

Cada interacción tiene un valor específico:

  • En Facebook, un “corazón” equivale a 5 puntos.
  • En Instagram, un “corazón” equivale a 10 puntos.
¿Cómo votar por Flavia López
¿Cómo votar por Flavia López desde el Facebook de el ‘Miss Grand International’?. FB

Sin embargo, solo se contarán los votos de los nuevos seguidores, por lo que los fans deben seguir las cuentas oficiales antes de votar para que su voto sea válido.

La votación está abierta hasta el 9 de octubre a las 9:00 am. (hora peruana). Es importante actuar con rapidez, en esta primera etapa se conocerán a las primeras 20, luego reducirá el grupo a 10 y finalmente se definirá qué candidata gana el título del “Poder del Año del País” (Country’s Power of the Year), reconocimiento que garantiza el ingreso automático al Top 20 de finalistas.

¿Cómo votar por Flavia López
¿Cómo votar por Flavia López desde el Instagram el ‘Miss Grand International’?. IG

Flavia López continúa en competencia pese a sufrir accidente

La participación de Flavia López en el Miss Grand International ha estado marcada por su fortaleza y determinación. La modelo de 20 años sufrió un accidente durante los ensayos previos al concurso, lo que le ocasionó una lesión en la rodilla y la obligó a usar muletas durante parte de su preparación en Tailandia.

A pesar de las dificultades médicas y la recomendación de reposo, la joven decidió continuar en competencia, ganándose el respeto de sus compañeras y del público internacional.

El propio director del certamen, Mr. Nawat Itsaragrisil, la incluyó entre sus favoritas por su actitud perseverante y su compromiso con la representación peruana.

Representante peruana en el Miss
Representante peruana en el Miss Grand 2025 reta a la adversidad y busca un lugar en el Top 20

Reaparición en la cena de gala en Hua Hin

El pasado 6 de octubre, todas las candidatas viajaron a Hua Hin para asistir a la tradicional cena de gala, uno de los eventos más esperados del Miss Grand International.

La presencia de Flavia López generó gran expectativa, pues muchos creían que asistiría con muletas debido a su reciente lesión. Sin embargo, la modelo sorprendió al público al presentarse caminando con dificultad, pero sin apoyo externo.

Durante la gala, Flavia deslumbró con un elegante vestido rojo, una elección simbólica que resaltó su determinación y fuerza. Además, optó por no usar tacones para evitar agravar su lesión, demostrando que la elegancia y la autenticidad pueden ir de la mano incluso en medio de la adversidad.

Flavia López desfiló sin muletas en el Miss Grand International tras accidente: “Mi compromiso sigue intacto” | Instagram

Expectativa por la competencia de traje de baño

La próxima prueba del certamen será la competencia de traje de baño, programada para este 9 de octubre, y aún no se ha confirmado si Flavia participará con la bota ortopédica, con muletas o en silla de ruedas.

Su decisión se mantiene en reserva, aunque en redes sociales dejó entrever que seguirá compitiendo hasta donde su salud se lo permita.“Seguiré en competencia con todas mis fuerzas. Representar al Perú es un compromiso que asumo con amor y responsabilidad”, escribió la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje de Flavia López fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes no han dejado de expresarle su apoyo mediante mensajes y votos en las redes del certamen.

Su publicación acumuló miles de ‘me gusta’ y decenas de comentarios de apoyo por parte de exreinas de belleza, colegas del modelaje y seguidores internacionales, que destacaron su perseverancia y espíritu competitivo.

Miss Grand International 2025: paso
Miss Grand International 2025: paso a paso para votar por Flavia López y apoyar al Perú

Temas Relacionados

Miss Grand InternationalFlavia LópezMiss Grand International 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

Ministro Sandoval denuncia insultos a la presidenta y exige unidad nacional frente a la crispación

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones rechaza ataques verbales contra Dina Boluarte y promueve respeto institucional, mientras autoridades refuerzan el llamado al diálogo y condenan expresiones discriminatorias

Ministro Sandoval denuncia insultos a

Brechas en diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama preocupan a especialistas en Perú

Cifras recientes evidencian desigualdades en el acceso a servicios médicos, lo que limita las posibilidades de recuperación y subraya la urgencia de mejorar la atención en etapas iniciales

Brechas en diagnóstico y tratamiento

Cae alias ‘Colorao’, líder de banda criminal que extorsionaba a transportistas en SJL: sujeto se infiltraba como chofer

Según las investigaciones, el detenido estaría implicado en el asesinato de un dirigente que se negó a pagar cupos a la organización criminal Los Topos de la 52

Cae alias ‘Colorao’, líder de

Policía paga su pasaje en Junín y recibe aplausos tras polémica de ‘Lady 2 soles’: “La enorme diferencia”

Mientras la suboficial Teresa Cuba generó rechazo al negarse a pagar su pasaje sin portar su vestimenta oficial, el suboficial Rolando Brusil Eulogio, que sí llevaba su atuendo institucional, cumplió con el pago y fue elogiado por su respeto y honestidad

Policía paga su pasaje en

INPE adquiere 2500 grilletes electrónicos para combatir el hacinamiento en cárceles peruanas

El Instituto Nacional Penitenciario apunta a la vigilancia electrónica para reducir la sobrepoblación, priorizando a internos por delitos leves y casos vulnerables, con una inversión prevista de 35 millones de soles

INPE adquiere 2500 grilletes electrónicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Sandoval denuncia insultos a

Ministro Sandoval denuncia insultos a la presidenta y exige unidad nacional frente a la crispación

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Cambios en Acción Popular: María del Carmen Alva y Edwin Martínez vuelven a la bancada

A seis días del cierre del padrón, estas son las autoridades que han anunciado su intención de postular en las elecciones 2026

Ministro César Vásquez pensará este fin de semana si renuncia al Minsa este fin de semana: “no es una decisión fácil”

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas en Netflix

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

Gustavo Salcedo vigilaba e intervenía los teléfonos de Christian Rodríguez y Maju Mantilla mientras era ampayado con otra mujer en el Westin

Laura Pausini confirma su esperado regreso a Lima con un único concierto en 2026 : todo sobre el show, fechas y entradas

Nadeska Widausky se sentará en ‘El Valor de la Verdad’ y contará si conoce a Gerald Oropeza

DEPORTES

Falleció Miguel Ángel Russo tras

Falleció Miguel Ángel Russo tras larga lucha contra el cáncer: la sentida despedida de Alianza Lima al DT argentino

Gol agónico de Sashenka Porras tras letal cabezazo en Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima tras el final de la fase de grupos

Pedro García hizo cruda advertencia a Jean Ferrari por el perfil del nuevo DT de la selección peruana: “Se vienen tiempos turbulentos”