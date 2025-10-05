Flavia López hizo su primera presentación en el Miss Grand International 2025 | Instagram

Flavia López nació en Trujillo y desde temprana edad ha destacado en el mundo de la moda. A los 20 años, su proyección le abrió puertas en el circuito internacional, forjando una carrera que la posiciona entre las figuras más prometedoras de su generación.

Su paso por el certamen Teen Universo 2020 realizado en España, donde representó a Perú, marcó el inicio de su reconocimiento fuera del país. La seguridad que muestra en las pasarelas y su disciplina han impulsado su presencia tanto en eventos nacionales como internacionales.

Más allá del modelaje, López ha ganado visibilidad en la escena social y mediática peruana. Durante 2024, su nombre ocupó espacios en la farándula local tras aparecer en reuniones y celebraciones con Patricio Parodi, conocido por su participación en programas de telerrealidad.

¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, voceada como favorita en el Miss Grand International 2025?

En agosto, ambos fueron captados en una fiesta del evento Cochinola en Lurín, poco tiempo después de la ruptura de Parodi con Luciana Fuster, quien ostenta el título de Miss Grand International. Las especulaciones no se hicieron esperar, aunque tanto López como Parodi declararon que mantienen una amistad y que los encuentros se produjeron en salidas grupales.

“Para mí es la favorita a ganar, pero es mi amiga, amiga del grupo que tenemos. En conjunto estuvimos en Chiclayo con ella, con sus amigas, con amigos míos, sacamos un Airbnb. Nos fuimos de fiesta por el cumpleaños de un amigo, fuimos un bonito grupo”, explicó Parodi.

Flavia López, favorita de Mr Nawat, dueño del MGI

La actuación de Flavia López en el Miss Grand International 2025 –certamen realizado en Tailandia– generó expectativas desde la primera etapa del concurso. Su presentación fue resaltada por el propio presidente y fundador del certamen, Mr. Nawat Itsaragrisil, quien públicamente la incluyó entre las postulantes favoritas a la corona.

‘Miss Grand International 2025′: Mr. Nawat revela que Flavia López es de sus favoritas para ganar el certamen. IG

En una transmisión difundida por sus plataformas digitales, Mr. Nawat mencionó a las representantes de “Venezuela, Perú, Colombia, Brasil”, situando a López en el selecto grupo latinoamericano que, en su apreciación, tiene potencial para llegar a la final. La inclusión de López en esta lista elevó la expectativa entre el público peruano y la organización nacional, encabezada por Jessica Newton, quien compartió el respaldo en sus redes oficiales.

La referencia de Mr. Nawat suele interpretarse como una señal de confianza directa de parte de la organización, lo que ha confirmado a Flavia López como una de las concursantes a seguir en la fase decisiva del evento. Para la representante peruana, el reconocimiento también implica la posibilidad de seguir el camino de Luciana Fuster, coronada Miss Grand International en 2023.

Flavia López sufrió lesión en medio de preparativos para MGI

El trayecto de Flavia López en el certamen vivió un contratiempo durante los ensayos oficiales previos a la gala. En plena preparación para una de las etapas más exigentes del Miss Grand International, la modelo sufrió una lesión en la rodilla tras una caída mientras ensayaba la pasarela.

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas. IG

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, López comunicó: “El día de ayer, durante los ensayos, sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización de Miss Grand International, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”.

El parte médico indicó la necesidad de utilizar muletas para dar estabilidad a la pierna y facilitar la recuperación durante los días posteriores. Todo esto ocurrió en plena agenda de actividades oficiales en Tailandia, donde la peruana mantiene la esperanza de reincorporarse a la competencia. Pese al incidente, López expresó que continúa con el objetivo de representar a Perú en la etapa final y cumplir con las expectativas depositadas en su participación.