Flavia López es criticada por no hablar inglés durante entrevista con los directores del ‘Miss Grand International 2025′

La representante peruana en el 'Miss Grand International 2025′, Flavia López, se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras su entrevista a puerta cerrada con los directores del certamen, Mr. Nawat Itsaragrisil y Mrs. Teresa Chaivisut.

El motivo: la candidata nacional no respondió las preguntas en inglés, sino que necesitó de una traductora para comunicarse, lo que generó diversas críticas sobre su preparación para el concurso internacional.

Una entrevista decisiva en el concurso del MGI

El encuentro con los directores del Miss Grand International es una de las actividades más importantes del certamen, y a que forma parte del puntaje general que define a las finalistas.

Durante esta entrevista, Flavia López conversó con Mr. Nawat y Mrs. Teresa sobre su estado de salud y su desempeño en la competencia, luego de haber sufrido un accidente que le dejó una lesión en la rodilla, motivo por el cual se encuentra usando una venda.

A lo largo de la charla, los organizadores buscaron conocer cómo se encontraba físicamente y cómo enfrentaba el reto de competir lesionada. Aunque las preguntas fueron formuladas en inglés, Flavia solicitó una traductora para poder responder en español, lo que llamó la atención de los fanáticos del certamen.

El diálogo con los directores del ‘Miss Grand International’

La conversación, difundida a través de las redes oficiales, mostró a una Flavia amable, sonriente y con actitud positiva, pero que dependió completamente de la intérprete para comunicarse.

En un momento, la directora Teresa destacó su valentía de seguir participando a pesar de su accidente: “Y te agradezco que hayas tenido el coraje de pasar por todo esto” y Mr. Nawat dijo: “Hay muchos comentarios muy buenos sobre ti”.

Su carisma y determinación fueron reconocidos por los directores, pero el detalle de no expresarse en inglés encendió el debate entre los seguidores del certamen.

Reacciones divididas en redes sociales

En plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok, cientos de usuarios comentaron el desempeño de Flavia durante la entrevista, destacando su actitud pero cuestionando su falta de dominio del inglés.

Algunos cibernautas señalaron que en un certamen de carácter internacional, el manejo del idioma es una herramienta indispensable para conectar con el jurado y el público.

“Ya fue... no sabe inglés... bueno, yo tampoco, pero ella está en una competencia internacional donde le sacarán ventaja en ese tema”, escribió una usuaria.

“Me pregunto cómo puedes ir a un concurso que es netamente en inglés, sin saberlo. ¡Deberían haber esperado un año más y prepararla!”, opinó otro internauta.

Otros comentarios fueron más duros: “Debió ser un requisito el inglés, aún le falta preparación.”“No sabe inglés, ya perdimos.”“Lo tenía todo para ganar... lástima que no sepa inglés.”“Cómo no va a saber inglés, es indispensable en esos concursos internacionales. ¿Cómo va a ir sin saber inglés?”

Las opiniones se dividieron entre quienes lamentaron la falta de preparación lingüística y quienes defendieron su desempeño argumentando que lo más importante es su actitud y compromiso.

El accidente que preocupó a los fans

Durante la entrevista, también se abordó el tema de su accidente en la pierna, ocurrido durante una de las actividades del certamen. Flavia explicó que la lesión la obligó a usar una venda por dos semanas, pero que ya se encuentra recuperándose favorablemente.

“Me siento mejor, estoy muy agradecida por seguir aquí. Soy una mujer que no se rinde”, expresó la representante peruana, destacando su fortaleza y determinación pese a las adversidades.

El propio Mr. Nawat mostró su apoyo y reconoció su esfuerzo: “Me preocupo por tu condición de salud, pero me alegra que sigas feliz. Tal vez no puedas hacer muchas cosas, pero estás contenta”.

Durante la conversación, Flavia también expresó su orgullo de representar al Perú en el Miss Grand International y su deseo de conseguir una tercera corona para el país, luego de los triunfos de María José Lora (2017) y Luciana Fuster (2024).

“Estoy muy orgullosa de mi país y voy por la tercera, ¿por qué no?... Así sea en una pierna”, respondió entre risas, dejando en claro que su compromiso con la competencia sigue intacto pese a las críticas y su reciente lesión.

